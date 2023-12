งานมหกรรมรวมพลรถสปอร์ตปอร์เช่ครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ครั้งที่ 8 ปิดท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองของปอร์เช่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับงาน Das Treffen 8 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Feiertag’

• อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ กับงาน Das Treffen 8 (ดาส เทรฟ เฟ่น) ที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เลคไซด์ (Impact Lakeside) เมืองทองธานี• ภายใต้คอนเซ็ปต์ Feiertag (ฟายเออร์ทาค) (ภาษาเยอรมัน มีความหมายว่า Holiday หรือวันหยุด) นับเป็นงานปิดท้ายปี 2023 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง ในวาระครบรอบ 75 ปีของแบรนด์ปอร์เช่ 60 ปีของรุ่นไอคอนิค 911 และการครบรอบ 30 ปี ปอร์เช่ ประเทศไทย• พบกับการปรากฏโฉมครบทั้ง 7 สี ของรถสปอร์ต 911 คาร์เรร่า จีทีเอส รุ่นพิเศษเฉลิมฉลอง 30 ปี ปอร์เช่ ประเทศไทย อย่างเป็นทางการครั้งแรก• พร้อมกับการอวดโฉมสไปเดอร์ ทริปเปิ้ลซีโร (Spyder ‘000’) เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อยกย่องถึงนิตยสาร 000 (ทริปเปิ้ลซีโร) นิตยสารสำหรับคนรักการเดินทางรถสปอร์ตปอร์เช่ทั้งรุ่นคลาสสิกและรุ่นใหม่กว่า 600 คัน และผู้คนมากกว่า 2,600 คน ต่างมารวมตัวกันอยู่ที่ อิมแพ็ค เลคไซด์ (Impact Lakeside) เมืองทองธานี ในงานรวมพลคนรักรถสปอร์ตปอร์เช่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย งาน “DAS TREFFEN 8” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Feiertag’ (ฟายเออร์ทาค) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566คอนเซ็ปต์การเฉลิมฉลองของแบรนด์รถสปอร์ตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากประเทศเยอรมนีนี้ เกิดขึ้นในโอกาสของการครบรอบในวาระต่าง ๆ ในปี 2023 ไม่ว่าจะเป็น วันครบรอบ 75 ปีของรถสปอร์ตปอร์เช่ วันครบรอบ 60 ปีของปอร์เช่ 911 รวมถึงการฉลองครบรอบ 30 ปีปอร์เช่ ประเทศไทยจุดเริ่มต้นของงาน Das Treffen เกิดจากการที่แฟน ๆ ปอร์เช่และผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ต่างเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมตัวเล็ก ๆ ของแฟนพันธุ์แท้ปอร์เช่ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ก่อตั้งโดยคุณ “เต้น สีหบุตร ชุมสาย” และได้พัฒนาให้เป็นงานเทศกาลแห่งการรวมพลรถสปอร์ตปอร์เช่ครั้งใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลงใหลในเอกลักษณ์ของปอร์เช่ ของผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในไฮไลท์ของงาน Das Treffen 8 คือบริเวณซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่บูธปอร์เช่ ประเทศไทย "Dreams in Colours" ที่มีการจัดแสดงรถรุ่นเฉลิมฉลอง 30 ปี ปอร์เช่ ประเทศไทย 911 คาร์เรร่า จีทีเอส รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น ทั้ง 7 คัน (911 Carrera GTS – 30 Years Porsche Thailand Edition)แรงบันดาลใจและเสน่ห์ของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ถือเป็นจุดกำเนิดเรื่องราวของสีทั้ง 7 สีในรถรุ่นพิเศษ นั่นคือ สีตามวันในสัปดาห์ที่จะปรากฎอยู่บน 911 Carrera GTS – 30 Years Porsche Thailand Edition นับเป็นรถรุ่นในฝันของนักสะสม ที่มีให้เลือกถึง 7 สี เป็นสี Paint to Sample (PTS)นับเป็นครั้งแรกที่รถยนต์ทั้ง 7 สี 7 คันได้ปรากฎโฉมต่อหน้าสาธารณชน หลังจากที่เผยโฉมให้กับเจ้าของรถทั้ง 