Juneyao Auto เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า "JY AIR" รุ่นแรกของโลกที่ประเทศไทย!

กลุ่มบริษัทชั้นนำจากประเทศจีน ผู้ให้บริการครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น สายการบิน, โลจิสติกส์, การเงิน, อสังหาริมทรัพย์, เทคโนโลยี, การศึกษา ประกาศบุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้แบรนด์ Juneyao Auto พร้อมเปิดตัวยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นแรกสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย!การเปิดตัวครั้งนี้ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติของ Juneyao Group และความสำคัญของตลาดประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดย Juneyao Auto มุ่งมั่นที่จะนำเสนอยานยนต์ไฟฟ้าคุณภาพสูง พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่เหนือระดับให้กับผู้บริโภคชาวไทยกล่าวว่า "ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค ด้วยนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐานที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น Juneyao Auto จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย"Juneyao Auto (ประเทศไทย) มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลงใหลการเดินทาง ครอบคลุมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผู้บริหาร และครอบครัว ที่ต้องการยนตรกรรมไฟฟ้าคุณภาพสูง ดีไซน์ล้ำสมัย และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งตอบโจทย์ในทุกการเดินทาง โดยบริษัทฯ วางแผนการตลาดแบบ 360 องศา ครอบคลุมทั้ง Online และ Offline เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการสร้าง Brand Awareness ผ่านช่องทาง Social MediaJuneyao Auto มีแผนที่จะจัดตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวา สำหรับจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานได้ภายในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งจะช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยJY AIR คือยนตรกรรมไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด "Joyful Journey" โดยผสมผสานดีไซน์อันหรูหรา เทคโนโลยีอัจฉริยะ และสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้น เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และเปี่ยมด้วยความสุข เสมือนการเดินทางในชั้น First Classระบบปฏิบัติการอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นโดย Juneyao Group ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของรถได้เต็มประสิทธิภาพจนถือว่าเป็น JY Smart Cockpit ไม่ว่าจะเป็น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟส่องสว่าง หน้าต่าง ประตูท้าย และระบบความบันเทิง ผ่านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Apple Car Play และ Android Auto แบบไร้สายสถาปัตยกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นโดย Juneyao Auto เน้นความปลอดภัยขั้นสูง แข็งแกร่ง และรองรับเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ โดย JY AIR ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาวที่สามารถผลิตรถพวงมาลัยขวาส่งออกได้ทั่วโลกอีกด้วยมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง เช่น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) ระบบเตือนจุดอับสายตา และอื่นๆรวม 16 ระบบ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายในการขับขี่ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยแนวคิด "One-Box" เน้นความกว้างขวาง สะดวกสบาย และพื้นที่ใช้สอยสูงสุดJY AIR ได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูง ช่วยลดแรงต้านลม มอบประสบการณ์การขับขี่ที่สนุก การควบคุมเป็นเยี่ยม และประหยัดพลังงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านลมต่ำเพียง 0.23cd ซึ่งจะมีเฉพาะในรถ Super Car เท่านั้นภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูง เน้นความหรูหรา สะดวกสบาย และลดเสียงรบกวนจากภายนอก จึงถือว่าเป็น The Best Roominess in the ClassJY AIR เป็นรถยนต์ Sedan รุ่นเดียวในตลาดที่เบาะหลังสามารถพับราบได้ เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ และความอเนกประสงค์ในการใช้งานผู้ขับขี่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของรถ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟส่องสว่าง และประตูท้าย ผ่านหน้าจอสัมผัสแบบ 3 มิติJY AIR มาพร้อมหลังคาพาโนรามาขนาดใหญ่ 2.072 ตารางเมตร เปิดมุมมองกว้าง ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย ที่ป้องกันความร้อนและแสงUV ได้มากกว่า 98%JY AIR มีให้เลือก 2 รุ่น ได้แก่แบตเตอรี่ขนาด 51 kWh วิ่งได้ไกลสูงสุด 430 กิโลเมตร ราคา 759,000 บาท (หลังหักส่วนลดจากมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล) และแบตเตอรี่ขนาด 64 kWh วิ่งได้ไกลสูงสุด 520 กิโลเมตร ราคา 869,000 บาท (หลังหักส่วนลดจากมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล) มีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีขาว Moon White, สีฟ้า Meteorite Blue, สีเขียว Aurora Green, และสีดำ Galactic Black โดยคาดว่าจะส่งมอบรถคันแรกได้ราวต้นปี 2568 จากจำนวนการนำเข้าเที่ยวแรกราว 300 คัน• รับประกันคุณภาพตัวรถ 8 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร• รับประกันมอเตอร์ 8 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร• รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือสูงสุด 800,000 กิโลเมตร• บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี 8 ปี• ประกันภัยชั้น 1 พร้อมพรบ. นาน 1 ปี• ฟรี เครื่องชาร์จ AC สำหรับติดตั้งที่บ้าน พร้อมบริการติดตั้ง• ฟรี บัตรสมาชิก Gold Membership ของ Juneyao Airlines นาน 3 ปี• ฟรี ตั๋วเครื่องบิน JuneYao Air แบบไม่ระบุปลายทาง 4 ที่นั่งต่อปี ติดต่อกัน 3 ปี ทั้งหมด 12 ที่นั่งJuneyao Group มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับประชาชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนร่วมกัน Juneyao Auto ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ขยายเครือข่าย และยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดย Juneyao Auto ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น CATL ผู้นำด้านการผลิตแบตเตอรี่ ในการพัฒนาแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง และอายุการใช้งานยาวนานนอกจากนี้ Juneyao Group ยังได้พัฒนา Juneyao Journey ระบบนิเวศการเดินทางอัจฉริยะ ที่เชื่อมโยงบริการด้านการเดินทางต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น สายการบิน รถยนต์ โรงแรม และบริการอื่นๆ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น สะดวกสบาย และคุ้มค่า ให้กับลูกค้า โดยสมาชิก Juneyao Journey จะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย รวมถึงส่วนลด คะแนนสะสม และสิทธิประโยชน์อื่นๆJuneyao Auto มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่าย และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศ