บางจาก จับมือ AAS motorsport สนับสนุน น้ำมัน พรีเมี่ยม 97 ให้ทีมแข่ง

บางจากร่วมสนับสนุน AAS motorsport หวังพิสูจน์คุณภาพน้ำมัน Bangchak Hi Premium 97 สู้ศึกการแข่งขันรถยนต์ระดับโลก Fanatec GT World Challenge Asiaนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (AAS) ด้วยการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียม Bangchak Hi Premium 97 ให้แก่ทีมแข่ง AAS motorsportซึ่งทีมแข่งจะใช้งานนำ้มัน Bangchak Hi Premium 97 ตลอดการแข่งขันทุกสนามของรายการ Fanatec GT World Challenge Asia เป็นระยะเวลาหนึ่งปี โดยใช้รถยนต์ ปอร์เช่รุ่น 992 GT3R ในการแข่งขัน มีผู้ขับขี่คือ วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์“เพื่อพิสูจน์ว่า น้ำมันเกรดพรีเมียมใหม่ล่าสุดของ บางจาก ที่มีค่าออกเทนสูงถึง 97 และผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร 5 มีคุณสมบัติที่ดีเพียงพอต่อการใช้งานในรถสมรรถนะสูงดังนั้น เราจึงสนับสนุนนำ้มันให้ทีมแข่งของประเทศไทยใช้งานในการแข่งขันระดับโลก” นายชัยวัฒน์ กล่าวสำหรับคุณสมบัติเด่นของน้ำมัน Bangchak Hi Premium 97 คือ ผ่านมาตรฐาน ยูโร 5 , มีค่าออกเทนสูงถึง 97 , เพิ่มสาร G-Booster ช่วยทำความสะอาดหัวฉีด และ ช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้น 4.1% จากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกา เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันพื้นฐาน