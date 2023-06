ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 พร้อมจัดกระตุ้นเศรษฐกิจเงินสะพัด 2,000 ล้านบาท

ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ประกาศจับมือพันธมิตรใหม่ ขยายพื้นที่จัดงานเป็น 20,000 ตรม. เสริมทัพรถยนต์ไฟฟ้า อัดแคมเปญจัดหนักทุกวัน ตั้งเป้ายอดจอง 2,000 คัน ผู้เข้าชมงานกว่า 220,000 คน เงินสะพัดกว่า 2,000 ล้านบาทนายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน “ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023” เปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้ มีความยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นในทุกมิติ ทั้งในส่วนของค่ายรถยนต์ที่ตอบรับเข้าร่วมงานมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึงขนาดพื้นที่ ขยายเพิ่มจาก 15,000 ตร.ม. เป็น 20,000 ตร.ม. รองรับค่ายรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า“ไฮไลต์การจัดงานในปีนี้ นอกจากรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว ในครั้งนี้เราเพิ่มโซนรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีแบรนด์ที่เข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็น เอ็มจี, เกรท วอลล์ มอเตอร์, เนต้า, บีวายดี โดยกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าในไทยถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก ซึ่งในปีนี้ เราจัดโซนใหม่โดยเพิ่มพื้นที่อีก 5,000 ตารางเมตรโดยเฉพาะ เพื่อจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับจำหน่าย โซนทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าภายในฮอลล์ โซนให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่อย่างครบวงจรนายพัฒนเดช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ในปีนี้พร้อมนำเสนอหลากหลายเซ็กเมนต์ ตั้งแต่อีโคคาร์ ไปจนถึง ซูเปอร์คาร์ โดยทุกรายที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นพาร์ทเนอร์กับเรา รับประกันว่ารถที่นำมาจำหน่ายภายในงาน ต้องสภาพนางฟ้าเท่านั้น เลขไมล์น้อย และเป็นรถรุ่นปีใหม่ๆ ที่สำคัญยังมีการรับประกัน 5 ข้อ ไม่ไฟไหม้ ไม่จมน้ำ ไม่ตัดต่อ ไม่ชนหนัก และจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของงานตลอด 10 ครั้ง ที่ผ่านมา“ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นมาก หลังจากการเลือกตั้งผ่านไปด้วยดี ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลายฝ่ายคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยว จะกลับมาเท่ากับก่อนหน้าเกิดวิกฤติโควิด-19 ซึ่งทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก มั่นใจว่าจากนี้ไปเศรษฐกิจประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้น และแน่นอนว่าเป็นส่วนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตขึ้นด้วย” นายพัฒนเดช กล่าวนายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Manager Group กล่าวว่า การเข้ามาเสริมทัพเป็นพันธมิตรรายใหม่ ในฐานะผู้ร่วมจัดของกลุ่มผู้จัดการ ในงานฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ในปีนี้ ถือเป็นการตอบรับกระแสของรถยนต์ไฟฟ้า 100% (อีวี) ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งภายในงานได้จัดโซนพิเศษมีรถยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดง และจำหน่ายภายในงาน ได้แก่ เมอร์เซเดสเบนซ์ อีคิว, บีวายดี และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบทุกมิติ“ถือเป็นครั้งแรกที่มีการขยายพื้นที่ โซนอีวีภายในงานฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ฯ และเป็นครั้งแรกที่เรามาร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงาน ซึ่งความตั้งใจของการจัดโซนอีวีในครั้งนี้ มิใช่แค่เพียงการขาย แต่ต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รู้จัก ได้เข้าใจ ได้เรียนรู้วิวัฒนาการ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้จากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า พิเศษสุดภายในงาน จัดให้มีระบบการจองคิวเพื่อเปิดประสบการณ์การขับรถยนต์ไฟฟ้าภายในฮอลล์เป็นครั้งแรก เพื่อเตรียมความพร้อมหากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสักคัน”นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานฝ่ายรถใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้มีค่ายรถยนต์เข้าร่วมงานจากทั้งประเทศญี่ปุ่น จีน และยุโรป รวม 8 แบรนด์ ประกอบด้วย อีซูซุ โตโยต้า ฮอนด้า มิตซูบิชิ มาสด้า เอ็มจี ซูบารุ วอลโว่ ไฮไลต์พิเศษในปีนี้คือจะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เป็นครั้งแรกภายในงาน อีกทั้ง ยังมีการจัดดีลพิเศษผ่านแคมเปญโปรโมชั่นทุกค่าย นอกจากนั้น ยังมีระบบการจองคิวทดลองขับเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่กำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละคันนายอัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ รองประธานจัดงานฝ่ายรถใช้แล้ว กล่าวว่า ในปีนี้พร้อมนำเสนอรถยนต์หลากหลายเซ็กเมนต์ ตั้งแต่อีโคคาร์ไปจนถึงซูเปอร์คาร์ โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในปีนี้ 8 ราย ได้แก่ DDS คาร์เซ็นเตอร์ THE ONE Pattanakarn โยรัชดา ดา ศรีนครินทร์ รถเศรษฐี Sethi Premium Used Car CarDeeSureOK เบสท์ เซอร์วิส และคาร์ ฮีโร่ ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายต่างรับประกันว่าได้คัดเลือกรถ สภาพนางฟ้า เลขไมล์น้อย และเป็นรถรุ่นปีใหม่ๆ นำมาจำหน่ายภายในงาน“ความสำเร็จในส่วนของรถยนต์ใช้แล้วตลอด 10 ปีที่ผ่านมาของการจัดงาน คือ ความเชื่อมั่นของลูกค้า ที่นอกจากจะมีรถยนต์ให้เลือกหลากหลายรุ่น ครบทุกเซ็กเมนต์แล้ว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานต่างเป็นพาร์ทเนอร์กับเรามานาน และมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ และสิ่งสำคัญที่ถือเป็นจุดแข็งและจุดขายของเราคือ รถทุกคัน ต้องผ่านการตรวจสอบ จากทีมงานมืออาชีพของอาจารย์พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ว่าเป็นรถที่เข้าเงื่อนไข 5 ข้อ คือ ไม่ไฟไหม้ ไม่จมน้ำ ไม่ตัดต่อ ไม่ชนหนัก และจดทะเบียนถูกต้อง หากพบว่ารถยนต์ใช้แล้วที่ซื้อไป ไม่เป็นไปตาม 5 ข้อดังกล่าว รับประกันซื้อคืน 100% ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการซื้อรถยนต์ใช้แล้วภายในงาน”นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา รองประธานจัดงานฝ่ายรถตกแต่ง โมดิฟาย และกิจกรรมอีสปอร์ต กล่าวว่าภายในงานปีนี้จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะในส่วนของรถยนต์พิเศษๆ ที่ได้รับการตกแต่งมาอย่างพิถีพิถัน มาจัดแสดงให้ผู้ที่เข้าชมงานได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นแนวทางในการแต่งรถยนต์ให้กับผู้ที่สนใจ ส่วนเรื่องของอี-สปอร์ตก็เช่นกัน จากกระแสความนิยมที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นอาชีพให้กับผู้ที่มีความสามารถด้านอีสปอร์ต ปีนี้เราก็ยังจัดกิจกรรมอีสปอร์ตให้ผู้ที่สนใจได้มาประลองฝีมือ และลุ้นรับของที่ระลึกกลับบ้านกันอีกด้วยนางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การสนับสนุนการจัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ปีนี้ กลุ่ม ปตท. พร้อมนำศักยภาพด้านธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่มาสาธิต และให้ข้อมูลแก่ประชาชน เพื่อรองรับและผลักดันการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์น้ำมันไปสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับไฮไลต์ของ กลุ่มปตท. ได้แก่ ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ได้รวบรวมนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ชั้นนำมาร่วมภายในงาน อาทิ ระบบกักเก็บพลังงานจาก นูโอโว พลัส แพลตฟอร์มบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือจาก EVme, PTT EV Charger สาธิตการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศจาก