ปอร์เช่ ประเทศไทย คว้ารางวัล CEO of the Years

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดย เอเอเอส กรุ๊ป ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย คว้ารางวัล CEO of the Years ในหมวดหมู่ Value Luxury Car Distribution ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของปอร์เช่ ในการก้าวเป็นผู้นำในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ลักซ์ชัวรี่ในประเทศไทยปอร์เช่ ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่น สร้างอนาคตแห่งการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งจากนี้ไปจะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยทรัพยากรที่สำคัญที่สุด คือ บุคลากร ประกอบกับกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้า พันธมิตร และโมเดลธุรกิจอันแข็งแกร่ง รวมกันเป็นรากฐานของปอร์เช่ ในขณะเดียวกันยังคงมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมในวงกว้างทั้งนี้ ปีเตอร์ โรห์เวอร์ กรรมการผู้จัดการ ปอร์เช่ ประเทศไทย จาก เอเอเอส กรุ๊ป ได้รับรางวัล "CEO of the Year 2023" จากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ภายใต้หมวดหมู่ Best CEO for Excellence in Value Luxury Car Distribution" โดยเป็น 1 ใน 14 ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ปีเตอร์ โรห์เวอร์ กล่าวว่า "การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ลักซ์ชัวรี่ในประเทศไทย ทางปอร์เช่ ประเทศไทย ยังคงยืนยันที่จะทุ่มเทความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ และคาดหวังที่จะทำให้ปอร์เช่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของสังคมไทยต่อไป"สำหรับ รางวัล “CEO of the Year 2023 เป็นรางวัลที่ทางหนังสือพิมพ์ Bangkok Post จัดขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมปรับตัวท่ามกลางโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีการทำบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงแต่ละองค์กรใหญ่ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งจะบอกถึงเรื่องราวความสำเร็จของแบรนด์รวมไปถึง กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ เบื้องหลังของความสำเร็จของการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายรถยนต์หรู ที่มีความมุ่งมั่นและปณิธานอันแรงกล้า พร้อมกลยุทธ์ในการนำเสนอการบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท