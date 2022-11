Audi A8L PI ปรับโฉมเพิ่มเบาะนอน เปิดราคา 6.999-8.25 ล้านบาท

อาวดี้ ประเทศไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการ Audi A8 L เสริมความหรูด้วย First Class Lounge บาะนั่งหลังแบบปรับเอนนอนได้ พร้อมชุดแต่ง S Line ไฟท้าย OLED เปิดราคา 6,999,000-8,250,000 บาทนายกฤษณะกร เศวตนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด หรือ อาวดี้ ประเทศไทยกล่าวว่า ตลอดปีที่ผ่านมา อาวดี้ ประเทศไทย ได้เปิดตัวรถรุ่นใหม่กว่า 6 รุ่น ครอบคลุมหลากหลายเซกเมนต์และโค้งสุดท้ายของปีก่อนจะเข้าสู่งาน Thailand International Motor Expo 2022 อาวดี้ ประเทศไทย ถือโอกาสในการเปิดรถรุ่นแฟลกชิป คือ The New Audi A8 L ซึ่งถือเป็นรถในกลุ่มลักซ์ชัวรีที่สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งความเป็นผู้นำยุคใหม่อย่างสมบูรณ์แบบAudi A8 L เป็นรถผู้บริหารขนาดใหญ่ที่สุด มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด โดนเด่นด้วยดีไซน์ภายในสุดหรูระดับ First Class Lounge ให้ความสะดวกสบายที่สุดสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง แต่ยังคงให้ความสำคัญต่อสมรรถนะการขับขี่ และในปีนี้ The New Audi A8 L ได้ปรับปรุงดีไซน์ใหม่ กระจังหน้าแบบ singleframe ถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมกับการตกแต่งที่โดดเด่นด้วยชุด Chromium ที่ดูหรูหรา และดีไซน์ใหม่ของช่องดักอากาศที่มีความเด่นชัดมากขึ้น ไฟหน้าใหม่แบบ HD Matrix LED และไฟท้ายใหม่แบบ OLED พร้อมเอฟเฟกต์ไฟด้านหลัง A8 L signature ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามโหมดการขับขี่ตำนานความสำเร็จของ Audi A8 เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1994 โดย A8 ถูกพัฒนาต่อมาจาก Audi รุ่น V8 ซึ่งเป็นรถรุ่นที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมมากที่สุดในตลาดรถยนต์กลุ่มลักซ์ชัวรีซีดานในขณะนั้น และต่อมา Audi A8 ก็ยังคงเป็นผู้บุกเบิกทางด้านนวัตกรรมใหม่ให้กับแบรนด์มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เจเนอเรชั่นที่ 4 ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นล่าสุด ได้ถูกเปิดตัวในปี 2017 ซึ่งเป็นการเผยโฉม New design language เป็นครั้งแรก และได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนารุ่น Audi A8 L โฉมปัจจุบัน สำหรับในการปรับโฉมล่าสุดได้ถูกปรับปรุงให้มีความสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในอุสาหกรรมรถยนต์ ความสะดวกสบายโดยเฉพาะพื้นที่เบาะนั่งด้านหลังที่เรียบหรูนั่งสบายดั่ง First class lounge ทำให้ Audi A8 L มีความสะดวกสบายที่เป็นเอกลักษณ์ตามคอนเซ็ปความพรีเมียมของรถยนต์ Audi และยังคงให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจเมื่อต้องการขับขี่แบบสปอร์ตมุมมองจากด้างข้างของตัวรถ มีดีไซน์ที่สวยสะดุดตา ด้วยหลังคาที่ลาดยาว และเส้นสายด้านข้างตัวรถทำให้เห็นถึงความยาวที่โดดเด่น ด้านท้ายของตัวรถมีเส้นสายที่ชัดเจนด้วยการตกแต่งด้วย Chromium คาดยาวตั้งแต่ฝั่งซ้ายจรดฝั่งขวาของตัวรถ ผสานความหรูหราเข้ากับความสปอร์ตอย่างลงตัวด้วย S line exterior package ที่สามารถเพิ่มใน The New Audi A8 L ได้เป็นครั้งแรก โดยออกแบบให้มีความสปอร์ตมากขึ้น ด้วยช่องดักลม และ diffuser ดีไซน์ใหม่ที่มีความสปอร์ตมากขึ้นเช่นเดียวกับ รุ่น performance อย่าง Audi S8Audi A8 L มีมิติตัวรถที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย มีฐานล้อที่ยาวถึง 3.128 เมตร ซึ่งมากกว่า Audi A8 ฐานล้อปกติถึง 13 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ความยาวของตัวรถอยู่ที่ 5.32 เมตร กว้าง 1.945 เมตร และสูง 1.488 เมตร The New Audi A8 L ใช้โครงสร้างแบบ Audi Space Frame ซึ่งใช้ชิ้นส่วนอลูมิเนียมมากถึง 58 เปอร์เซ็นต์ในส่วนของห้องโดยสารนั้น ผลิตด้วยเหล็ก Ultra-high strength steel (เหล็กที่มีความแข็งแรงสูงแบบพิเศษ) ภายใต้คอนเซ็ปของโครงสร้างแบบ lightweight ดังนั้น ด้วยโครงสร้างของตัวรถที่มีการออกแบบมาอย่างลงตัว ทำให้โครงสร้างตัวรถของ The New Audi A8 L มีความแข็งแรงสูง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ยังช่วยเสริมการควบคุมเสถียรภาพของตัวรถ ทำให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ง่าย เพิ่มความสบายในการขับขี่ และเพิ่มความเงียบสงบของห้องโดยสารหัวใจของ Audi A8 L ใช้เครื่องยนต์แบบเบนซิน V6 สูบ ขนาด 3.0 ลิตร mild hybrid ให้กำลังสูงสุด 340 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 500 นิวตันเมตร ขับเคลื่อนสี่ล้อ quattro เกียร์ Tiptronic 8 จังหวะ ที่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แม้เครื่องยนต์ดับอยู่ด้วยการทำงานของ electric oil pump The New Audi A8 L สามารถเร่งจาก 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ในเวลาเพียง 