ชลิต อินดัสทรี รวมพลังบริจาคโลหิต ชวนร่วมเป็น“ผู้ให้” แทนความรัก ความห่วงใย เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ

สิงหาคม เป็นเดือนแห่งวันแม่บรรยากาศเต็มไปความรัก ความกตัญญู และการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อ “แม่” ผู้มีพระคุณสูงสุดของชีวิต เนื่องในโอกาสเดือนอันเป็นมงคลนี้ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังความรักความห่วงใย และการเป็นผู้ “ให้” ด้วยการจัดกิจกรรม “ชลิต อินดัสทรี รวมพลังบริจาคโลหิต” ปี 5 เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ 2568 เพื่อร่วมแสดงพลังส่งต่อโลหิตสู้วิกฤติเลือดขาดแคลน ซึ่งในทุกๆวันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการเลือดอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นเหยื่ออุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางประเภท ที่ยังเฝ้ารอความหวังจากทุกหยดเลือดเพื่อช่วยต่อลมหายใจต่อชีวิตให้กับพวกเขา
การบริจาคโลหิตนับเป็นการ “ให้” ที่ยิ่งใหญ่ เลือดเพียงหนึ่งถุงจากผู้บริจาคหนึ่งคน อาจช่วยต่อชีวิตต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยได้ถึง 3 ราย ซึ่งการบริจาคโลหิตไม่เพียงเป็นการทำความดีเพื่อผู้อื่น แต่ยังเป็นการสานต่อเจตนารมณ์แห่งความรัก ความเสียสละ เช่นเดียวกับความรักของแม่ที่ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน มาร่วมสร้างความหมายพิเศษในเดือนแห่งวันแม่ปีนี้ ด้วยการบริจาคโลหิตแบ่งปันเลือดหยดสำคัญ ที่อาจช่วยต่อลมหายใจมอบ “ชีวิตใหม่” ให้ใครอีกหลายคนได้มีโอกาสกลับไปกอดแม่อีกครั้ง อันเป็นการแบ่งปันแก่สังคมและเสียสละเพื่อมนุษยธรรมอย่างแท้จริง
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการณรงค์ร่วมใจกันบริจาคโลหิต และร่วมแสดงพลังการเป็น “ผู้ให้” ด้วยหัวใจ แทนความรัก ความห่วงใย เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” ได้สานต่อกิจกรรม “ชลิต อินดัสทรี รวมพลังบริจาคโลหิต” ปี 5 เนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติ 2568 โดยมี นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ ร่วมด้วย นางสาวชัญญา ยงเห็นเจริญ กรรมการ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยต่อไป ณ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค
ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการเป็น “ผู้ให้” และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ แก้วจันทร์เพชร หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งทุกคนสามารถเป็น “ฮีโร่ผู้ให้” ต่อชีวิตต่อลมหายใจผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องลงทุนทรัพย์ ด้วยการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน เพียงแค่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ – 70 ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป รู้สึกสบายดี สุขภาพแข็งแรงพร้อมบริจาคโลหิต
คำแนะนำและการเตรียมตัวสำหรับผู้บริจาคโลหิต
ข้อมูลจาก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (https://thaibloodcentre.redcross.or.th/) ให้คำแนะนำสำหรับผู้บริจาคโลหิต ควรปฏิบัติตัว ดังนี้
- นอนหลับสนิท พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 5 ชม.
- รู้สึกสบายดี สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต หากอยุ่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
- รับประทานอาหารก่อนมาบริจาคโลหิต แต่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิขนมหวาน รวมถึงเครื่องดื่มที่ใส่ส่วนผสมที่มีไขมันสูง เช่น นมข้นหวาน ครีมเทียม ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชม. เพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้
- ดื่มน้ำให้เพียงพอ ก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที ประมาณ 300 – 500 ซีซี ซึ่งจะเทียบเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปจากการบริจาค จะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น และช่วยลดภาวะการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิตได้
- งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชม.
- งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชม. เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี
- นอกจากนี้ ผู้บริจาคโลหิตต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เพิ่งคลอดบุตร หรือแท้งบุตร , ไม่อยู่ในระหว่างรับประทานยาต่างๆ ที่ส่งผลกับการบริจาคโลหิต ,ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ และไม่เคยใช้ยารักษาหรือป้องกันโรคเอชไอวี ควรเว้นระยะจากเข้ารับการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน หรือรักษารากฟัน มาแล้วอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เป็นต้น
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤติเลือดขาดแคลน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการรับบริจาคโลหิตทั่วประเทศ โดยสามารถบริจาคซ้ำได้ทุก 3 เดือน ซึ่งการบริจาคโลหิตเพียงครั้งเดียว สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากถึง 3 คน และยังถือเป็นการดูแลสุขภาพของผู้บริจาคไปในตัวอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://thaibloodcentre.redcross.or.th/