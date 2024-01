BENZ BKK จัด CERTIFIED EXPO ขนรถเบนซ์มือสอง อัดโปรดอกเบี้ย 0.99%

BENZ BKK จัดงาน CERTIFIED EXPO ยกขบวนรถเบนซ์มือสองกว่า 100 คันมาโชว์ อัดโปรดอกเบี้ย 0.99% พร้อมราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 899,000 บาทนางสาวตวงรัตน์ ลิขิตพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้จัดงานมหกรรม BENZ BKK CERTIFIED EXPO ครั้งที่ 9 ณ ชั้น 3 โชว์รูม เบนซ์ บีเคเค บางนา ซึ่งเป็น Mercedes-Benz Experience Center ที่ใหญ่สุดในเอเชีย ครอบคลุมทุกเซกเมนต์มากกว่า 100 คัน เพื่อให้สอดรับสู่การเป็นหมุดหมายของผู้ที่ต้องการครอบครองรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์เสมือนใหม่ด้วยความคุ้มค่าสูงสุด และกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ที่มีความต้องการเลือกซื้อรถยนต์หรู เพื่อเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จให้กับตัวเอง"จากการที่ เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป ใช้โปรแกรม Multi-Point Check มากกว่า 200 รายการ พร้อมการซ่อมบำรุงด้วยอะไหล่แท้ ภายใต้การดูแลจากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย ควบคู่กับการบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาส อาทิ VIP Lounge, ห้องส่งมอบรถ 360 องศา, BKK Cafe ทำให้ที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากลูกค้า"เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป พร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง Mercedes-Benz Certified ด้วยการรับจัดซื้อรถทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ประเมินตรวจสอบสภาพและเข้าบริการถึงทุกที่หมาย มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพ จำกัดอายุการใช้งานภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 ปี ระยะไมล์ไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร ไม่เสียหายจากเหตุชนหนักหรือจมน้ำ อีกทั้ง ไว้วางใจได้ในทุกการประเมิน รวมถึงการประเมินราคาให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดอีกด้วย· Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC ปี 2022 ระยะไมล์ 8, xxx กิโลเมตร ราคาพิเศษ 2,290,000 บาท· Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupe ปี 2022 ระยะไมล์ 4, xxx กิโลเมตร ราคาพิเศษ 2,990,000 บาท· Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe ปี 2021 ระยะไมล์ 19, xxx กิโลเมตร ราคาพิเศษ 3,699,000 บาท· Mercedes - Benz C 350 e Avantgarde ปี 2016 ราคาเริ่มต้นเพียง 899,000 บาท· Mercedes - Benz C 350 e Avantgarde ปี 2018 ราคาเริ่มต้นเพียง 999,000 บาท· Mercedes - Benz A 200 Progressive ปี 2022 ระยะไมล์ 10, xxx กิโลเมตร ราคาพิเศษ 1,490,000 บาท· Mercedes - Benz A 200 AMG Dynamic ปี 2022 ระยะไมล์ 29, xxx กิโลเมตร ราคาพิเศษ 1,650,000 บาท· Mercedes - Benz E 300 e AMG Dynamic ปี 2021 ระยะไมล์ 51, xxx กิโลเมตร ราคาพิเศษ 2,490,000 บาท· Mercedes - Benz GLC 300 e AMG Dynamic ปี 2022 ระยะไมล์ 33, xxx กิโลเมตร ราคาพิเศษ 2,790,000 บาท· Mercedes - Benz C 200 Coupe AMG Dynamic ปี 2022 ระยะไมล์ 3, xxx กิโลเมตร ราคาพิเศษ 2,990,000 บาท· Mercedes - Benz CLS 220 d AMG Premium ปี 2022 ระยะไมล์ 23, xxx กิโลเมตร ราคาพิเศษ 3,190,000 บาท· Mercedes - Benz EQS 450+ 4MATIC AMG Premium ปี 2022 ระยะไมล์ 19, xxx กิโลเมตร ราคาพิเศษ 5,500,000 บาทเชิญมาสัมผัสรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์เสมือนใหม่ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะในงานที่เตรียมไว้ให้คุณจับจองเป็นเจ้าของก่อนใคร และเมื่อจองรถยนต์ภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 19-21 มกราคม และรับรถภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 รับฟรี!!! Dyson Pure Cool Link มูลค่า 15,900 บาท ที่โชว์รูม BENZ BKK GROUP-BANGNA Hotline: 0 888 111 888 FB: Mercedes-Benz Certified by Benz BKKอนึ่ง เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป ได้สิทธิ์จำหน่ายรถครบทุกซับแบรนด์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้แก่ Mercedes-Benz Passenger Car & Van, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach และ Mercedes-Benz Certified พร้อมศูนย์บริการครบวงจร ซึ่งทางแบรนด์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ในทุกซับแบรนด์ ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับ Mercedes-Benz Certified ด้วยเช่นกัน”