Toyota bZ3 เปิดตัวแล้วที่จีน วิ่งไกล 600 กม.

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ล่าสุด “Toyota bZ3” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง BYD TOYOTA EV TECHNOLOGY CO., LTD. (BTET) (บริษัทร่วมทุนระหว่าง Toyota และ BYD Company Ltd. ) และ FAW Toyota Motor Co. Ltd. (FAW Toyota) ในประเทศจีนทั้งนี้ Toyota bZ3 จะทำตลาดในประเทศจีนเป็นหลัก โดยความร่วมมือกันของทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว Toyota จะดูแลภาพรวมทั้งหมดของตัวรถ ขณะที่ BYD จะดูแลในเรื่องของแบตเตอรี่เป็นหลัก และ FAW ดูแลในส่วนของการจำหน่ายและบริการหลังการขายผ่านเครือข่ายดีลเลอร์ FAW Toyota ในประเทศจีนสำหรับ Toyota bZ3 เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 2 ในตระกูล bZ ที่เปิดตัวมาในรูปแบบตัวถังซีดาน 4 ประตู สร้างบนพื้นฐานแพลตฟอร์ม e-TNGA (Toyota New Global Architecture) ที่พัฒนามาเพื่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ข้อมูลเบื้องต้นระบุเพียง มิติตัวถัง ยาว 4,725 มิลลิเมตร กว้าง 1,835 มิลลิเมตร สูง 1,475 มิลลิเมตร ระยะฐานล้อ 2,880 มิลลิเมตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ เพียง cd = 0.218 แบตเตอรี่เป็น BYD Blade Battery Lithium-ion phosphate (LFP) ทำระยะทางวิ่งได้ไกลสุด 600 km. (มาตรฐาน CLTC)