30 ท่านในงานพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเจ้าของรถรุ่น 30 ปี นอกจากนี้ ปอร์เช่ ประเทศไทย ยังนำรถรุ่นไฮไลท์อื่น ๆ มาจัดแสดงภายในงานด้วย เช่น 911 GT3 เจเนอเรชั่น 992 พร้อมชุดแต่งเสริมสมรรถนะ Manthey Racing และโซน AAS Motorsport ที่มีการจัดแสดงรถปอร์เช่เวอร์ชั่นพิเศษ ที่สะท้อนความกล้าของบุคคลที่คลั่งไคล้ในแบรนด์ และความหลงใหลในเสน่ห์ของความเป็นมอเตอร์สปอร์ตอีกหนึ่งไฮไลต์ที่โดดเด่น คือการปรากฏตัวของ 718 Spyder 000 หรือ Triple Zero ซึ่งมีชุดองค์ประกอบที่ถูกคัดสรรมาอย่างประณีต โดยครีเอทีฟอย่าง Pete Stout และ Alex Palevsky คู่หูผู้อยู่เบื้องหลังนิตยสาร 000 ซึ่งมอบประสบการณ์การอ่านหนังสือที่สะท้อนความคลั่งไคล้ในปอร์เช่ ผ่านวิสัยทัศน์ที่เฉียบคม โดยนิตยสารเล่มนี้ถือเป็นเส้นทางของการแสดงเรื่องราวและประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกับโลกเรื่องราวในปัจจุบันได้อย่างไม่สิ้นสุดSpyder '000' ได้รับการสร้างสรรค์โดยผู้ร่วมก่อตั้งนิตยสาร 000 ร่วมกับช่างฝีมือและวิศวกรของ Porsche Exclusive Manufaktur โดยเป็นรุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก คาร์เรร่า จีที (Carrera GT) ในตำนาน สำหรับ Spyder '000' ประกอบด้วยชุดองค์ประกอบ ทั้งการออกแบบภายนอกและภายในที่มีความพิเศษ ผ่านการสรรสร้างรูปทรงอันสมบูรณ์แบบ เพื่อการขับขี่บนถนนคดเคี้ยว ในขณะที่สามารถเปิดหลังคารับบรรยากาศได้อย่างเต็มอารมณ์อีกหนึ่งความโดดเด่นของงาน Das Treffen 8 คือ Airstream Caravan หรือ "ห้องนั่งเล่น" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากนิตยสาร Curves ของ Stefan Bogner เซเลบริตี้ครีเอทีฟชื่อดัง นิตยสารเล่มนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นนิตยสารรถยนต์ที่มากกว่ารถยนต์ The Curves 'Living Room' ด้วยการนำเสนอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครผ่านการผสมผสานโลกของการผจญภัยที่แท้จริงเข้ากับจิตวิญญาณอันน่าตื่นเต้นของปอร์เช่ยิ่งไปกว่านั้น ภายในงานยังมีตู้คอนเทนเนอร์ "Das Treffen 8" ที่ถูกดีไซน์พิเศษเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการก้าวข้ามขีดจำกัดและการนำเสนอรูปแบบใหม่ ๆกรรมการผู้จัดการ ปอร์เช่ ประเทศไทย กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลาครบรอบ 30 ปีที่แสนวิเศษนี้ เราภูมิใจที่ได้แสดงให้เห็นว่าปอร์เช่ได้เข้าไปอยู่ในใจของคนไทยแล้ว ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในใจของปอร์เช่เช่นเดียวกัน โดยเราได้ปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครั้งนี้ด้วยงาน Das Treffen ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของชุมชนแฟน ๆ ปอร์เช่ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ"ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า "Das Treffen สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์และชีวิตชีวาของชุมชนปอร์เช่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่าชุมชนของเราจะยังคงเติบโตต่อไป ดังที่ได้เห็นแล้วจากการจัดแสดงรถสปอร์ตจำนวนมากที่สุดถึง 600 คัน ที่งาน Das Treffen 8 นับเป็นการปิดท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีของรถสปอร์ตของเรา และครบรอบ 60 ปีของรถสปอร์ต 911 อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานเทศกาล Das Treffen ในครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อจัดแสดงรถสปอร์ตอันแสนน่าหลงใหลให้กับลูกค้าและแฟน ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้น"