BMW Xpo 2023 จัดหนัก กระหน่ำแคมเปญแรง ดาวน์ 0% - ดอกเบี้ย 0%

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จัดงาน BMW Xpo 2023 มอบข้อเสนอสุดพิเศษจากบีเอ็มดับเบิลยู และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ดีไซน์งานรูปแบบใหม่ เน้นความสะดวกสบายให้ลูกค้า ผ่านการจัดแสดงรถยนต์และการให้บริการลูกค้าแบบ ‘phygital’ โดยงาน BMW Xpo 2023 จะจัดขึ้น ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่7 – 10 กันยายน พ.ศ. 2566 และเซ็นทรัลลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน พ.ศ. 2566อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า งาน BMW Xpo 2023 จะเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยงานถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกด้านประสบการณ์ลูกค้าในทุกจุด เพื่อมอบการบริการในบรรยากาศที่พรีเมียมและผ่อนคลาย และยังเป็นกลยุทธ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญให้เราสร้างความสำเร็จในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยใน 7 เดือนที่ผ่านมาของปี 2566 มียอดจดทะเบียนรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูและมินิในเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมรวม 9,269 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 4.8% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 197% แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย“เราเชื่อว่าลูกค้าควรมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และในขณะเดียวกันก็มุ่งหน้าสู่อนาคตแห่งยนตรกรรมไฟฟ้า โลกดิจิทัล และความยั่งยืน ความมุ่งมั่นนี้สะท้อนให้เห็นได้จากรถรุ่นใหม่ที่เปิดตัวภายในงาน BMW Xpo 2023 ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดสมรรถนะสูงอย่างบีเอ็มดับเบิลยู M760e xDrive ซึ่งเป็นรถยนต์ M Performance ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกที่ประกอบขึ้นที่โรงงานของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ในจังหวัดระยอง"ทั้งนี้ ภายในงานยังจะมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของบีเอ็มดับเบิลยูอย่าง บีเอ็มดับเบิลยู i7 M70 xDrive* รวมถึงบีเอ็มดับเบิลยู X5 และ X6 รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับการปรับรูปลักษณ์เพิ่มเติม ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าบีเอ็มดับเบิลยู iX3 ยังมาให้เลือกเพิ่มอีกสองรุ่นย่อย และเพื่อเพิ่มความอุ่นใจยิ่งกว่าเคยลูกค้าปัจจุบันของบีเอ็มดับเบิลยูยังจะได้รับสถานภาพสมาชิก Care and Value Added Program โดยอัตโนมัติเมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สร้างความมั่นใจให้เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูและมินิว่าจะสามารถเข้าถึงอะไหล่แท้ในราคาพิเศษได้แม้พ้นระยะประกันสำหรับไลน์อัพรุ่นรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวภายในมหกรรม BMW Xpo 2023 ประกอบด้วยรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู M760e xDrive ใหม่ ซึ่งเป็นบีเอ็มดับเบิลยู M Performance รุ่นแรกที่มาในระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริด มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นด้านบีเอ็มดับเบิลยู X5 และ X6 ใหม่ มาพร้อมการปรับรูปลักษณ์และเทคโนโลยีภายในรถ โดยเปิดตัวในรุ่นบีเอ็มดับเบิลยู X5 xDrive30d M Sport บีเอ็มดับเบิลยู X5 xDrive50e M Sport และบีเอ็มดับเบิลยู X6 xDrive40i M Sport ด้านรูปลักษณ์ภายนอก ทั้งสองรุ่นมาพร้อมเอกลักษณ์การออกแบบด้านหน้าและด้านท้ายแบบใหม่ พร้อมชุดแต่ง M Sport ส่งให้ปราดเปรียวยิ่งกว่าเคยพร้อมด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนที่ทรงพลังที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป กับบีเอ็มดับเบิลยู i7 M70 xDrive ใหม่* พกพาความแรงทรงสมรรถนะควบคู่ความสามารถในการขับขี่ระยะไกลอันยอดเยี่ยม ในขณะที่บีเอ็มดับเบิลยู iX3 ตอกย้ำที่สุดแห่งพลังแห่งทางเลือกในระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% กับการเปิดตัวสองรุ่นย่อยเพิ่มเติมกับบีเอ็มดับเบิลยู iX3 M Sport (Inspiring) และบีเอ็มดับเบิลยู iX3 M Sport (Pro)เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าเจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูและมินิที่พ้นระยะแพ็คเกจบำรุงรักษา BMW/MSI Service Inclusive (BSI/MSI) ไปแล้ว บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยได้ยกระดับการรับสิทธิประโยชน์จาก Care and Value Added Program ให้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเมื่อรถบีเอ็มดับเบิลยูหรือมินิ มีอายุเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก Care and Value Added Program โดยอัตโนมัติ ด้วยส่วนลดสูงสุดกว่า 25% เมื่อซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ แม้รถยนต์จะพ้นระยะแพ็คเกจบำรุงรักษา BMW/MSI Service Inclusive (BSI/MSI) ไปแล้วโดยระบบจะทำการตรวจสอบรุ่นรถยนต์ วันหมดอายุ BSI/MSI และข้อมูลอื่น ๆ จากนั้นจึงจะสร้างสถานภาพการเป็นสมาชิกให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งยังสามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้กับเจ้าของรถคนใหม่ได้อีกด้วยนอกจากนี้ เมื่อรถยนต์ที่พ้นระยะแพ็คเกจ BSI มีอายุครบ 10 ปี ระบบยังจะทำการปรับสถานะสมาชิกจาก Plus เป็น Ultimate โดยอัตโนมัติ สิทธิประโยชน์ Care and Value Added Program ช่วยให้เจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูและมินิอุ่นใจว่าจะยังสามารถเข้าถึงอะไหล่แท้คุณภาพสูงในราคาพิเศษ การสมัครลงทะเบียนและปรับสถานะ Care and Value Added Program โดยอัตโนมัติ จึงตอกย้ำความมุ่งมั่นของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ในการส่งมอบความอุ่นใจและบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมที่สุดให้กับลูกค้าลูกค้าที่จองรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูภายในเดือนกันยายน และส่งมอบรถภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 จะได้รับข้อเสนอพิเศษดังนี้**:• ลูกค้าที่จองรถยนต์ภายในงาน BMX Xpo 2023 จะได้รับของขวัญหนึ่งในตัวเลือกดังต่อไปนี้o บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท จาก Power Buy หรือo บัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท จาก Supersports หรือo โมเดลรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู• ลูกค้าที่จองรถยนต์ใหม่ภายในงาน BMW Xpo 2023 และส่งมอบรถยนต์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 จะได้รับบัตรรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร Ms. Jigger โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย สำหรับสองที่นั่งสำหรับลูกค้าที่เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูรุ่นต่าง ๆ ต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 และมีกำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 และเลือกทำสัญญาทางการเงินกับบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ยังจะได้รับข้อเสนอพิเศษดังนี้**: