อีซูซูส่ง Isuzu V-Cross 4x4 พิชิตภารกิจรายการ Isuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads Season 2 เมืองควีนส์ทาวน์ เริ่ม 1 เมษายนนี้

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เชิญชวนทุกคนร่วมลุ้นภารกิจสุดท้าทายในIsuzu V-Cross 4x4 Master of All Roads Season 2 กับหนึ่งในเส้นทางที่อันตรายที่สุดในโลกขับโดยนักแข่งรถมืออาชีพ สุวัฒน์ ลิ้มจิรภิญญา แชมป์ TWC THAILAND CROSS COUNTRY RALLY ปี 2022 รุ่น T1 พร้อมรับชมพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 1 เมษายนนี้ เวลา 19:00 น. เป็นต้นไปสำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา โปรเจคพิเศษอย่าง Isuzu V-Cross 4x4 Master Of All Roads Season 1 ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากทั้งผู้ชมและลูกค้าอีซูซุ ด้วยเรื่องราวของการ ออกเดินทางแบบท้าทายขีดจำกัดของชีวิต พิชิตเส้นทางและอุปสรรคต่าง ๆ ทุกรูปแบบในสถานที่สุด UNSEEN ของประเทศไทย ทั้งลงน้ำ ลุยโคลน ไต่หิน เรียกได้ว่าสนุกครบรส และในปีนี้ สำหรับ Isuzu V-Cross 4x4 Master Of All Roads Season 2 ได้เพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจด้วยการเพิ่มความท้าทายของเส้นทางและภารกิจให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อพิสูจน์สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมของรถปิกอัพ Isuzu V-Cross 4x4 ที่พร้อมลุยฝ่าทุกเส้นทาง