นิสสัน M1 วางเป้า 1,000 คัน ขอลุ้นรถรุ่นใหม่ทำตลาดราคาต่ำกว่า 5 แสนบาท

นิสสัน M1 วางเป้าขายแตะ 1,000 คัน หลังปรับปรุงบริการ ขอลุ้นบริษัทฯ แม่ เปิดตัวรถรุ่นใหม่เสริมการขาย เน้นรถราคาประหยัดเริ่มไม่เกิน 500,000 บาท เป็นเจ้าของได้ง่าย เจาะกลุ่มลูกค้าเดิมที่ต้องการเปลี่ยนรถหรือซื้อเพิ่มนายเฉลิมวัฒน์ ตรีรัตน์วัฒนา รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท เอ็มวัน โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มียอดจำหน่ายล่าสุดอยู่ที่ 700-800 คัน/ปี โดยสัดส่วนรถปิกอัพมีการขายอยู่ราว 60-70% ส่วนรถยนต์นั่งราว 30-40% ซึ่งหลังจากที่นิสสันได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ทำให้ตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้จะมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ในระดับ 1,000 คันต่อปีได้ โดยปัจจัยสำคัญมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่จากการสำรวจความต้องการลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนรถจากโมเดลเดิมที่ใช้มานานเป็นโมเดลใหม่หรือซื้อเพิ่มเติมเพื่อให้คนในครอบครัวเอาไว้ใช้งาน ดังนั้น การมีสินค้าเป็นรถยนต์ขนาดเล็กราคาไม่สูงมากในลักษณะเดียวกับ นิสสัน มาร์ช หรือ โน้ต จะตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้าซึ่งปัจจุบันนิสสันมีรถยนต์ให้เลือกเพียง 4 รุ่น“การจะเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดคือ การมีสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด ดังนั้นจึงอยากให้นิสสัน ประเทศไทย เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด ยิ่งถ้าเป็นรถเล็กที่มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นไม่เกิน 500,000 บาท จะช่วยให้ดีลเลอร์มีทางเลือกในการขายมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นรุ่น ซากูระ ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก หากนำมาทำตลาดในไทยในราคาที่จับต้องได้ง่ายจะดีมากและ ทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้ามองว่าดีแต่อาจจะต้องรอสักหน่อยจึงจะแพร่หลายในพื้นที่ต่างจังหวัด ” นายเฉลิมวัฒน์ กล่าวทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลเป็น Best of the Best dealer ของนิสสัน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันดูแลพื้นที่ขายและบริการลูกค้านิสสันในเขตภาคเหนือ 3 จังหวัดคือ ตาก, พิษณุโลก และ นครสวรรค์ โดยอาศัยหลักแนวคิด เพื่อนที่แสนดี ในการดูแลลูกค้า เมื่อลูกค้าประสบปัญหาจะต้องเข้าถึงตัวลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุด“เราดูแลลูกค้าโดยไม่เกี่ยงยี่ห้อ หากลูกค้ารถเสียหรือต้องการความช่วยเหลือ เรายินดีเข้าไปดูแลอย่างทันท่วงที ขอเพียงเป็นลูกค้านิสสันของเรา แม้ว่าวันนั้นอาจจะไม่ได้ใช้รถของนิสสัน แต่เรายินดีให้บริการและดูแลเต็มความสามารถ ส่วนการขยายสาขายังอยู่ระหว่างการวางแผนคาดว่าจะมีการเพิ่ม ศูนย์บริการขนาดย่อม แทนการตั้งโชว์รูมขนาดใหญ่ เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการ” นายเฉลิมวัฒน์ กล่าวปิดท้ายอนึ่ง นิสสัน ซากูระ เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เปิดตัวทำตลาดในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีที่แล้ว ข้อมูลพื้นฐาน เป็นรถในเซกเมนต์Kei-Car หัวใจในการขับเคลื่อนเป็น มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวกำลังสูงสุด 64 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 195 นิวตันเมตร แบตเตอรี่มีขนาด 20kWh สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสุด 180 กม. ตามมาตรฐานWLTP ความเร็วสูงสุด130 กม./ชม.ระยะเวลาการชาร์จไฟ ด้วยไฟบ้าน (AC)จาก 0-100% ภายใน 8 ชั่วโมงการชาร์จไฟด้วย DC Quick charge จาก 0-80% ภายใน 40นาทีราคาจำหน่ายของ นิสสัน ซากูระ ในญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ 2,333,100- 2,940,300 เยน หรือ ประมาณ 583,000 – 735,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 25บาท/100 เยน)โดยยังไม่รวมเงินอุดหนุนของภาครัฐที่ 550,000 เยน หรือราว 137,500 บาท ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อ นิสสัน ซากูระ ในญี่ปุ่น ต้องจ่ายเงินเพียงประมาณ 1,870,000-2,390,000 เยน หรือราว 445,000-597,500 บาท