5.7 วินาที อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 7.2-11.0 L/100 กิโลเมตร และอัตราปล่อย CO2 เพียง 197 กรัม/กิโลเมตรระบบช่วงล่าง ของ The New Audi A8 L เป็นแบบ Adaptive air suspension ที่ทำให้รถมีเสถียรภาพในการขับขี่สูง และยังสามารถผสมผสานกับโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตที่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ได้อย่างลงตัว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ใน Audi drive select ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่แบบผ่อนคลายหรือขับขี่แบบสปอร์ตก็สามารถเลือกได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสภายในของ The New Audi A8 L ถูกออกแบบมาให้กว้างขวาง ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังสำหรับรุ่น Prestige S line จะเป็นเบาะแยกอิสระประดุจดั่ง First class lounge ที่ยังคงความเรียบหรูไว้ และมาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังก์ชันที่ช่วยการผ่อนคลาย สำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้านซ้าย ไม่ว่าจะเป็นที่พักเท้าแบบปรับไฟฟ้าเพื่อขยายพื้นที่พักเท้า ที่มาพร้อมระบบนวดเท้า และระบบอุ่นร้อน เบาะหลังปรับเอนได้ มาพร้อมระบบนวด 18 จุด pneumatic cushions และระบบความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง มอบความสะดวกสบายสูงสุดให้กับผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีจอแสดงผล 2 ตำแหน่ง Full HD แบบแยกอิสระ ที่ผู้โดยสารจะเพลิดเพลินกับระบบ streaming ต่างๆ โดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นแอร์หลังยังเป็นแบบ 4 โซน ซึ่งสามารถควบคุมผ่านจอ Tablet แบบ OLED ขนาด 5.7 นิ้ว เพิ่มความนุ่มสบายด้วยวัสดุคุณภาพสูง โดยเฉพาะหนัง แบบ Valetta ในรุ่น Premium และหนัง Valcona ในรุ่น Prestige S line ซึ่งในรุ่น The New Audi A8 L นี้ มีสีภายในสีใหม่เข้ามา คือ สี Cognac brown ที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถมากขึ้นจอแสดงผล Virtual cockpit ที่ทันสมัย แสดงข้อมูลการขับขี่ที่สำคัญให้กับผู้ขับขี่ และยังสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลต่างๆ ตามความเหมาะสมได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบนำทาง MMI Navigation plus หรือ Multi-media และ MMI touch response สามารถควบคุมได้ผ่านจอกลางขนาด 10.1 นิ้ว และขนาด 8.6 นิ้ว และยังสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเสียง Bang&Olufsen Premium Sound System with 3D sound 17 ลำโพง 16-channel amplifier 730 watts ที่มีมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่น Prestige S line โดยเครื่องเสียงให้เนื้อเสียงที่สมจริง เสมือนอยู่ใน concert hallสีภายนอกของ The New Audi A8 L 55 TFSI quattro Premium มีให้เลือกถึง 4 สี ได้แก่ Glacier white metallic, Mythos black metallic และ Vesuvius grey metallic จับคู่กับภายในสีดำ และสีภายนอก Terra grey metallic จับคู่กับภายในสี Sard Brownสีภายนอกของ The New Audi A8 L 55 TFSI quattro Prestige S line มีให้เลือกถึง 3 สี ได้แก่ Glacier white metallic และ Mythos black metallic สามารถเลือกจับคู่กับสีภายในได้ถึง 3 สี คือ Pearl, Black และ Cognac Brown ส่วนสีภายนอก Vesuvius grey metallic สามารถเลือกจับคู่กับภายในได้ 2 สี คือ Pearl และ BlackAudi A8 L 55 TFSI quattro มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย คือAudi A8 L 55 TFSI quattro Premium ราคา 6,999,000 บาทAudi A8 L 55 TFSI quattro Prestige S line ราคา 8,250,000 บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจ The New Audi A8 L สามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมรถยนต์ได้ที่โชว์รูมอาวดี้ โทร. 02-765-8888Audi เป็นรถยนต์นำเข้าคุณภาพมาตรฐานเยอรมันทุกรุ่น ลูกค้าที่ออกรถใหม่จะได้รับการดูแลจาก Audi Protection การรับประกันรถใหม่ 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน รถ Plug-in Hybrid TFSI e ใหม่ ทุกรุ่นรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูง 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี ลูกค้าอาวดี้สามารถมั่นใจกับงานบริการหลังการขาย ซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกันทุกสาขา โดยในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ เปิดบริการในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00-18.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-18.00 น. หรือโทรนัดหมายได้ที่• Audi Centre Thailand 02-765-8888• Audi New Petchburi 02-023-4888• Audi Pattaya 038-197-888• Audi Phuket 076-646-666• Audi Service Chiang Mai 052-081-188• Audi Service Ratchapruek 02-034-5888• Audi Udonthani 093-161-5588