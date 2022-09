พร้อมจัด MotoGP กิจกรรมแน่น หวังเงินสะพัด 5,000 ล้านบาท

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไทย ประกาศความพร้อมจัดงาน MotoGP ครั้งที่ 3 ของไทย ในชื่อ ThaiGP คาดผู้ชมกว่า 200,000 คน เงินสะพัด 5,000 ล้านบาท พร้อมเปลี่ยนถ้วยรางวัลใหม่ จัดกิจกรรมแน่นนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยพร้อมเกิน 100% สำหรับการจัดงาน MotoGP ในประเทศไทยหรือ ThaiGP โดยปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงน 200,000 คน เงินสะพัด 4,000-5,000 ล้านบาท ตลอดการจัดงาน 3 วันในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เปิดพาวิลเลี่ยนภายใต้แนวคิด Amazing Thailand Festival at ThaiGP ศูนย์รวมข่าวสารด้านการท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่สื่อสารไทย-อังกฤษคอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวตลอด 3 วันของการจัดงาน แบ่งเป็นโซนต่างๆอาทิ โซนเที่ยวไทย 5 ภาค, โซน Sport Event สนุกกับกิจกรรมกีฬาในรูปแบบเกม Interactive ที่ทันสมัย เช่น มาราธอน, ไตรกีฬา, จักรยานทางไกล ฯลฯ“ถ้วยรางวัลปีนี้ออกแบบสื่อถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสงอาทิตย์ลอดช่อง 15 ประตู ของปราสาทหินพนมรุ้งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของ จ.บุรีรัมย์ และด้านบนของฐานคือลวดลาย บนแทร็กของ สนามช้างฯ ผสมผสานตัวละครหนุมานที่ใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของ ThaiGP โดยหนุมานเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความรวดเร็ว ว่องไว เปรียบเสมือนการแข่งขันโมโตจีพีที่เป็นกีฬาแห่งความเร็วเช่นกัน” นายพิพัฒน์ กล่าวด้าน นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ในฐานะ Title Sponsor กล่าวว่า โออาร์ จัดเตรียมกิจกรรมสุดพิเศษและสิทธิพิเศษมากมาย พร้อมต้อนรับแฟน ๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวไทยและต่างชาติตลอดระยะเวลา 3 วันกิจกรรมของโออาร์ มีทั้งการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ OR การจำหน่ายของที่ระลึกสุดพิเศษใน MotoGP Limited Edition บริเวณ OR Pavilion อีกทั้งกิจกรรมมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก Blue Card ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิดติดขอบสนาม โดยใช้เพียง 5 คะแนน แลกรับส่วนลด 25% สำหรับซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน OR THAILAND GRAND PRIX 2022 และที่พิเศษสุดสำหรับปีนี้ OR ได้เตรียมโซนพิเศษสำหรับแสดงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (EV Bike) พร้อมพื้นที่ไว้สำหรับทดลองขับขี่ อีกด้วยโมโตจีพี (MotoGP) ในประเทศไทยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2022” จะจัดขึ้น ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วผู้สนใจสามารถซื้อบัตรชมการแข่งขันได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือซื้อออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Chang Circuit Buriramพิเศษสุดกับบัตรเข้าชมโซนกิจกรรม (Admission Ticket) ราคา 100 บาท/วัน หรือ 3 วันในราคา 200 บาท ผู้ถือบัตรนี้ไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันในสนาม แต่เข้าร่วมกิจกรรมใน OR Thailand Granprix Expo บริเวณด้านหน้าสนาม ทั้งชม ช้อป ชิม ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆในเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตที่เกิดขึ้นโดยรอบ เช่น คอนเสิร์ต, มวย รวมทั้งกิจกรรม Meet & Greet นักบิดโมโตจีพีชื่อดังที่จัดโดยค่ายรถจักรยานยนต์และทีมแข่งยักษ์ใหญ่ได้