“เติ้น” ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ เด็กไทย สร้างชื่อขึ้นโพเดี้ยมคว้าอันดับ 3

เปิดสนามแรกของฤดูกาลแข่งขัน Formula Regional Middle East Championship 2023 นักแข่งสายเลือดไทย “เติ้น" ทัศพล อินทรภูวศักดิ์ หนึ่งเดียวของรายการ สามารถกระโดดขึ้นโพเดี้ยมคว้าถ้วยรางวัลอันดับที่ 3 จากการแข่งขันในเรซที่ 3 ณ สนาม Dubai Autodrome, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันสนามแรกมีการวิ่งทั้งหมด 3 เรซ ท่ามกลางนักแข่งมืออาชีพกว่า 27 คน ทั่วโลก ที่ตบเท้าลงประชันความเร็วกันอย่างดุเดือด โดยเรซที่ 1 เติ้น ทัศนพล ทำอันดับได้ที่ 16 – Overall และ อยู่ในอันดับที่ 7 ของกลุ่มนักแข่งหน้าใหม่ (Rookie) ก่อนจะขยับอันดับขึ้นมาที่ 10 – Overall ในเรซที่ 2 และปิดเกมส์สุดสัปดาห์ไปแบบม้วนเดียวจบ ขึ้นรับถ้วยอันดับที่ 3 – Overall ในเรซที่ 3 ทำให้คะแนนสะสมตอนนี้อยู่อันดับที่ 8 ของรายการ และอยู่ในอันดับที่ 6 ของกลุ่มนักแข่งหน้าใหม่ (Rookie) สำหรับการแข่งขันสนามที่ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2023 ที่สนาม Kuwait Motor Town, คูเวตทั้งนี้ Formula Regional Asian Championship certified by FIA เป็นการแข่งรถ Formula 3 ระดับภูมิภาคที่ได้รับการรับรองจาก FIA โดยเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่นั่งเดียวแบบล้อเปิดระดับภูมิภาค เริ่มขึ้นเมื่อปี 2018 มีการใช้รถ Formula Regional มาตั้งแต่ก่อตั้ง และเรียกรายการแข่งขันว่า F3 Asian Championship ก่อนจะเปลี่ยนชื่อรายการแข่งขันเป็น Formula Regional Asian Championship ในปัจจุบัน โดยยังเป็นการแข่งขันชิงแชมป์รายการเดียวที่ได้รับการรับรองจาก FIA สำหรับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นก้าวสำคัญสู่การแข่งขัน FIA Formula 3 Championshipอนึ่ง ในการแข่งขัน นักแข่งจะได้รับคะแนน FIA Super License รวมถึงรางวัลในระดับนักแข่งหน้าใหม่ และในประเภททีมอีกด้วย นักแข่งทุกคนแข่งขันกันโดยใช้รถ Tatuus F3 เป็นไปตามข้อกำหนดล่าสุดของ FIA และมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุงมากมาย รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทกด้านข้างที่ได้รับการปรับปรุง และมีระบบเกียร์แบบแพดเดิลชิฟต์ 6 สปีด ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบ Autotecnica 270 แรงม้าส่วนประวัติของ เติ้น ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์ เป็นนักแข่งดาวรุ่งสายเลือดไทย อายุ 17 ปี ผ่านการแข่งขัน Go Kart ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี ก่อนตัดสินใจลงแข่งขันในรายการรถยนต์ทางเรียบประเภท Formula 4 หรือ “รถสูตรล้อเปิด” เมื่อปี 2021ซึ่งในปีนี้ได้ตัดสินใจขยับรุ่นให้สูงขึ้นโดยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 2023 Formula Reginal Middle East Championship ภายใต้ทีม Pinnacle Motorsport กับ รถหมายเลข 14 มี AAS Motorsport by AAS Auto service และ CTI Logistics เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก และมี After You, RPM, Dhipaya Insurance และ Plan B Media ร่วมให้การสนับสนุนการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลแข่งขัน