ถอดรหัส Future for all ของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ แนวคิดนี้เพื่อทุกคน

มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 40 หรือ “Motor Expo 2023” หนึ่งในงานแสดงยนตรกรรมประจำปีสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายปีเพื่อให้คนรักรถทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ในปีนี้ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กลับมาอีกครั้งภายใต้คอนเซ็ปต์ “FUTURE FOR ALL” ย้ำจุดยืนของแบรนด์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equity) และการเคารพถึงความแตกต่าง (Inclusion) พร้อมปรับเปลี่ยนดีไซน์บูธใหม่ที่ยังมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับเช่นเคย เปลี่ยนแปลงแค่การ “ลดระดับ” พื้นต่างระดับในทุกมุมของบูธ ยึดหลักการออกแบบอย่างเท่าเทียม หรือ Universal Design พร้อมเปิดรับให้ทุกคนเข้าถึงบูธเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้อย่างสะดวกสบายเมอร์เซเดส-เบนซ์ หยิบยกอินไซด์ที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มคนหลากหลายที่ต่างก็เป็นผู้ขับขี่รถยนต์บนท้องถนน และเป็นกลุ่มผู้เข้าชมงาน Motor Expo ในปีก่อน ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ใช้วีลแชร์ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กและมีรถเข็นเด็ก โดยพบว่าหนึ่งในปัญหาที่พวกเขาต้องพบเจอคือ “พื้นต่างระดับ” ซึ่งเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถชมยนตรกรรมและสัมผัสเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายใน บูธได้ทุกมุมเท่าที่ควร เมอร์เซเดส-เบนซ์ จึงตัดสินใจออกแบบบูธใหม่เพื่อสร้างความเท่าเทียมแก่ทุกคนด้วยหลักการออกแบบ Universal Design ที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ให้ผู้เยี่ยมชมทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงข้อจำกัด โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ทั้งบูธให้เป็นพื้นราบและมีทางเดินที่กว้างขวางมากพอ เพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษภายในบูธร่วมกันนอกจากการปรับเปลี่ยนบูธให้เป็นพื้นราบแล้ว ทุกคนยังสามารถเข้ามาร่วมสัมผัสรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่มาพร้อมไฮไลท์กว่า 4 รุ่น ซึ่งมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น“GLC 220 d 4MATIC Avantgarde” หนึ่งในเอสยูวีดีไซน์สปอร์ตขนาดกลางที่ได้รับความนิยมสูงสุด มาในรูปแบบเครื่องยนต์ดีเซลและห้องโดยสารที่กว้างขวางขึ้น“EQE 350 4MATIC SUV Electric Art” รถยนต์ที่ผสานความสปอร์ตและความยั่งยืนแห่งโลกอนาคตอย่างลงตัว เหมาะกับการขับขี่ทั้งในรูปแบบ On Road และ Off Road“C 220 d AMG Line” รถยนต์ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่ได้รับความนิยมตลอดกาล โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด และ“GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic” ตัวแทนด้านขุมพลังแห่งสมรรถนะและความสะดวกสบายอันเหนือระดับ รวมถึงรถยนต์อีกกว่า 15 รุ่น พร้อมรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้ที่งาน Motor Expo 2023 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี วันที่ 1-11 ธันวาคม 2566 นี้สามารถรับข้อเสนอพิเศษเดียวกับ Motor Expo ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566 นี้ และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นต่าง ๆ ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ที่ www.mercedes-benz.co.th หรือที่ศูนย์บริการเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทุกสาขาทั่วประเทศ