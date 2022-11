BMW ส่งมอบ i7 รองรับประชุม APEC2022

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ส่งมอบรถยนต์ซีดานพรีเมียมไฟฟ้ารุ่นล่าสุด i7 xDrive60 M Sport (First Edition) จำนวน 21 คัน ในฐานะโมบิลิตี้ พาร์ตเนอร์สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 (APEC Economic Leaders’ Meeting 2022: AELM 2022) ทั้งนี้การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า การประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ นับเป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ ในฐานะโมบิลิตี้ พาร์ตเนอร์อย่างเป็นทางการ ด้วยการสนับสนุน บีเอ็มดับเบิลยู i7 xDrive60 M Sport (First Edition) ที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย มอบความสะดวกสบาย พร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี 2565"ในโอกาสนี้ เราขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกใช้รถยนต์พลังงานสะอาด และนำมาใช้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมระดับโลก พร้อมสนับสนุนการมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน”เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ APEC 2022 Task Force กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมเอเปค ของไทย ภายใต้แนวคิดหลัก Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของกลุ่มผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลักดันการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดนี้รวมไปถึงคำนึงถึงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม"ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ APEC 2022 Task Force และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ขอขอบคุณบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ที่สนับสนุนด้านการเดินทางให้กับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผ่านการสนับสนุน บีเอ็มดับเบิลยู i7 xDrive60 M Sport (First Edition) ในฐานะโมบิลิตี้ พาร์ตเนอร์สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 อย่างเป็นทางการ สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของการประชุมด้านความยั่งยืนและการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี การประชุม ในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคล สังคม ไปจนถึงระดับประเทศอย่างครอบคลุมและสมดุล”ตลอดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคนี้ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป ภายใต้กลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) ผู้จำหน่ายรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจาก บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดสรรบีเอ็มดับเบิลยู i7 xDrive60 M Sport (First Edition) และอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้บีเอ็มดับเบิลยู i7 xDrive60 M Sport (First Edition) สะท้อนความโดดเด่นครบทุกด้าน ทั้งความหรูหราสง่างามอันเป็นเอกลักษณ์ ความสะดวกสบาย มอบประสบการณ์การขับขี่ ด้วยระบบบันเทิงภายในห้องโดยสารเหนือระดับอย่าง BMW Theatre Screen หน้าจอแบบพาโนรามาขนาด 31.3 นิ้ว มาในรูปแบบ 32:9 และความละเอียดระดับ 8K มาพร้อมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีเหนือชั้นพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบส่งเสริมแนวคิดด้านพลังงานสะอาด ตอกย้ำความเป็นผู้นำและมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนพร้อมทั้งวิสัยทัศน์อนาคตแห่งการขับเคลื่อนของบีเอ็มดับเบิลยู