ลดเป็นล้าน Audi x Ducati จัด Clearance Sale กว่า 100 คัน

อาวดี้ จับมือ ดูคาติ จัดงาน “Audi x Ducati Clearance Sale” ยกทัพรถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อย รถทดลองขับ รถป้ายขาวสภาพเยี่ยมรวมกว่า 100 คัน จัดแคมเปญส่วนลดกว่า 1 ล้านบาท เพียง 4 วันเท่านั้นนายกฤษณะกร เศวตนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวดี้ ประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร ดูคาติ ประเทศไทย (บริษัท โมโตเร อิตาเลียโน) เปิดเผยว่า การจัดงาน Audi X Ducati Clearance Sale ถือว่าเป็นครั้งแรกของการผนึกกำลังทั้ง อาวดี้ และ ดูคาติ ในการจัดงานครั้งนี้สำหรับไฮไลท์ของกิจกรรมคือ การรวมเหล่ากองทัพรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรู รถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อย รถทดลองขับ รถป้ายขาวสภาพเยี่ยม รวมกว่า 100 คัน มาจัดรายการในราคาสุดพิเศษเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ อาวดี้ และ ดูคาติ เพียง 4 วัน เท่านั้น เฉพาะที่โชว์รูมอาวดี้และดูคาติ สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา“เรามั่นใจว่ากิจกรรม “Audi x Ducati Clearance Sale” จะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากลูกค้าที่ตั้งตารอแฟลชดีลพิเศษจากงานนี้ รถที่นำมาจัดรายการได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี เช่น Audi Q2 รถทดลองขับคันสุดท้ายในประเทศไทย ราคาเพียง 1.39 ล้านบาท ลดไปกว่า 6 แสนบาท ผ่อนเริ่มต้นเพียง 14,500 บาท/เดือน 84 เดือน เมื่อดาวน์ 25%” นายกฤษณะกร กล่าวขณะที่อีกหนึ่งรถเด่น Audi A6 Avant 45 TFSI quattro S-line Black Edition รถของผู้บริหารลดราคาจากราคารถใหม่ 4.399 ล้านบาท เหลือเพียง 3.1 ล้านบาท ลดลงไปกว่า 1.2 ล้านบาท โดยลูกค้าที่เลือกซื้อ รถทดลองขับ และ รถผู้บริหารป้ายแดง สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยรถใหม่ได้อีกด้วยส่วน ตัวอย่างรถรุ่นเด่น รถทดลองขับ รถผู้บริหารป้ายแดงไมล์น้อย และรถป้ายขาวคุณภาพดีรุ่นฮอตฮิต ในงาน Clearance Sale เช่น• Q3 35 TFSI (รถผู้บริหาร) ราคาพิเศษ 1,790,000 บาท (จากราคารถใหม่ 2,299,000 บาท) ผ่อนเริ่มต้น 20,500 บาท/เดือน• A5 Sportback 40 TFSI (ป้ายขาว) ราคาพิเศษ 1,490,000 บาท (จากราคารถใหม่ 3,299,000 บาท)• A5 Coupe 40 TFSI S line (รถทดลองขับ) ราคาพิเศษ 2,460,000 บาท (จากราคารถใหม่ 2,799,000 บาท)• TT Coupe 45 TFSI quattro S line (รถทดลองขับ) ราคาเริ่มต้นเพียง 2,970,000 บาท (จากราคารถใหม่ 3,499,000 บาท)• A6 40 TFSI S line (รถทดลองขับ) ราคาพิเศษ 2,850,000 บาท (จากราคารถใหม่ 3,499,000 บาท) ผ่อนเริ่มต้น 32,500 บาท/เดือน• Q7 45 TDI quattro (รถทดลองขับ) ราคาพิเศษ 4,450,000 บาท (จากราคารถใหม่ 4,999,000 บาท)• Q7 55 TFSI quattro S line (ป้ายขาว) ราคาพิเศษ 2,590,000 บาท (จากราคารถใหม่ 4,999,000 บาท)สำหรับ Ducati เป็นครั้งแรกกับงาน Clearance Sale มีรถทดลองขับ และรถ Display พร้อมข้อเสนอแบบพิเศษ บางคันสภาพเหมือนใหม่ ไมล์น้อยเพียงร้อยกว่ากิโลเมตร ส่วนลดสูงสุดกว่า 379,000 บาท (Multistrada V4S) พร้อมแคมเปญเดียวกับรถใหม่ ดาวน์ 0 บาท และดอกเบี้ย 0% ทุกคัน ราคารถในงานเริ่มต้นเพียง 296,650 บาท เลือกผ่อนสบายเพียง 4,999 บาท/เดือน ก็เป็นเจ้าของ Scrambler Icon Dark ได้ไฮไลท์ รถทดลองขับ ราคาพิเศษ• Multistrada V4S ราคาเริ่มต้น 900,000 บาท (จากราคา 1,279,000 บาท) ผ่อนเริ่มต้น 15,166 บาท/เดือน• Monster 937 ราคาเริ่มต้น 350,915 บาท (จากราคา 449,000 บาท) ผ่อนเริ่มต้น 5,913 บาท/เดือน• Scrambler Desert Sled ราคาเริ่มต้น 395,000 บาท (จากราคา 485,000 บาท) ผ่อนเริ่มต้น 6,947 บาท/เดือน• Scrambler Icon Dark ราคาพิเศษ 296,650 บาท (จากราคา 349,000 บาท) ผ่อนเริ่มต้น 4,999 บาท/เดือน• Scrambler Nightshift ราคาพิเศษ 381,650 บาท (จากราคา 449,000 บาท) ผ่อนเริ่มต้น 6,431 บาท/เดือนไฮไลท์ รถ Display ราคาพิเศษ• Multistrada V4 ราคาเริ่มต้น 799,000 บาท จากเดิมราคา 999,000 บาท• Multistrada V4S ราคาเริ่มต้นเพียง 1,029,000 บาท จากเดิมราคา 1,279,000 บาท• Supersport 950 S ราคาเริ่มต้นเพียง 636,650 บาท จากเดิมราคา 749,000 บาทเหนือสิ่งอื่นใด รถยนต์ อาวดี้ และรถจักรยานยนต์ ดูคาติ ทุกคันในงานได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี สภาพเหมือนใหม่ทั้งภายนอกภายใน และการันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน Audi Approved Plus และ Ducati Approved พร้อมการรับประกันคุณภาพของรถยนต์ต่อเนื่องจนครบ 5 ปี (หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร เฉพาะรถยนต์ อาวดี้) และการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง นับจากวันที่การรับประกันเริ่มต้นลูกค้าที่สนใจอยากดูรถคันจริงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายล่วงหน้าผ่านบริการ Chat and Shop ได้ ตามช่องทาง Facebook (Audi Bangkok / Ducati Thailand) และ Line official (@Audith และ @ducatithailand) เฉพาะวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้ ที่โชว์รูมอาวดี้และดูคาติ สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา โดยขยายเวลาเปิดบริการ เวลา 08.00-20.00 น. 4 วัน เท่านั้น