เบนซ์ไพรม์มัส อัดแคมเปญ ฟรีดอกเบี้ย 4 ปี รับ 4 รางวัล CSI

เบนซ์ไพรม์มัส ปลื้ม! 3 ปี คว้า 4 รางวัล CSI นั่งแท่นขวัญใจลูกค้า Mercedes-Benz พ่วงด้วยรางวัลธุรกิจ Used Car และ Fleet Sales เดินหน้าบุกตลาดรถหรู อัดแคมเปญ ฟรี! ดอกเบี้ย นาน 4 ปี หรือเลือกรับ MBSP นาน 8 ปี หมดเขต 30 เม.ย.นี้นายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด กล่าวว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ “เบนซ์ไพรม์มัส” เนื่องจากรางวัลทั้ง 4 ประเภท บ่งบอกให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายรถยนต์นอกเหนือจากความสำเร็จด้วยรางวัลดังกล่าว บริษัทฯ ยังมียอดจำหน่ายและจำนวนลูกค้าเข้ารับบริการหลังการขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ครบทุก Sub-Brand ของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ซึ่งในไทย มีเพียง 3 แห่งเท่านั้น“แค่เพียงระยะเวลาสั้นๆ 3 ปีกว่าหลังเริ่มต้นธุรกิจ เราได้ตำแหน่งดีลเลอร์ขวัญใจลูกค้าด้วยการทำคะแนน CSI สูงสุดจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งประเภทบุคคล และองค์กร แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคงในการดำเนินงานที่ทุกคนให้ความไว้วางใจ” นายจิระพล กล่าวอนึ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มอบข้อเสนอพิเศษรับฟรี! ดอกเบี้ย นาน 4 ปี พร้อมประกันภัยชั้น 1 นาน 1 ปี หรือเลือกรับ MBSP นาน 5 ปี พร้อมประกันภัย ชั้น 1 นาน 2 ปี หรือเลือกรับ MBSP นานสูงสุด 8 ปี (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) เช่น-Mercedes-Benz E-Class รับฟรี!MBSP extra Guarantee นาน5 ปี ไม่จำกัดระยะทางหรือเลือกรับ MBSP Easy Care ฟรี 3 ปี พร้อมฟรีประกันภัยชั้น 1 MB Protection นาน 1 ปี-Mercedes-Benz GLC รับรถได้ทันที ฟรี! MBSP extra Guarantee นาน8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง หรือผ่อน0% นานถึง 5 ปี พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง MB Protection นาน 1 ปี-พิเศษ! เฉพาะMercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC Coupé AMG Dynamic รับฟรี MBSP extra Guarantee 5 ปี ไม่จำกัดระยะทางนอกจากนี้ “เบนซ์ไพรม์มัส” ยังเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์Mercedes-Benz Certified Used Car ในราคาคุ้มค่าสูงสุด ด้วยข้อเสนอพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ ฟรี! เงินดาวน์, พิเศษ! ดอกเบี้ยป้ายแดง รับฟรี! ประกันภัยชั้น1 และทุกรุ่นรับประกันคุณภาพ พร้อมฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชม. เริ่มวันนี้ ถึง 30 เมษายน.ศกนี้สำหรับรางวัลที่ เบนซ์ไพรมัส ได้รับมีดังต่อไปนี้1.The winner of CSI no.1 award 2022 (SM 600)2.The winner of used car competition award 20223.The 2nd runner up of best fleet performance award 2022 (BKK)4.The winner of star smile award 2022 (SM600)