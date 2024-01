Harmony Auto เปิดโชว์รูม Aion สาขาสายไหม

Harmony Auto (ประเทศไทย) ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์AION ได้เปิดตัวโชว์รูมรถยนต์AION บนถนนสายไหม เป็นโชว์รูมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแห่งที่ 2 ของ Harmony new energy auto service Thailand พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งโชว์รูม และศูนย์บริการการเปิด AION Harmony Showroom สายไหมแห่งนี้เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงประสบการณ์รถยนต์ไฟฟ้าจาก AION ได้มากขึ้น โดยเป็น Experience Space ที่ทุกคนจะได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้เข้ามาสัมผัส รวมถึงบริการหลังการขาย และกิจกรรมต่างๆ จาก AION ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และทีมบริหาร ที่มากประสบการณ์ สะดวก รวดเร็ว ตามมาตรฐานการบริการที่ Harmony Auto ตั้งใจส่งมอบให้กับลูกค้าในประเทศไทยทุกท่านนับตั้งแต่เปิดตัวแบรนด์AION และรถยนต์AION ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสื่อมวลชนทุกท่าน รวมไปถึงเกิดกระแสตอบรับที่เกินคาดในกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจในรถยนต์ไฟฟ้าเป็นวงกว้าง พิสูจน์ได้จากยอดจองรถยนต์AION ในงาน Motor Expo ที่ผ่านมา ถึงวันนี้AION ได้ทยอยเปิดศูนย์บริการไปแล้วหลายแห่ง และจะครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศในไม่ช้าเนื่องในโอกาสฉลองเปิดตัวโชว์รูม AION สาขาสายไหม AION Y Plus จึงมอบแคมเปญพิเศษสําหรับรถยนต์AION Y Plus 490 Premium รุ่นยอดฮิตในไทย ปรับลดราคามากกว่า 100,000 บาท จากราคาปกติ 1,099,900 บาท ลดเหลือเพียง 995,900 บาท เท่านั้น