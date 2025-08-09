xs
ชมความอลังเรือ บีวายดี "เจิ้งโจว" เทียบท่าเรือแหลมฉบัง ส่ง Sealion 7 จำนวน 300 คัน มาไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บีวายดี พาชมเรือเจิ้งโจว ความอลังของเรือ BYD ที่ท่าเรือแหลมฉบัง รอบนี้ขนรถ Sealion 7 จำนวน 300 คัน มาที่ไทย

เรือเจิ้งโจว เป็นเรือลำที่ 7 ของ BYD มีความจุรวม 7,000 - 7,500 คัน ความยาว 199 เมตร ความกว้าง 38 เมตร ขับเคลื่อนด้วยระบบเชื้อเพลิงคู่ LNG

BYD Zhengzhou (เจิ้งโจว) เป็นเรือบรรทุกรถแบบ Roll-on/Roll-off (RORO) สามารถลำเลียงรถแบบขับเข้า-ออกได้เลย ประหยัดเวลา และประหยัดต้นทุน (ไม่ต้องมีตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ต้องใช้รถสไลด์)

BYD มีเรือขนส่งรถยนต์ทั้งหมด 7 ลำ
* BYD Explorer No.1
* BYD Changzhou
* BYD Hefei
* BYD Shenzhen
* BYD Xi'an
* BYD Changsha
* BYD Zhengzhou









































