สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ประกาศจัดงาน Future Mobility Thailand 2025 ครั้งแรก ภายใต้แนวคิด "Driving Tomorrow: Innovating for a Sustainable and Connected Future" ซึ่งเป็นเวทีแสดงศักยภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกับพันธมิตรระดับนานาชาติ เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยเป็นงานแสดงสินค้าระดับ B2B ที่รวมเอาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, ผู้พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า, ผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชน, สถาบันวิจัยชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงนักลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์จากทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันนายสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) กล่าวว่า การจัดงาน Future Mobility Thailand 2025 ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่พร้อมก้าวไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), ยานยนต์ไฮบริด (HEV, PHEV), ระบบขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) รวมถึงเทคโนโลยีเชื่อมต่ออัจฉริยะ (Connected Vehicles)“อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยมีความพร้อมสูงเนื่องจากมีซัพพลายเชนที่แข็งแกร่งและผู้ผลิตไทยมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ ๆ งานนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการ เปิดตลาดใหม่ เชื่อมโยงกับพันธมิตรระดับโลก และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต”ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และติดอันดับ Top 10 ของโลก ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 1.9 ล้านคันต่อปี โดยภายในปี 2567 ประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนคิดเป็น 12% ของ GDP และมีมูลค่าการส่งออกกว่า 1.02 ล้านล้านบาททั้งนี้ ในวันพิธีเปิดงานจะมี ปาฐกถาพิเศษ: "สู้ เซฟ สร้าง : อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนฯ ไทย" โดย ท่านเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าวจากแง่มุมของผู้ประกอบการ และภาครัฐที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรม ได้แก่ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)นายเสวก ประกิจฤทธานนท์ อุปนายกฝ่ายพัฒนาการส่งออก สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) กล่าวถึงไฮไลท์ของงาน Future Mobility Thailand 2025 ว่า ในงานจะมี โซนพิเศษที่ต้องห้ามพลาด คือ โซน E-Parts & Mobility Revolution เวทีนำเสนอชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ช่วยสร้างอนาคตแห่งการเดินทางที่ยั่งยืน และโซน ADAS & Entertainment Systems ที่นำเสนอเทคโนโลยีระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ และโซลูชันความบันเทิงภายในรถที่มอบประสบการณ์ขับขี่อัจฉริยะและปลอดภัย รวมถึงโซน BGC Green Product & Alternative Energy ที่จะพบกับผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและแหล่งพลังงานทางเลือกที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โซน Performance Parts, Accessories, Maintenance & Car Care ที่จะได้สัมผัสอุปกรณ์แต่งรถ สมรรถนะสูง และโซลูชันบำรุงรักษารถยนต์ยุคใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน และโซน Parts Transform เรียนรู้แนวทางการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องมือแพทย์, อากาศยาน, รถไฟและระบบราง, อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้นนายเสวก กล่าวเพิ่มเติมว่า “งานนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เนื่องด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่สำคัญของโลก โดยมีผู้ผลิตชิ้นส่วนมากกว่า 1,800 ราย ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดรับกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต”โดยประเทศไทยมีผู้ผลิตชิ้นส่วนส่วนยานยนต์กว่า 1,686 ราย ซึ่งแบ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำ (Tier 1) ประมาณ 476 ราย และผู้ผลิตชิ้นส่วนสนับสนุน (Tier 2-3) กว่า 1,210 ราย มีซัพพลายเชนที่ครบวงจรโดยเริ่มจากวัตถุดิบ, การผลิต จนถึงการส่งออก และเป็นฐานการผลิตของค่ายรถยนต์ระดับโลกกว่า 30 แบรนด์“รวมถึงแนวโน้มของตลาด EV ในภูมิภาคอาเซียนว่า “ประเทศไทยมีโอกาสสูงในการเป็นผู้นำตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค เนื่องจากปัจจุบัน EV มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะรถยนต์จากจีนที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย งานนี้จึงเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชน ยานยนต์แห่งอนาคต” นายเสวก กล่าวโดยแนวโน้มตลาด EV และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนปี 2567 คาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในไทยจะสูงกว่า 100,000 คัน โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศจีนเป็นผู้นำตลาดรถ EV และมีหลายค่าย ตั้งฐานการผลิตในไทย เช่น BYD, NETA, GWM คาดว่าภายในปี 2573 รถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วน 30% ของการผลิตรถยนต์ในไทย และด้วยนโยบาย Japan First จากรัฐบาล ที่จะช่วยผลักดันการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งรถยนต์สันดาป, รถยนต์ไฟฟ้า และไฮบริด ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทย และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ให้ทันสมัยไปพร้อมกันด้าน นางสาวศิรพรรณ อ่อนอรรถ อุปนายกฝ่ายพัฒนา SMEs สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ประกอบการ SMEs ว่า “ปัจจุบัน SMEs ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวสู่ยุคของยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ งาน Future Mobility Thailand 2025 จะเป็นเวทีที่ช่วยให้ SMEs ได้เรียนรู้แนวโน้มของตลาด เทคโนโลยีการผลิต และโอกาสทางธุรกิจในระดับสากล รวมถึงในงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจและจับคู่ทางการค้า (Business Matching) กับค่ายรถยนต์และผู้ผลิตเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย”“การที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของ EV และยานยนต์อัจฉริยะ SMEs ไทยต้องปรับตัวในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เช่น ชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ระบบแบตเตอรี่ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ หรือแม้แต่ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง งานนี้จะช่วยให้ SMEs ไทยสามารถพัฒนาและแข่งขันในระดับสากลได้”ที่ผ่านมาสมาคมฯ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หาแนวทางผลักดันอุตสาหกรรมชิ้นส่วนฯ ให้พัฒนาไปยังอุตสาหกรรมใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ transform ตัวเองได้ เช่นหารือมาตรการกำหนดสัดส่วน local content หรือออกนโยบายสนับสนุนการซื้อหรือผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงการยกระดับทักษะแรงงานจากทักษะเครื่องกลไปเป็นไฟฟ้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมใหม่นอกจากนี้ นางสาวศิรพรรณ ยังกล่าวถึงการสนับสนุนจาก TAPMA ว่า “สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs โดยจะมีการ ให้คำปรึกษาเชิงลึก การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และโครงการสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถปรับตัวและเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตได้อย่างมั่นคง”Future Mobility Thailand 2025 – เวทีเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต จัดโดยสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร และสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย ซึ่งคาดว่าจะ ได้ รับความสนใจจาก ค่ายรถยนต์ระดับโลก ผู้นำเข้า-ส่งออก ผู้พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน และนักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย