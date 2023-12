MGC-ASIA เปิด AUTO GALLERIA บน the Em Sphere

บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA ผู้นำธุรกิจไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ครบวงจร เปิดตัวอย่างเป็นทางการ MGC-ASIA AUTO GALLERIA (เอ็มจีซี-เอเชีย ออโต แกลเลอเรีย) ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Theater of Brand Experiences' มิติใหม่ของสถานที่จัดแสดงแบรนด์ยานยนต์และพันธมิตรต่างๆ ของ MGC-ASIA อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ ของอนาคตโชว์รูมในศูนย์การค้า รองรับผู้มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ปักหมุดที่แรกให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มสเฟียร์ กรุงเทพมหานครดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “MGC-ASIA ดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ครบวงจร ผ่านระบบนิเวศทางธุรกิจที่สมบูรณ์และแข็งแรง ครอบคลุมทุกเซกเมนท์ เรียกว่า ‘MGC-ASIA Ecosystem’ กับบริการครบทุกมิติ ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามีโชว์รูมยนตรกรรมระดับโลกภายในศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็นที่ สยามพารากอน, ไอคอนสยามรองรับลูกค้าในกลุ่มยานต์ระดับหรูของ MGC-ASIA ได้แก่ โรลส์-รอยซ์, บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ, มอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด, รวมถึงแบรนด์พันธมิตร อย่าง แอสตัน มาร์ติน,มาเซราติ, จี๊ป และ เปอโยต์ ล่าสุดที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มสเฟียร์ กับ MGC-ASIA AUTO GALLERIA แห่งแรกที่รังสรรค์ขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Theater of Brand Experiences' นับเป็นมิติใหม่ของสถานที่จัดแสดงแบรนด์ยานยนต์ และพันธมิตรต่างๆ ของเรา เปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่พร้อมให้ศิลปินได้ผลัดเปลี่ยนกันถ่ายทอดเรื่องราว สร้างประสบการณ์ผ่านแสงสีเสียง ด้วยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่นี้เป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญ ของอนาคตโชว์รูมในศูนย์การค้า ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน และไอคอนสยาม ในลำดับต่อไป”ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และ ดิ เอ็มดิสทริค กล่าวว่า “MGC-ASIA กับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ดิ เอ็มดิสทริค มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกัน ในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และรู้สึกยินดีกับความสำเร็จของ MGC-ASIA ที่เกิดจากวิสัยทัศน์ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และไม่หยุดพัฒนาของผู้นำองค์กร ทำให้วันนี้ MGC-ASIA เป็นอาณาจักรธุรกิจไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ครบวงจร และขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้ ดิ เอ็มสเฟียร์ ศูนย์การค้าล่าสุดของ เดอะมอลล์ กรุ๊ปฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่ไม่เคยหลับใหล (Sleepless Metropolis) เป็นพื้นที่ในการรังสรรค์โชว์รูมแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยเชื่อมั่นว่า จะได้เสียงตอบรับที่ดี ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ สำหรับผู้มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ได้อย่างแน่นอน”++ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่รูปแบบการจัดแสดงหลากหลาย เพื่อประสบการณ์สุดพิเศษศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ จะมีการไหลเวียนของผู้คนจำนวนมากในแต่ละวัน โชว์รูมแบบเดิม อาจแสดงศักยภาพได้ไม่เต็มที่ MGC-ASIA AUTO GALLERIA จึงเปลี่ยนวิธีการใช้พื้นที่จำกัดเฉพาะแบรนด์ (Fixed Brand) สู่รูปแบบการหมุนเวียน (Dynamic Theme ) และมีความยืดหยุ่นตามช่วงเวลาที่สอดคล้องกับแผนการตลาด หรือจังหวะการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์2 เรื่องหลัก คือ ต้องการสร้างเนื้อหาที่สดใหม่อยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนใจและเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการมากขึ้น กับอีกประเด็นคือ เปิดพื้นที่ให้แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่หลากหลายขึ้น โดยครอบคลุมไปถึง Marine, Aviation และช่วยยกระดับการนำเสนอ ที่มากกว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการ ไปสู่ระดับ Brand DNA หรือ Brand Experiences เน้นการเล่าเรื่องใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่อารมณ์ความรู้สึก อันเป็นที่มาของการออกแบบให้ยกระดับพื้นคล้ายเวทีกลาง มีจอแอลอีดีความยาว 12 เมตรเป็นฉากหลัง ผสานฝ้าที่ออกแบบให้เป็นระบบเปิดเพื่อสามารถเพิ่มหรือย้ายอุปกรณ์แสงสีเสียง ที่เปลี่ยนไปตามเทคนิคการเล่าเรื่องที่ต่างออกไป++ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิก ‘MGC-MOBILIFE’ ในเครือ MGC-ASIAและแบรนด์พาร์ทเนอร์MGC-ASIA AUTO GALLERIA ยังเป็นพื้นที่สำหรับสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า ผ่านแพลตฟอร์ม Exclusive Loyalty Program ภายใต้ชื่อ ‘MGC-MOBILIFE’ มอบสิทธิประโยชน์สูงสุดผ่านการสะสมคะแนน เพื่อรับสิทธิพิเศษและบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากทั้งแบรนด์ในเครือบริษัทฯ และพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำกว่า 100 แบรนด์ ที่คัดสรรมาเพื่อส่งมอบประสบการณ์พิเศษสุดว้าว! พร้อมด้วยบริการ MOBILIFE Lounge หรูหรา ดีไซน์โมเดิร์น มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับลูกค้า ที่เข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูม อีกทั้งรองรับการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การทำกิจกรรมร่วมกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ต่างๆ โดย MGC-ASIA มอบเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับสมาชิก MGC-MOBILIFEในเครือ MGC-ASIA และแบรนด์พาร์ทเนอร์ สมาชิกระดับ INFINITE BLUE DIAMOND รับเอกสิทธิ์เข้าใช้บริการ MOBILIFE Lounge ได้ตลอดทั้งปี และสมาชิกทั่วไปสามารถใช้คะแนนสะสมแลกเข้ารับบริการได้พร้อมผู้ติดตาม ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด++ตื่นตานวัตกรรมความแรง M TOWN by MILLENNIUM AUTO เพื่อสาวก BMW สายพันธุ์ M และ M Performance พร้อมจับมือกับ AIS มอบแคมเปญสุดพิเศษ 3 ต่อจัดเต็มเพื่อสาวก บีเอ็มดับเบิลยู สายพันธุ์ M และ M Performance คัดสรรรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู สมรรถนะสูง อาทิ ‘The New BMW M2, ‘The First-Ever BMW XM’ และรุ่นอื่นๆ จัดแสดงอย่างกระหึ่ม อุ่นใจด้วยบริการหลังการขายจาก มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีกับศูนย์บริการครบวงจรที่มีเครื่องมือพิเศษ สำหรับให้บริการ บีเอ็มดับเบิลยู M โดยเฉพาะ พร้อมรับแคมเปญเกินห้ามใจส่งท้ายปี ‘Endless Joy at Millennium Auto : Year End Sale Event’ มอบสิทธิ์พิเศษถึง 3 ต่อ เมื่อจอง บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และมอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ถึง 31 ธันวาคมนี้ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ถูกออกแบบ และจัดเตรียมไว้อย่างมีชั้นเชิง MGC-ASIA AUTO GALLERIA จึงเปรียบเสมือนผืนผ้าใบ ที่พร้อมจะให้ศิลปินผลัดเปลี่ยนกันถ่ายทอดเรื่องราว สร้างประสบการณ์ผ่านแสงสีเสียง นำไปสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ ของอนาคตโชว์รูมภายในศูนย์การค้า ได้อย่างสมบูรณ์แบบ