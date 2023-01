สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เปิดรับสมัครแข่งขันดัดแปลง จยย.ไฟฟ้า ปีที่ 2 ชิงรางวัล 450,000 บาท

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ดำเนินการจัด โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจในอนาคต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (2nd EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity) “E-Motorcycle Conversion for Smart and Safe Ride” กำหนดแข่งขันในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนการใช้งานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นแนวทางพัฒนาทั้งในรูปแบบของการนำรถจักรยานยนต์แบบเดิมมาดัดแปลง พร้อมการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยรวมถึงเพื่อให้เกิดการกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และผู้ประกอบการที่สนใจนำต้นแบบจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งทางสมาคมฯจะจัดทั้งในรูปแบบการอบรมและการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และเงินรางวัลกว่า 450,000 บาทผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และสมัครได้ที่ : http://www.evat.or.th/17367497/emc-2023เงื่อนไข1. ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 6 มกราคม 2566 โดยมีค่าใช้จ่าย ทีมละ 2,000 บาท2. หากท่านชำระเงินค่าสมัครแล้วได้มีการยกเลิกการแข่งขัน ทางสมาคมฯจะไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี—-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยโทร: 086-390-3339Email: contact@evat.or.th