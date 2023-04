โตโยต้า จัด “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” 5 สนาม 4 รายการ

ระเบิดความมันส์อีกครั้งกับรายการ “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2023” ปีนี้จัดใหญ่เหมือนเช่นเคย 4 รายการ ปรับเปลี่ยนใช้รถรุ่นใหม่ Yaris Ativ แทน Vios พร้อมแข่ง 5 สนาม ทั่วประเทศโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด กล่าวว่า โตโยต้าได้จัดกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตเป็นปีที่ 37 ในประเทศไทย โดยยังคงแนวคิด ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่า ภายใต้สภาวะแบบสุดขีด จากสนามแข่งสู่ท้องถนน และเพื่อความยั่งยืนของมอเตอร์สปอร์ตภายในประเทศ โดยในปีนี้จะมีการจัดทั้งสิ้น 4 รายการ 5 สนามทั่วประเทศสำหรับปีนี้ จะมีรายการใหม่คือ “Yaris Ativ Lady One Make Race” แทน Vios One Make Race และยาริส รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ ทั้งสองรุ่นเป็นรถเครื่องยนต์ขนาด 1.2 ลิตร แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ การประหยัดเชื้อเพลิง ความคงทน และคุณภาพนอกจากนั้น เพื่อย้ำเน้นจุดยืนเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน เราขอเปิดตัวรถ 3 รุ่น ที่ล้วนใช้เชื้อเพลิงที่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ได้แก่ Yaris e-fuel ที่จะลงเข้าร่วมรายการ Thailand Super Series รวมถึง Toyota 86 และ Altis e-fuel ที่จะเข้าร่วมรายการ Idemitsu Super Endurance ซึ่ง Yaris e-fuel จะเข้าร่วมรายการ Yaris One Make Race ด้วย โดยนักแข่งที่คว้าชัยชนะจากโครงการ 2022 Dream Racer ”“ขอแสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกท่านที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพันธมิตรและผู้สนับสนุนคนสำคัญ ตลอดจนนักแข่งทุกท่าน สำหรับจุดยืนร่วมกัน เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน และร่วมเพิ่มความนิยมในกีฬามอเตอร์สปอร์ตร่วมกันกับเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบทุกท่านในทุกสนามแข่งขัน ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศ” ยามาชิตะ กล่าวนายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด กล่าวว่า ปีนี้ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอร์เรชั่น และ โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนารถที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งนำผลการศึกษาที่ได้รับตลอดฤดูกาลแข่งขันไปพัฒนารถยนต์ให้มีสมรรถนะ และการใช้งานที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ยังได้สนับสนุนนโยบาย “Carbon Neutrality” เพื่อ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” โดยใช้รถแข่งพลังงานทางเลือกเข้าร่วมการแข่งขันด้วย พร้อมจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น Racing Mania และ E-Motorsports” อีกด้วย1.รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่เครื่องยนต์เบนซิน 1,200 ซีซี Dual VVT-i สำหรับนักแข่งระดับ Entry โดยปีนี้มีนักแข่งหน้าใหม่ ซึ่งเป็นผู้ชนะจากกิจกรรม The Dream Racer ซีซั่น 2 ภายใต้หลักสูตร Toyota Gazoo Racing Academy Thailand จะมานำร่อง เปิดประสบการณ์ความเป็นกลางทางคาร์บอนในรายการนี้ด้วยรถแข่ง YARIS E-fuel2.เร้าใจกับสมรรถนะของรถกระบะสายพันธุ์แกร่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล GD Super Power 2,400 ซีซี กับบทพิสูจน์ความแกร่ง ทนทาน และช่วงล่างที่เกาะถนนแม่นยำ สำหรับนักแข่งสายดีเซล ที่ชื่นชอบความดิบ หนักแน่น ดุดัน3.คุณภาพ ความทนทาน และความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบด้วย QDR : Quality Durability Reliability สนุกสุดเหวี่ยงกับพลังของเครื่องยนต์เบนซิน Dual VVT-i 1,800 ซีซี และโครงสร้าง TNGA ที่ลงตัวทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรค เป็นไฮไลท์ในการแข่งขันที่สนุกสนาน เร้าใจ ตลอดช่วงการแข่งขันทุกสนาม4.ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของนักแข่งรุ่นใหม่ มาสร้างความสนุกสนาน เร้าใจ แทนที่ VIOS One Make Race ด้วยพลังของเครื่องยนต์เบนซิน 1,200 ซีซี Dual VVT-i กับรถ ECO Sedan สำหรับนักแข่งหญิงที่ชื่นชอบความเร็ว พร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่ของ “Toyota Star Team” น้องมิย่า พิชชา ทองเจือ” ทายาทนักแข่งชื่อดัง “พีท ทองเจือ” ผู้เริ่มต้นเส้นทางความสำเร็จของการเป็นนักแข่งจากรายการแข่งขัน “Soluna One Make Race”พบเหล่า influencer จาก TOYOTA Racing Star Team มาร่วมสร้างสีสัน และความตื่นเต้นTOYOTA Gazoo Racing Academy Thailand Campus Tour ให้ความรู้เยาวชนผู้มีใจรักในกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตพร้อมสีสันความบันเทิงอื่นๆ รวมถึงร้านอาหาร ร้านอุปกรณ์ตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย และโปรโมชั่นพิเศษจากผู้แทนจำหน่าย ที่จะมาพูดคุยให้คำแนะนำ ตอบสนองทุกความต้องการตลอดงานใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อตอบโจทย์แฟนพันธุ์แท้ ที่ชื่นชอบการแต่งรถกระบะ ไฮลักซ์ รีโว่1. Racing Mania “มหกรรมรวมพลสายพันธุ์ไฮลักซ์ รีโว่” จัดควบคู่ไปกับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตสนามบางแสน และบุรีรัมย์ ประกอบด้วย Parade on Track – การเชิญลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขบวนพาเหรด ด้วยการนำรีโว่แต่งสวย แต่งซึ่ง มาวิ่งสัมผัสสนามจริง และ Free Run Fun Drag – เปิดสนามฟรีให้ลูกค้านำรถมาลองขับในสนามที่บางแสน2. “Super REVO” การแข่งขันโดยสุดยอดทีม Modify จากอู่ชื่อดังของประเทศ มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดในทุกสนาม และสำหรับสายแต่งจัดเต็ม พบกับ Guru สายซิ่ง พูดคุยและรับคำแนะนำการแต่งรถ ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ทาง Facebook: Hilux REVO Thailand และ Racing Maniaการแข่งขัน e-Motorsports ชิงแชมป์ “Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023” ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมกับมอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นกลับมาอีกครั้ง กับการเฟ้นหาสุดยอดนักแข่งเกมส์แข่งรถชื่อดัง Gran Turismo 7 บนเครื่อง Play Station ชิงแชมป์ถ้วย Toyota Gazoo Racing GT Cup 2023 และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมประลองฝีมือในระดับ Asia pacific และระดับโลก ซึ่งในปีที่ผ่านมา ตัวแทนจากประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่ประเทศ โมนาโค เกมเมอร์ไทยที่สนใจประลองฝีมือ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ www.toyotagazooracing.com