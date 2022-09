ชาว MG5 เฮ!!! ฟัง JOOX ในรถได้แล้ว แค่อัปเดต i-SMART เวอร์ชันใหม่ ง่าย ๆ ใน 7 ขั้นตอน

เอ็มจี ชวนลูกค้าที่ใช้ MG5 รุ่นที่มีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART และรองรับการอัปเดตออนไลน์ หรือ FOTA (Firmware Over the Air) มาเติมเต็มความสุนทรีย์ด้วยแอปพลิเคชันฟังเพลงยอดฮิต JOOX Music เพียงอัปเดตระบบ i-SMART ซึ่งทำได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องนำรถเข้าศูนย์บริการ เริ่มต้นด้วยการเตรียมรถยนต์ให้พร้อมก่อนทําการอัปเดต ตามข้อแนะนำ ดังนี้กดปุ่ม -> อื่น ๆ ในหน้าจอหลัก -> ตั้งค่า -> อัปเกรด -> FOTA -> ตรวจเช็คเวอร์ชันกดปุ่ม -> ดาวน์โหลด ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 25-35 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ต และหากติดภารกิจด่วนในขณะที่ยังดาวน์โหลดไม่เสร็จ ก็สามารถสั่งหยุดชั่วคราวได้ และเมื่อกลับมาดาวน์โหลดอีกครั้ง ก็ทำต่อเนื่องได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มใหม่หลังดาวน์โหลดเสร็จสิ้น สามารถเลือกรูปแบบการติดตั้งได้ 3 รูปแบบ1. แบบติดตั้งภายหลัง โดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดนั้น จะมีอายุ 7 วัน2. แบบตั้งเวลา สามารถกำหนดวันและเวลาที่จะให้ดำเนินการอัปเดตได้3. แบบติดตั้งทันที ถ้าเราพร้อม ก็ติดตั้งได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเรื่องข้อจำกัดความรับผิดชอบ กดปุ่ม -> ยอมรับ เพื่อทำการอัปเดต ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตเช่นกันหลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น ระบบจะมีการแจ้งเตือน และรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ หลังจากรีสตาร์ทเสร็จ กดปุ่ม -> ยินดีต้อนรับสู่ i-SMART และกดปุ่ม -> ตกลงระบบจะแจ้งรีสตาร์ทอีกครั้ง หลังจากรีสตาร์ทเสร็จ การอัปเดตถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ระบบจะกลับมาที่หน้า i-SMART ให้กด -> Apple CarPlay และกด -> JOOX Music ก็สามารถเลือกฟังเพลงที่ชอบได้แล้ว ง่ายมาก ๆเป็นแอป ฯ ฟังเพลงที่ได้รับความนิยม ตีตลาดคนไทยด้วยเพลงไทยหลากหลายแนว มีการจัดหมวดหมู่ทั้ง เพลงฮิต เพลงใหม่ เพลงเก่า หรือเลือกฟังเพลงจากศิลปิน ซึ่งง่ายต่อการเลือกฟังแบบต่อเนื่องอย่างเวลาขับรถมาก ๆ และยิ่งถ้าเป็นสมาชิก VIP บางเพลงจะมีความชัดระดับ Hi-Res เลย ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเป็นเทคโนโลยีการอัปเดตเฟิร์มแวร์รถยนต์ผ่านระบบออนไลน์ สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวก โดยไม่ต้องนำรถเข้าศูนย์บริการ เทคโนโลยีนี้จะอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART ในรถเอ็มจีรุ่น MG5, MG HS, MG HS PHEV, MG ZS, MG ZS EV และ MG VS HEV โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART ที่รองรับการอัปเดตออนไลน์ หรือ FOTA เท่านั้น สำหรับการอัปเดตของรถแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไป โดยระบบจะมีข้อความเตือนไปยังตัวรถและสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ซึ่งการอัปเดตจะช่วยเพิ่มศักยภาพการใช้งาน รวมถึงเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ ดังนั้นจึงควรอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญ