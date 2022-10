เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุกหนักเปิดควบ C350e PHEV และ Vito

เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุกหนักช่วงปลายปีเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า เปิดตัวควบ 2 รุ่นรวด Mercedes-Benz C 350 e AMG Dynamic” เวอร์ชันใหม่แบบปลั๊กอินไฮบริดของ The new C-Class รุ่นประกอบในประเทศ ราคา 3,350,000 บาท และ Mercedes-Benz Vito 119 CDI Tourer Select” รถตู้อเนกประสงค์สำหรับผู้บริหาร ราคา 3,100,000 บาท พร้อมขายที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโรลันด์ โฟลเกอร์ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้แนะนำ The new Mercedes-Benz C-Class รุ่นเครื่องยนต์ดีเซลในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ และได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีทางเลือกมากขึ้น เมอร์เซเดส-เบนซ์ จึงนำเสนออีกหนึ่งเวอร์ชันใหม่ Mercedes-Benz C 350 e AMG Dynamic รุ่นปลั๊กอินไฮบริด ที่มากับแบตเตอรี่เจเนอเรชันที่ 4 ผู้ขับขี่สามารถเลือกขับด้วยพลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง 100 กิโลเมตรนอกจากนั้น เมอร์เซเดส-เบนซ์ยังได้แนะนำ Mercedes-Benz Vito 119 CDI Tourer Select ใหม่ รถอเนกประสงค์ระดับพรีเมียมจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ผู้โดยสารสามารถเดินทางพร้อมกันได้สูงสุดถึง 11 ที่นั่ง ตอบโจทย์ทั้งสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการความกว้างขวางสะดวกสบายในวันทำงาน และการใช้งานในวันหยุดการเปิดตัวรถยนต์ทั้งสองรุ่นในวันนี้ เมอร์เซเดส-เบนซ์มั่นใจว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ารุ่นใหม่ที่สัมผัสได้ถึงจุดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขา และช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งสองเซกเมนต์ในตลาดรถยนต์หรูของเมอร์เซเดส-เบนซ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจุดเด่นของ Mercedes-Benz C 350 e AMG Dynamic คือรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่มากับเทคโนโลยี่ใหม่ล่าสุดในรุ่น C-Class ขุมพลังของเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตร ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด 313 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 550 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ขนาด 25.4 kWh พัฒนาใหม่ใน เจเนอเรชันที่ 4 สามารถขับขี่ด้วยพลังไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง 100 กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุดจากการขับขี่ด้วยพลังไฟฟ้าได้ถึง 140 กิโลเมตร/ชั่วโมงการชาร์จพลังงานไฟฟ้า รองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสตรง (DC charger) โดยใช้เวลาเพียง 30 นาที สามารถชาร์จได้เต็ม 100% ส่วนการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ (AC charger) จะใช้เวลาเร็วที่สุดราว 2 ชั่วโมงการออกแบบ C 350 e AMG Dynamic มีเอกลักษณ์ด้วยดีไซน์ใหม่ในคอนเซ็ปต์ Sensual Purity ที่ให้สัมผัสที่ผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความหรูหรา ดีไซน์ภายนอกมากับฝากระโปรงหน้า Power Dome ที่ให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ต ส่วนดีไซน์ภายใน ถอดแบบการตกแต่งมาจากรุ่น S-Class ทั้งหน้าจอ LCD ความละเอียดสูง การปรับรูปแบบการแสดงผลได้ 3 แบบ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน 3 ก้านหุ้มด้วยหนัง คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่พร้อมจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่ 11.9 นิ้ว ที่เบี่ยงเป็นมุมเฉียงมายังผู้ขับขี่เล็กน้อยMercedes-Benz C 350 e AMG Dynamic วางจำหน่ายในราคา 3,350,000 บาทขณะที่ Mercedes-Benz Vito 119 CDI Tourer Select ใหม่ เป็นรถยนต์นั่งขนาด 11 ที่นั่งระดับพรีเมียม บรรจุขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลแถวเรียง 4 สูบ ขนาด 2.0 ลิตร เจเนอเรชันใหม่ล่าสุด ให้กำลังมากขึ้นทว่าให้อัตราสิ้นเปลืองที่ลดลง ส่งกำลังด้วยชุดเกียร์อัตโนมัติ 9G-Tronic อัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมงที่ 9.6 วินาที และความเร็วสูงสุดที่ 205 กิโลเมตร/ชั่วโมงการออกแบบภายนอกของ Vito กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมพร้อมไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light ล้ออัลลอย Multispoke ขนาด 17 นิ้ว ประตูบานเลื่อนซ้าย-ขวาที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า สามารถสั่งการเปิด-ปิดด้วยรีโมทคอนโทรลได้ ส่วนภายในห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวาง ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติภายในห้องโดยสาร (Thermotronic) และเบาะนั่งที่สามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นMercedes-Benz Vito 119 CDI Tourer Select วางจำหน่ายในราคา 3,100,000 บาท