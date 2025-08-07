“ลัมโบร์กินี” กดราคาลงเฉลี่ย 15% รับภาษีสรรพสามิตใหม่ปี’69 ลูกค้าเลื่อนรับรถได้ เพื่อสิทธิซื้อในราคาประหยัด

บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ Lamborghini อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ประกาศปรับราคาจำหน่ายรถลัมโบร์กินีทุกรุ่นในไทยลดลงเฉลี่ย 15% ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป หลังจากภาครัฐจะเริ่มบังคับใช้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ซึ่งเอื้อต่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า 3,000 ซีซี
อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยว่า โครงสร้างภาษีใหม่ที่จะมีผลปีหน้า (2569) จะแยกประเภทภาษีตามระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ในกลุ่มเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ โดยรถยนต์แบบ ICE (เครื่องยนต์สันดาปภายในล้วน) จะถูกปรับขึ้นภาษีจาก 40% เป็น 50% ขณะที่รถแบบ PHEV จะลดภาระภาษีลงเหลือ 30% ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่มีผลโดยตรงต่อราคาขาย
“ปัจจุบันลัมโบร์กินีที่เราจำหน่ายในไทยเป็นรถ PHEV ทั้งหมด และติดตั้งเครื่องยนต์ขนาด 4.0 ลิตร ซึ่งเข้าข่ายได้สิทธิภาษีลดลงตามโครงสร้างใหม่นี้โดยตรง ทำให้ต้นทุนลดลง ส่งผลให้ราคาขายสามารถปรับลดได้เฉลี่ยถึง 15%”
ราคาปรับลด 3–4 ล้านบาทต่อคัน เช่น
• Lamborghini Urus SE เดิมราคาเริ่มต้น 24.95 ล้านบาท ภายใต้โครงสร้างภาษีใหม่จะลดลงเหลือเพียง 21.5 ล้านบาท
• Lamborghini Temerario รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเดือนมิถุนายน เปิดราคามาแล้วภายใต้โครงสร้างภาษีใหม่ที่ 23.76 ล้านบาท
ส่วนรถรุ่นที่กำหนดส่งมอบในปี 2568 อย่าง Revuelto และ Urus SE บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าชะลอการรับรถออกไปจนถึงปี 2569 เพื่อให้สามารถรับรถในราคาที่ถูกลงตามโครงสร้างภาษีใหม่ โดยรถจะถูกจัดเก็บไว้ในโซนปลอดภาษี (Free Zone) จนกว่าจะถึงกำหนดส่งมอบ ทั้งนี้ลูกค้าบางรายที่ต้องการรับรถทันที ก็ยังสามารถเลือกรับในราคาปัจจุบันได้เช่นกัน
ยอดขายปีนี้ต่ำสุดในรอบ 8 ปี
แม้ลัมโบร์กินีจะเป็นแบรนด์ที่มีฐานลูกค้าเหนียวแน่น แต่ปี 2568 นี้บริษัทคาดว่ายอดขายจะอยู่เพียง 28 คัน ต่ำที่สุดในรอบ 8 ปี (ไม่นับปีแรกที่ขายเพียง 6 คัน) สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง แม้จะมีกำลังซื้อแต่ไม่กล้าจับจ่าย รวมถึงสภาพตลาดหุ้นที่ไม่เอื้ออำนวย
นอกจากนี้ การที่ภาษีสรรพสามิตใหม่จะมีผลปีหน้า ก็ทำให้ลูกค้าหลายรายเลือกที่จะชะลอการรับมอบรถยนต์ออกไป เพื่อรอราคาที่ถูกลง
ปีหน้าเป้าขาย 50 คัน ด้วยแรงหนุนภาษี + รถใหม่
ในปี 2569 บริษัทตั้งเป้ายอดขายที่ 50 คัน โดยจะมีรุ่นใหม่เข้ามาทำตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ TEMERARIO ที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการดันยอดขาย ด้วยจุดขายด้านสมรรถนะและเทคโนโลยีล่าสุดของลัมโบร์กินี
TEMERARIO ใช้เครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบ 4.0 ลิตร จับคู่มอเตอร์ไฟฟ้า 3 ตัว ให้กำลังรวม 920 แรงม้า ทำอัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. ภายใน 2.7 วินาที ความเร็วสูงสุด 343 กม./ชม. และยังสามารถเร่งรอบเครื่องยนต์ได้สูงสุด 10,000 รอบ/นาที ซึ่งสูงที่สุดสำหรับรถซูเปอร์สปอร์ตที่ผลิตขายจริงในโลก
TEMERARIO ถือเป็นรุ่นที่ 2 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ HPEV (High Performance Electrified Vehicle) ต่อจาก Revuelto ที่ใช้เครื่องยนต์ V12 ผสานมอเตอร์ไฟฟ้า 3 ตัว และเกียร์ DCT 8 สปีด เช่นเดียวกัน