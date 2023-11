GAC ปลื้มยอดจอง AION Y Plus ทะลุ 2,000 คัน เร่งส่งมอบ รับBOI เรียบร้อย

GAC มั่นใจ หลังลดราคา AION Y Plus ยอดจองทะลุ 2,000 คัน ส่งมอบแล้ว 500 คัน ย้ำทุ่มทุน 2,000 ล้านบาทตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทย คาดแล้วเสร็จและส่งจำหน่ายได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมปี 2567นายโอเชียน มา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า หลังจากเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรก AION Y Plus ไปและมีการปรับราคาใหม่ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมียอดจองเข้ามาแล้วถึง 2,000 คัน มีการส่งมอบแล้วราว 500 คัน ที่เหลือโดยอยู่ระหว่างการรอส่งมอบของผู้แทนจำหน่ายขณะที่การดำเนินงานล่าสุด บริษัทฯ ได้รับอนุมัตรบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการลงทุนสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ด้วยมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคมปี 2567 และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการประกอบรถยนต์และจำหน่ายให้ลูกค้าชาวไทยได้หลังจากนั้นไม่นาน“สำหรับแผนการขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV3.5 ของรัฐบาลไทย เรามีความสนใจและยินดีที่จะเข้าร่วมโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งราคาจำหน่ายที่เราลดลงไปแล้วเป็นราคาที่จะไม่มีการปรับลดอีกแล้ว” นายโอเชียน มา กล่าวการดำเนินงานล่าสุดได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ Aion ES โดยจำหน่ายผ่านทาง EV me+ ให้แก่ผู้ประกอบการแท็กซี่ที่สนใจหารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเอาไว้ใช้ในพอร์ต รวมถึงบุคคลทั่วไปด้วย โดยมีจุดเด่นคือ ความประหยัดและการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ยาวนานถึง 9 ปี หรือ 900,000 กม. ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้งานของรถแท็กซี่ขณะเดียวกันแผนการขยายสถานีชาร์จจะมีการตั้งจุดชาร์จไวเพิ่มขึ้นเป็น 180 แห่งทั่วประเทศ ภายในสิ้นปี 2567 ซึ่งมีการนำร่องเปิดให้บริการแล้ว 3 แห่ง ใช้เงินในการลงทุนเฉพาะส่วนนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนรถยนต์แท็กซี่ไฟฟ้าทั้งนี้ Aion ES จะมีการจำหน่ายผ่านช่องทางของ EV me+ เท่านั้น จะไม่สามารถซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆ ได้ โดยเลือกได้ว่าจะซื้อแบบเป็นเจ้าของหรือเช่าขับแบบสมาชิกสามารถเลือกได้ตามความต้องการของผู้บริโภค