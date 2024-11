HYPTEC จัด Ultimate Welcome Party มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจ้าของ HYPTEC HT 50 คันแรก

งาน Ultimate Welcome Party ถูกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการส่งมอบรถล็อตแรกให้แก่ลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้า ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความขอบคุณและส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้า และมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์เหนือระดับที่น่าประทับใจ และสะท้อนถึงความหรูหราและคุณค่าของรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความแตกต่าง เทคโนโลยีทันสมัย และความหรูหราในทุกมิติสำหรับงานในครั้งนี้ HYPTEC ได้จัดเต็มกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกความหรูหรา บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับ เพื่อให้เจ้าของรถได้สัมผัสประสบการณ์สุดหรูหราในแบบฉบับของเริ่มต้นด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่จุดลงทะเบียน พร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นโดยเฉพาะ ภายในงานนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพ Photo Set สไตล์แฟชั่นร่วมกับจากช่างภาพมืออาชีพ นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้ขึ้นเวทีเพื่อกล่าวขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ร่วมเดินทางไปสู่โลกการขับขี่แห่งอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก คุณโอเชี่ยน หม่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ขึ้นกล่าวขอบคุณลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่น และได้เลือกรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมพบปะพูดคุยกับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ช่วงเวลาสำคัญของงานคือพิธีการส่งมอบรถซึ่งจัดขึ้นด้วยบรรยากาศที่หรูหราและเป็นกันเอง ให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าระดับลักชูรี่รุ่นใหม่จาก HYPTEC ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าระดับลักชูรี่ที่ลูกค้าชาวไทยรอคอย พร้อมถ่ายภาพที่ระลึกเพื่อเป็นของขวัญให้เจ้าของรถทุกท่าน ก่อนที่ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันตลอดงาน Ultimate Welcome Party เจ้าของรถได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงสดจาก Trio Band ที่ขับกล่อมบทเพลงแสนไพเราะ เสริมสร้างบรรยากาศที่หรูหราและผ่อนคลาย พร้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ และได้รับแรงบันดาลใจจากรถสะท้อนถึงความหรูหราและกลิ่นอายแห่งนวัตกรรมในทุกรายละเอียด ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างเหนือระดับมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์หรูหราและความภาคภูมิใจในทุกรายละเอียด ด้วยการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับดีไซน์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ การจัดงาน Ultimate Welcome Party ครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ ที่ไม่เพียงมองหายานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังต้องการความโดดเด่นในทุกการขับขี่ โดยงานกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ HYPTEC ในการวางตำแหน่งแบรนด์ให้เป็นผู้นำในด้านการสร้างประสบการณ์ที่เหนือระดับและเป็นเอกลักษณ์ งาน Ultimate Welcome Party ไม่เพียงแต่ฉลองการส่งมอบรถ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีระหว่าง HYPTEC กับลูกค้า ซึ่งบริษัทตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆ มิติสำหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้า AION และ HYPTEC รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่มาพร้อมกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก สามารถเข้าไปทดลองขับได้ที่ศูนย์บริการ AION ทั่วประเทศ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://www.aionauto.com/ , Facebook : https://www.facebook.com/AIONthailand , Instagram : https://www.instagram.com/aion_thailand/ , X (Twitter) : https://x.com/AION_TH , Tiktok : https://www.tiktok.com/@aion_thailand