ฉลอง 8 ปีแห่งการเป็นพันธมิตร Bowers & Wilkins และ McLaren เปิดตัว “Bowers & Wilkins Zeppelin McLaren Edition”

บริษัท มิวสิคพลัส ซีนีม่า จำกัด ในเครือโซนิค วิชั่น กรุ๊ป ผู้นำเครื่องเสียงนำเข้าระดับไฮเอนด์มากว่า 26 ปี จัดงานแถลงข่าว ฉลอง 8 ปี แห่งการเป็นแบรนด์พันธมิตรระหว่างสองบริทิชไอคอนนิคแบรนด์ภายใต้คอนเซปต์ “The Harmony of Sound and Speed” การผสมผสานความโฉบเฉี่ยวแห่งดีไซน์ซูเปอร์คาร์ของแมคลาเรน (McLaren) เข้ากับเทคโนโลยีเสียงระดับไฮไฟออดิโอของโบเวอร์แอนด์วิลกินส์ (Bowers & Wilkins) พร้อมเปิดตัวเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี McLaren และ 8 ปีแห่งความร่วมมือกันระหว่างสองแบรนด์ การออกแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สะท้อนสัญลักษณ์อันเป็นตัวตนของทั้งสองแบรนด์เพื่อเอาใจแฟน McLaren และ Bowers & Wilkins ที่รักการฟังเพลงระดับไฮเอนด์ซาวด์พร้อมดีไซน์สะท้อนจิตวิญญาณซูเปอร์คาร์แห่งแมคลาเรน ความพิเศษที่มีจำนวนจำกัดเพียง 99 เครื่องเท่านั้นในประเทศไทยกล่าวว่า “โบเวอร์แอนด์วิลกินส์ (Bowers & Wilkins) เป็นแบรนด์เครื่องเสียงไฮเอนด์ระดับตำนานของโลก และถือเป็นแบรนด์เครื่องเสียงสัญชาติอังกฤษอันดับหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายแบรนด์ชั้นนำระดับโลกให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดคุณภาพเสียงทรงพลังที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจให้เป็นเครื่องเสียงอ้างอิงในสตูดิโอบันทึกเสียงระดับโลกอย่าง Abbey Road Studios, การออกแบบหูฟังรุ่นพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Emirates ให้ได้สัมผัสประสบการณ์คุณภาพเสียงที่เหนือกว่า กับเทคโนโลยีป้องกันเสียงรบกวนเพื่อตัดเสียงล้อมรอบในห้องโดยสารตลอดจนการร่วมพัฒนาเครื่องเสียงให้กับแบรนด์รถยนต์ระดับลักชัวรี่ต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพาะความร่วมมือกับยานยนต์ซูเปอร์คาร์ระดับตำนานอย่าง McLaren ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 8 ปีนับตั้งแต่ปี 2015 Bowers & Wilkins ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาระบบเครื่องเสียงในรถยนต์สำหรับซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์ของ McLaren Automotive จากเจตนารมณ์ของทั้งสองแบรนด์ในการถ่ายทอดนวัตกรรมและคุณภาพที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปลักษณ์การออกแบบภายนอกที่น่าทึ่ง, ความสามารถและประสิทธิภาพที่โดดเด่น ให้เป็นระบบเสียงที่สร้างประสบการณ์ในการขับขี่ที่มีคุณภาพและสอดคล้องไปกับความเร็วตามแบบฉบับซูเปอร์คาร์ McLaren อันเป็นการผสานเครื่องเสียงทรงพลังระดับพรีเมียมซาวด์ที่ดีที่สุดในโลกเข้ากับไฮเอนด์ซูเปอร์คาร์เบอร์หนึ่ง จนเป็นความลงตัวที่ไร้ขีดกั้นและได้รับรางวัลการออกแบบระดับโลกอย่าง iF Design อันนำมาสู่การถ่ายทอดความสำเร็จระหว่างสองแบรนด์ กับการออกแบบสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่นอย่างหูฟังรุ่นพิเศษ Px8 McLaren Edition ที่ได้เคยถ่ายทอดความโดดเด่นและกลมกลืนแห่งดีไซน์จนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและต้องเพิ่มยอดการผลิตจาก 3,000 ยูนิต เป็น 7,000 ยูนิต ในปี 2022และในปี 2023 นี้ ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 8 ปี การเป็นแบรนด์พันธมิตรระหว่างกัน และครบรอบ 60 ปี McLaren ทั้งสองแบรนด์จึงได้ร่วมกันเปิดตัว Bowers & Wilkins Zeppelin McLaren Edition เครื่องเสียงไร้สายดีไซน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ การออกแบบเพื่อสะท้อนถึงความร่วมมือของสองแบรนด์ที่ทำงานควบคู่ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และยังเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากรุ่น Px8 McLaren Edition ที่ขยายมาสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้สายที่โดดเด่นและเป็นนวัตกรรมใหม่ โดย B&W ต้องการดึงความเป็นไอคอนนิคของลำโพงรุ่น Zeppelin ที่เป็นลำโพงไร้สายเชื่อมต่อ WiFi แบบออลอินวัน ครบจบในเครื่องเดียว (single-box speaker system) มาออกแบบเป็นดีไซน์พิเศษที่สะท้อนสไตลิสต์ของแบรนด์ McLaren เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นพาร์ทเนอร์ระหว่างกัน และเปิดวางจำหน่ายให้กับสาวกคนรักเครื่องเสียงไฮเอนด์ออดิโอซาวด์ และแฟนซูเปอร์คาร์ McLaren ได้เป็นเจ้าของลิมิเต็ดเอดิชั่นนี้ที่มีจำนวนเพียง 99 เครื่องเท่านั้นในประเทศไทย”ผู้แทนจำหน่าย McLaren รถซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า “ปี 2023 ถือเป็นปีที่น่าตื่นเต้น นอกจากเป็นปีฉลองครบรอบ 60 ปี McLaren แล้ว ยังเป็นการฉลองเข้าสู่ปีที่ 8 แห่งความร่วมมือกันระหว่าง Bower & Wilkins และ McLaren ที่แฟนของทั้งสองแบรนด์จะได้พบการออกแบบผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งจาก McLaren และ Bowers & Wilkins อย่างลำโพง Bowers & Wilkins Zeppelin McLaren Edition แรร์ไอเทมที่ออกแบบมาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบนี้ ที่แฟนคลับของทั้งสองบริทิชแบรนด์ไม่ควรพลาดนอกจากนี้สาวกความเร็วของ McLaren ยังได้ยลโฉมรถซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่อย่าง McLaren 750S โมเดลเอ็กซ์คลูซีฟดีไซน์ฉลองครบรอบ 60 ปี McLaren ให้เป็นซูเปอร์คาร์ตัวท็อปตัวใหม่ของ McLaren ที่ปรับปรุงเปลี่ยนโฉมกว่า 30% จากรุ่น McLaren 720S ที่โด่งดังมาตั้งแต่ปี 2017 ให้เป็นซูเปอร์คาร์ที่เบากว่า ทรงพลังกว่า และน่าดึงดูดยิ่งขึ้น พร้อม 2 ตัวเลือกทั้งแบบหลังคาแข็งสไตล์คูเป้ และเปิดประทุน Spider มาพร้อม Built-in เครื่องเสียง Bowers & Wilkins ด้วยดีไซน์ เนียบเท่ห์ หรูหรา และความทรงพลังของคุณภาพเสียงทุ่ม นุ่มลึก สร้างอรรถรสแห่งการขับขี่สู่ความเหนือระดับขั้นสุด ซึ่งใครที่เป็นแฟนของ McLaren ก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับระบบเครื่องเสียง Bowers & Wilkins ที่ติดตั้งอยู่ในรถทุกรุ่นของ McLaren มาตั้งแต่ปี 2015 เพื่อให้ McLaren เป็นยานยนต์ความเร็วสูงที่ครบครันทั้งสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีที่สุด และสุนทรียภายในห้องโดยสารด้วยนวัตกรรมเครื่องเสียงที่ดีที่สุดของโลก”โดยภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องเสียงให้ได้ทดลองฟังคุณภาพเสียง และยลโฉมให้คอซูเปอร์คารและสปอร์ตลักซูรี่คาร์ได้สัมผัสความหรูหราสุดพิเศษก่อนใครโดดเด่นและหรูหราด้วยดีไซน์ผสานตัวตนของ สองแบรนด์ กับการออกแบบลำโพงไร้สายประสิทธิภาพสูงที่ดีที่สุดในกลุ่มลำโพงไร้สายผสานเข้ากับสีสันที่สะท้อนไอคอนแห่งยานยนต์ของ McLaren ด้วยการดีไซน์ตัวลำโพงเป็นสี Galvanic Grey และสี Papaya Orange ซึ่งเป็นสีส้มที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่ง F1 ของผู้ก่อตั้งแบรนด์อย่าง Bruce McLaren พร้อมสลักโลโก้ McLaren ที่ฐานขาตั้งของลำโพง เพื่อให้ Bowers & Wilkins Zeppelin McLaren Edition เป็นตัวแทนแห่งเสียงไฮเอนด์ในรูปโฉมโฉบเฉี่ยวแห่งซูเปอร์คาร์ McLaren โดยเปิดตัวให้แฟนๆ เครื่องเสียง B&W ในไทยได้ยลโฉมครั้งแรกแล้วตั้งแต่วันนี้ และพร้อมให้เป็นเจ้าของในราคา 39,900 บาท จำนวนจำกัดเพียง 99 เครื่องในไทยเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-681-7500-5 หรือ โทร. 085-200-2820