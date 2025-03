GWM เปิดตัว Haval H6 ใหม่ เคาะราคา 929,000 - 1,149,000 บาท พร้อม ORA Good Cat สีใหม่ So Blue

เป็นรถ C-SUV มีขนาดใหญ่ เหมาะเป็นรถครอบครัว มีสีให้เลือก 3 สี ขาว ดำ เทา กับ 3 รุ่นย่อยมาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถ Warranty นาน 5 ปี หรือ 150,000 km. , รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด นาน 8 ปี หรือ 180,000 km. , ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี หรือ 150,000 km. , ฟรี ประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี และ ฟรี Home Charger พร้อมติดตั้ง (ในรุ่น PHEV)สำหรับน้องเหมียวไฟฟ้าขวัญใจชาวไทย มีการเปิดตัวเฉดสีใหม่สีฟ้าสดใส เอาใจวัยรุ่น อัปลุคสปอร์ต พร้อมชุดแต่ง Black Package ล้อสีดำขนาด 18 นิ้ว พร้อมคาลิเปอร์เบรกสีเหลือง กันชนหน้าสีดำ ภายในสีเขียว-เทา โดยยังคงมีราคาเท่ากับสีอื่นๆ ในปัจจุบันมาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถ Warranty นาน 5 ปี หรือ 150,000 km. , รับประกันแบตเตอรี่ High-Voltage นาน 8 ปี หรือ 180,000 km. , ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่ง 1 นาน 1 ปี , ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี , ฟรี บริการระบบ Telematic Service พร้อมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 3 ปี , โปรโมชั่นดอกเบี้ย 1.95% นาน 48 เดือน และโปรโมชั่น Trade-in เมื่อโชว์เล่มรถคันเก่ากล่าวว่า “ผมขอขอบคุณลูกค้าคนไทยทุกท่านที่ให้การสนับสนุน GWM เป็นอย่างดีเสมอมา ปี 2568 นี้ GWM ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 อย่างมั่นคงในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ภายใต้ความท้าทายและการแข่งขันที่เข้มข้นนี้ GWM มองเห็นความต้องการของลูกค้าชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการในรถยนต์เอสยูวีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินงานของ GWM ที่รับฟังเสียงของผู้บริโภคเป็นสำคัญตามกลยุทธ์ User-Centric สู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ล่าสุดใน ALL NEW GWM HAVAL H6 เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีมากขึ้นสำหรับครอบครัวยุคใหม่ ทั้งด้านสมรรถนะ เทคโนโลยีอันล้ำสมัย ที่มอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยในทุกการเดินทาง คุ้มค่ายิ่งกว่าในทุก ๆ ด้านแก่ผู้ใช้งานเรายังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและรับฟังเสียงของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ผ่านกิจกรรมการตั้งชื่อสีใหม่ ของเจ้าเหมียวไฟฟ้า 100% ขวัญใจคนไทยรุ่นย่อยล่าสุด NEW GWM ORA Good Cat สี So Blue ที่จะเข้ามาเติมเต็มความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดย GWM หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รถยนต์ที่เรานำมาเปิดตัวใหม่นี้ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากจากแฟน ๆ ในงาน Motor Show 2025 ครั้งนี้”