สถาบันยานยนต์ ผนึก อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัด Automotive Summit 2025 ชูคอนเซปต์ “AI4AI”

สถาบันยานยนต์ ผนึกกำลัง อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดใหญ่ Automotive Summit 2025 เวทีสัมมนาระดับแนวหน้า ภายใต้แนวคิด “AI4AI” Artificial Intelligence for Automotive Industry ปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนยานยนต์สู่อนาคต ระดมกูรูและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมถอดรหัสแนวโน้มเทคโนโลยี ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ และเจาะลึกโอกาสการลงทุนในยุคที่ AI กำลังกลายเป็นกลไกหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก พร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายและองค์ความรู้สำคัญ 18–21 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เปิดเผยว่า ไทยยังคงเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์ชั้นนำของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก อันดับที่ 5 ของเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียนมานานถึง 4 ปีต่อเนื่อง มีมูลค่าอุตสาหกรรมกว่า 350,000 ล้านบาท และมีผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานกว่า 2,400 ราย แม้การผลิตรถยนต์ในปี 2567 จะลดลงเหลือ 1.47 ล้านคัน หรือลดลงกว่า 20% ส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 570,000 คัน ลดลงกว่า 26% และส่งออกรถยนต์ประมาณ 1 ล้านคัน ลดลง 9% อันเป็นผลมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งหนี้ครัวเรือนและการแข่งขันด้านราคา ทำให้กำลังซื้อลดลง แต่ปี 2568 คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้น การผลิตในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 1.5 ล้านคัน โดยการส่งออกยังเป็นสัดส่วนหลัก และตลาดยานยนต์ในปีนี้ คาดว่าจะยังคงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอยู่ด้วยศักยภาพของตลาดในประเทศ และมาตรการการผลักดันของภาครัฐ ที่สามารถดึงดูดการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) โดยเฉพาะจากค่ายจีน ซึ่งมีมูลค่าลงทุนกว่า 1 แสนล้านบาท มีกำลังการผลิต BEV รวมกว่า 500,000 คันต่อปี จึงเป็นหนึ่งในความสำเร็จของไทยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แบบดั้งเดิม เพื่อลดการปล่อยมลพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านการผลิตรถยนต์แบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงไฟฟ้า ประเภท HEV และ MHEV โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่งมาตรการดังกล่าว ได้กำหนดเงื่อนไขให้มีการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ และผลักดันการใช้ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ (ADAS) อย่างน้อย 4 จาก 6 ระบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผสานการทำงานร่วมกันระหว่างเซ็นเซอร์ กล้อง LiDAR เรดาร์ และซอฟต์แวร์ในยานยนต์สมัยใหม่ทำให้ “เทคโนโลยีซอฟต์แวร์” เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่เรียกว่า ยานยนต์ที่กำหนดฟังก์ชันด้วยซอฟต์แวร์ (SDVs) โดยเฉพาะ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” หรือ “AI” ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น สะท้อนจากตลาด AI ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ จากมูลค่าตลาดประมาณ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2024 เป็นประมาณ 19 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2034 ด้วยอัตราการขยายตัวของตลาดเฉลี่ยกว่า 10% ต่อปีAutomotive Summit 2025 นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “AI4AI” Artificial Intelligence for Automotive Industry ปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนยานยนต์สู่อนาคต สัมมนาวิชาการด้านยานยนต์ที่จะเผยให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ใน 3 มิติ คือ ด้านการใช้งานในยานยนต์ ด้านการใช้งานในกระบวนการผลิต และการใช้งานในระบบนิเวศน์ยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งช่วยส่งเสริมความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ยานยนต์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการเดินทางในยุคปัจจุบันผ่านการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มี AI เป็นส่วนประกอบสำคัญ อาทิ ยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ (Automation) และระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System)การสัมมนานี้จะเป็นการเปิดโลกมิติของ AI ให้วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานชั้นนำของภาครัฐและเอกชนกว่า 16 หน่วยงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ จาก เยอรมนี จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Kagawa University, China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (Catarc), KPIT บริษัทผลิต Software สำหรับยานยานยนต์ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นต้น ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และความรู้มากกว่าในรอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอขอบคุณ กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม เอเชีย จำกัด และซีเคอร์ ประเทศไทย รวมทั้งองค์กรอีกมากมายที่ให้การสนับสนุนการจัดสัมมนา Automotive Summit 2025 ในครั้งนี้ด้านนางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้วที่เราจับมือกับสถาบันยานยนต์ในการจัดงาน Automotive Summit โดยจัดร่วมกับงาน “Automotive Manufacturing” ซึ่งเป็นงานแสดงด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 20 ซึ่งในปีที่แล้วมีผู้ร่วมงาน Automotive Manufacturing จากอุตสาหกรรมยานยนต์และที่เกี่ยวข้องจำนวนเกือบ 13,000 รายจาก 47 ประเทศ โดย 87% เป็นคนไทย อีก 13% จากต่างประเทศ ซึ่งประเทศ 5 อันดับแรก คือ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และเกาหลีใต้หากมองภาพรวมของงาน Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งงาน Automotive Manufacturing เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมนี้ เมื่อปีที่แล้วมีคนในวงการยานยนต์มางานจำนวนกว่า 24,000 ราย ซึ่งนับเป็นสัดส่วน 30% ของผู้ร่วมงาน Manufacturing Expo ในปีที่แล้วทั้งหมด“การที่ได้ร่วมมือกับสถาบันที่เป็นผู้รู้จริง เป็นผู้ที่คอยดูแลและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยตลอดมา อย่างสถาบันยานยนต์ ทำให้ทั้งผู้ร่วมงานและผู้จัดงานเอง ได้เห็นภาพ เห็นทิศทาง และเห็นโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการยานยนต์บ้านเรา ซึ่งเป้าหมายของธุรกิจเราคือต้องการเสริมสร้างธุรกิจของผู้ร่วมงาน เราจึงต้องการมอบทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ร่วมงาน ดังนั้น นอกจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จำนวนกว่า 250 แบรนด์ ทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปโลหะแผ่น การเชื่อม การตรวจวัดและทดสอบ และบริการรับช่วงผลิตสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จากหลายประเทศทั่วโลกที่จะจัดแสดงภายในงาน Automotive Manufacturing ซึ่งกำหนดจัดภายใต้ธีม ‘All About Future Mobility ขุมพลังขับเคลื่อนยานยนต์แห่งอนาคต’ แล้ว การจัดงาน Automotive Summit ร่วมกันจึงทำให้เป็นงานที่สมบูรณ์พร้อมด้วยนวัตกรรม ความรู้ ไอเดีย และโอกาสทางธุรกิจสำหรับทุกคนที่ร่วมงาน เมื่อปีที่แล้วมีผู้ร่วมงาน Automotive Summit จำนวนกว่า 700 ราย ในปีนี้ เราหวังว่าจะมีผู้ร่วมงานจำนวนไม่น้อยกว่า 900 รายผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาใน Automotive Summit สามารถเข้าไปอ่านกำหนดการและลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ www.automanexpo.com แล้วเลือกเมนูสัมมนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center ของ อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ โทร 0 2686 7222