ออนไออน, บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จจาก Swap & Go และ OR ได้เตรียม EV Station PluZ จำลองสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนบริการเครื่องดื่มจากคาเฟ่อเมซอนให้แก่ผู้เข้าชมบูธในกลุ่ม ปตท. ฟรีอีกด้วยนายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นปีที่ 7 ในการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าภายในงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่เป็นพันธมิตรร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือ One-stop Service Solution รถพร้อม ลูกค้าพร้อม สินเชื่อพร้อมไฮไลต์ในปีนี้ของกรุงศรี ออโต้ ได้จัดแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” รู้ผลอนุมัติไวภายใน 15 นาที ดาวน์น้อย ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย ส่วนทางด้านสินเชื่อรถยนต์ใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์” มอบหมอนผ้าห่มฟรีเมื่อสมัครสินเชื่อในงาน และเมื่อได้รับอนุมัติและออกรถ ภายใน 31 ตุลาคม 2566 รับเพิ่มบัตรของขวัญ Krungsri Gift Card มูลค่า 1,000 บาท พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ในงาน EV Expo รับเพิ่มต่อที่สาม วงเงินบริการชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 1,000 บาท ที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้าของ EA Anywhereสำหรับท่านที่อยากมีวงเงินอนุมัติไว้ก่อนมาเลือกซื้อรถในงาน กรุงศรี ออโต้ มีนวัตกรรมสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัล บนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto สมัครสินเชื่อรถได้ทุกประเภท รับเงินอนุมัติไวได้ภายใน 30 นาที"เชื่อมั่นว่างานในปีนี้ จะช่วยกระตุ้นตลาดยานยนต์ไทยให้เติบโต ในส่วนของกรุงศรี ออโต้ คาดว่าตลาดสินเชื่อยานยนต์ในปีนี้จะขยายตัว 1 % หรือคิดเป็นยอดสินเชื่อใหม่ทั้งตลาด 527,000 ล้านบาท ซึ่งกรุงศรี ออโต้ พร้อมให้บริการและสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้นในทุกวัน"ตื่นตาตื่นใจ กับ การกลับมาของกิจกรรม Sexy Car Wash ไฮไลท์สุดร้อนแรงและลุ้นระทึกรางวัลทองคำ และรางวัลสุดอลังการทุกวัน เพียงจองรถทุกกลุ่มภายในงานนายพัฒนเดช กล่าวทิ้งท้ายว่า งาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม ศกนี้ ถือว่าเป็นงานแสดงรถยนต์ครบวงจร ที่พร้อมจะเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคคนไทย ที่กำลังมองหารถยนต์เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดง ที่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์ไฮบริด เครื่องยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือจะซื้อรถยนต์ใช้แล้วที่ผู้จัดงานได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือ และเป็นคู่ค้ากันมายาวนาน กล้าการันตีหากผิดเงื่อนไข 5 ข้อ รับประกันซื้อคืน 100% อย่างแน่นอนพิเศษสุด ปีนี้ ตื่นตาตื่นใจ กับการกลับมาของกิจกรรม “Sexy Car Wash” ที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานพร้อมลุ้นระทึกกับโปรโมชั่นทีเด็ด เมื่อจองรถยนต์ทุกกลุ่มภายในงานจะมีการจับรางวัลประจำวันทุกวันในเวลา 20.00 น. อาทิ ยางรถยนต์บริดจสโตน รางวัลละ 4 เส้น วันละ 1 รางวัล ชุดผลิตภัณฑ์ MEGUIAR’S วันละ 5 รางวัล บัตรกำนัลสตาร์บัคส์การ์ด มูลค่า 1,000 บาท วันละ 5 รางวัล และวันสุดท้าย ลุ้นรับรางวัลทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมชุดผลิตภัณฑ์ MEGUIAR’S มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานทุกท่านจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์การ์ด มูลค่า 1,000 บาท วันละ 5 รางวัล อีกด้วยแวะมา “เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” ได้ที่งาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ แอนด์ อีวี เอ็กซ์โป 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม ศกนี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH101-104