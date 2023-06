โตโยต้า เปิด อัลพาร์ด-เวลล์ไฟร์ เจน4 ราคาเริ่ม 1.4 ล้านบาท

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยสำหรับ โตโยต้า อัลพาร์ด Alphard และ เวลล์ไฟร์ Vellfire โฉมใหม่ เจเนอเรชันที่ 4 โดยมาพร้อมกับโครงสร้างตัวถังใหม่และทางเลือกหัวใจในการขับเคลื่อน 3 ขนาดหลัก และฟังก์ชันการทำงานที่ตอบโจทย์คนชอบความสบายในการนั่งโดยสารอัลพาร์ด และ เวลล์ไฟร์ มากับรหัสพัฒนา 40 ซีรี่ส์ โครงสร้างตัวถัง TNGA K-Platform ซึ่งเป็นตัวถังขนาดใหญ่ มิติยาว 4,995 มิลลิเมตร(ยาวขึ้น 50มิลลิเมตร) กว้าง 1,850 มิลลิเมตร (เท่ากับรุ่นเดิม) สูง 1,935 มิลลิเมตร(สูงขึ้น 40 มิลลิเมตร) ระยะฐานล้อ 3,000 มิลลิเมตร (เท่ากับรุ่นเดิม) ระยะต่ำสุดถึงพื้น Ground Clearance 160 มิลลิเมตรหัวใจมากับ 3 ทางเลือกหลัก ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า และ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้แก่1. เครื่องยนต์เบนซิน รหัส 2AR-FE แบบ 4 สูบ ขนาด 2.5 ลิตร ความจุ 2,493 ซีซี. กำลังสูงสุด 182 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 235 นิวตันเมตร ที่ 4,100 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i2. เครื่องยนต์ไฮบริด-เบนซิน รหัส A25A-FXS แบบ 4 สูบ ขนาด 2.5 ลิตร ความจุ 2,487 ซี กำลังรวมสูงสุด 250 แรงม้า โดยเครื่องยนต์มีกำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิด 236 นิวตันเมตร ที่ 4,300 – 4,500 รอบ/นาที มอเตอร์ไฟฟ้า กำลัง 182 แรงม้า แรงบิด 270 นิวตันเมตร ในรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ มีมอเตอร์หลัง กำลัง 54 แรงม้า แรงบิด 121 นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ e-CVT3. เครื่องยนต์เบนซิน รหัส T24A-FTS แบบ 4 สูบ เทอร์โบ ขนาด 2.4 ลิตร ความจุ 2,393 ซีซี. กำลังสูงสุด 279 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิด 430 นิวตันเมตร ที่ 1,700 – 3,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะสำหรับฟังก์ชันการใช้งานภายในห้องโดยสารได้รับการเพิ่มเติมและออกแบบใหม่ เช่น หลังคา Sunroof สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง เปลี่ยนมาใช้แบบแนวตั้ง Vertical Line ทำให้สามารถดีไซน์เพดานด้านหลังเป็นแบบ Super-Long Overhead Console ได้ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าเดิม เช่น การติดตั้งช่องแอร์ ที่มาพร้อมกับระบบปรับอากาศ S-FLOW แยกอิสระ 4 Zones (หน้าซ้าย-หน้าขวา-หลังซ้าย-หลังขวา) และระบบปรับสมดุลอุณหภูมิข้างประตูสไลด์ซ้าย-ขวา เมื่อเปิดประตูบันไดก้าวขึ้น-ลง Universal Step บริเวณประตูสไลด์ไฟฟ้า ซ้าย-ขวา มือจับบริเวณประตูสไลด์ไฟฟ้า ซ้าย-ขวา ที่ยาวตลอดแนว รองรับเด็ก และ ผู้สูงอายุ ม่านบังแดดสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง เป็นแบบดึงลงจากด้านบน Pull-Down Side Sunshade เพิ่มวัสดุบุซับเสียง ทำให้ภายในห้องโดยสารเงียบขึ้นด้านระบบเสริมความปลอดภัย ติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ Toyota Safety SENSE ที่มีการทำงานเด่นเช่น Proactive Driving Assist – Intra-Lane Steering Assist ระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยขณะขับขี่, Proactive Driving Assist – Deceleration Assist when Turning at Intersection ระบบช่วยควบคุมคันเร่งขณะเลี้ยวที่ทางแยก, Advanced Park with Remote Function ระบบช่วยจอดอัตโนมัติ พร้อมควบคุมเลื่อนรถผ่านกุญแจรีโมท, Advanced Drive ระบบช่วยขับที่ความเร็วต่ำ 0-40 km/h และ ระบบ Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed เป็นต้นโตโยต้า อัลพาร์ด และ เวลล์ไฟร์ วางจำหน่ายด้วยราคาเริ่มต้น 5,400,000 เยน (ราว 1,400,000 บาท) ถึง 8,920,000 เยน (ราว2,200,000 บาท) โดยมีกำลังการผลิต 8,500 คัน ต่อเดือน แบ่งเป็นผลิต อัลพาร์ด 70% และ เวลล์ไฟร์ 30%