"ฮันกุก ไทร์" เปิดตัวยางรถยนต์ไฟฟ้า และยางสำหรับทุกสภาพถนน ณ การแข่งขัน บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2025

ภายใต้กิจกรรมการตลาดภาคสนาม ฮันกุก ไทร์ นำเสนอผลิตภัณฑ์เด่น 2 กลุ่ม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโต ได้แก่• กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง: ยางสมรรถนะสูงที่พัฒนาขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) และปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) โดยเฉพาะ• ผลิตภัณฑ์ยางรุ่น: ยาง All-Terrain (A/T) ที่ออกแบบมาเพื่อสมรรถนะ และความทนทางทั้งถนนทางเรียบและออฟโรดไฮไลท์หลักภายในงาน คือ การจัดแสดงยางรถยนต์รุ่น iON GT SUV ติดตั้งกับรถ BYD รุ่น ATTO 3 รถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฮันกุก ไทร์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ทั่วไปอย่างมาก เนื่องจากชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ทำให้ยางต้องรับแรงกดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ยางรถยนต์มาตรฐานทั่วไป ยางจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ iON ของฮันกุก ไทร์ ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยโครงสร้างเสริมแรงและสารประกอบพิเศษ เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้ มอบความทนทาน ความปลอดภัย และสมรรถนะสูงสุดแม้ภายใต้การบรรทุกหนักภายในงานมีผู้เข้าให้ความสนใจอย่างมากมายและแสดงความกังวลเกี่ยวกับอายุที่สั้นของการใช้งานของยางที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของตนในปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์ความกังวลนี้ ฮันกุก ไทร์ได้ย้ำถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง iON ที่มีแรงต้านการหมุนต่ำ ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มระยะทางในการขับขี่แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยรวมอีกด้วยนอกจากนี้ รถยนต์ไฟฟ้ายังมีแรงบิดฉับพลันเมื่อออกตัวซึ่งสามารถทำให้ยางสึกหรอเร็ว ผลิตภัณฑ์กลุ่ม iON ของ ฮันกุก ไทร์ จึงพัฒนายางด้วยสูตรยางขั้นสูงและลวดลายดอกยางที่ปรับแต่งอย่างเหมาะสม เพื่อคงการยึดเกาะและความทนทานแม้ภายใต้สภาวะการใช้งานที่หนัก อีกทั้ง เทคโนโลยี iSound AbsorberTM ของฮันกุก ไทร์ ยังช่วยลดเสียงรบกวนระหว่างการขับขี่ เพิ่มความเงียบสบายและยกระดับประสบการณ์การขับขี่โดยรวมนาย กาฮูน คิม กรรมการผู้จัดการของบริษัท ฮันกุก ไทร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย เทคโนโลยียางรถยนต์จำเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกัน ยางซีรีส์ iON ของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองทั้งด้านสมรรถนะและโครงสร้างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่การรองรับน้ำหนักที่มากขึ้น ไปจนถึงการลดเสียงรบกวนบนถนน การนำเสนอนวัตกรรมเหล่านี้ในงานบางแสน กรังด์ปรีซ์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนอนาคตแห่งการเดินทางด้วยโซลูชันที่ล้ำสมัยและพร้อมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า”ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ iON รุ่นต่างๆ ที่วางจำหน่ายในประเทศไทย ได้แก่ iON evo และ iON evo AS ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูง และรุ่น iON GT ที่ปรับแต่งมาเพื่อระยะทางและประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงานสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่น iON ST AS ที่เน้นเรื่องระยะทางการขับขี่ จะมีกำหนดเปิดตัวในประเทศไทยเร็วๆ นี้สำหรับรายละเอียดและอัพเดทเพิ่มเติม สามารถศึกษาข้อมูลของ ฮันกุก ไทร์ ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://www.hankooktire.com/th และ Facebook: @hankooktire.thailand