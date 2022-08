บรรทุกเบาก็ใช้ได้ บรรทุกหนักก็ใช้ดี ‘DYNAMIC’ นวัตกรรมน้ำมันเครื่องสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล แกร่งในทุกเส้นทาง

จากสภาวะราคาน้ำมันที่มีความผันผวนสูงเช่นในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะดีดตัวสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัว และที่น่าเห็นใจคือผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งอย่างรถทัวร์หรือรถบรรทุกที่ต้องใช้งานหนัก เช่น รถสิบล้อ รถลาก เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องทำรอบทำเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจตามที่วางไว้ การดูแลรักษาเครื่องยนต์ของรถให้พร้อมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ และเมื่อเครื่องยนต์ดี ก็จะมีผลในด้านของการช่วยประหยัดพลังงานน้ำมันได้ด้วยโดยหนึ่งในตัวช่วยที่ถือว่าเป็นหัวใจของเครื่องยนต์เลย “น้ำมันหล่อลื่น” หรือ “น้ำมันเครื่อง” ซึ่งเป็นผู้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ทั้งระบบ ช่วยให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ และยืดอายุการใช้งานได้คงทนยาวนาน ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง จึงส่งผลดีต่อธุรกิจน้ำมันเครื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการจุดระเบิดอยู่ในกระบอกสูบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องตลอดเวลา โดยหน้าที่สำคัญ ของน้ำมันเครื่อง จะช่วยเข้าไปหล่อลื่นและเคลือบชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์ ช่วยลดการสัมผัสกันโดยตรงของชิ้นส่วนโลหะที่จะทำให้เกิดการกัดกร่อนและสึกหรอ น้ำมันเครื่องยังช่วยป้องกันการเกิดสนิมและลดการเกิดเขม่าที่เกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้ในเครื่องยนต์เพราะตระหนักในความสำคัญของน้ำมันเครื่อง พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Lubricants) ซึ่งเป็นแบรนด์น้ำมันเครื่องชั้นนำ ครองตำแหน่งยอดขายสูงสุด 12 ปีซ้อน จึงไม่หยุดที่จะคิดค้นพัฒนาน้ำมันเครื่องประสิทธิภาพสูง คุ้มค่ากับราคาที่จับต้องได้ โดยมีน้ำมันเครื่องในกลุ่ม “ไดนามิค” (DYNAMIC) ที่ถือว่าตอบโจทย์บรรดาพี่ ๆ สิบล้อ รถลาก รถบรรทุกหัวใจแกร่ง รวมถึงเหล่าผู้ประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่า สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้รถใหญ่หัวใจดีเซล รู้สึก “ว้าว” เป็นอย่างมากก็คือ การต่อยอดทางเทคโนโลยีของ พีทีที ลูบริแคนท์ส จนเกิดเป็น ULTRA Shield Molecules หรือ Ultimate Lubricants Technology for Robustness and After-Treatment Devices ภายใต้แพลตฟอร์ม EVOTEC Technology พร้อมมาตรฐานใหม่ API CK-4 ที่พร้อมปกป้องเครื่องยนต์ เสริมสมรรถนะ รวมทั้งช่วยยืดอายุของเครื่องยนต์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น รองรับเครื่องยนต์ยูโร 5 ที่กำลังจะมาถึงในประเทศไทย เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ ทั้งรถแบบที่ติดตั้งและไม่ได้ติดตั้ง DPFถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะนึกสงสัยว่า DPF คืออะไร? DPF หรือ Diesel Particulate Filter เป็นอุปกรณ์ที่มักจะพบได้ในเครื่องยนต์ดีเซลระดับยูโร 5 (Euro V) ขึ้นไป โดยทำหน้าที่ช่วยบำบัดหรือกรองเขม่าไอเสีย ลดความสกปรกจากไอเสียก่อนที่จะปล่อยออกจากท่อไอเสีย อย่างไรก็ดี DPF ก็มีโอกาสที่จะเกิดการตันและทำให้เครื่องยนต์ดีเซลพังได้ โดยมีสาเหตุหลัก ๆ มาจากการใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ และการใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่ใช่สูตรเถ้าต่ำโดยปกติแล้ว น้ำมันเครื่องนั้นสามารถหลุดเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้ และเมื่อถูกเผาจะเกิดเป็นเถ้าซัลเฟต ฟอสฟอรัส และกำมะถัน หรือ SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous, and Sulphur) ซึ่ง SAPS ที่ว่านี้สามารถจะเข้าไปตัน DPF ได้ ส่งผลให้ DPF มีอายุสั้นลงและต้องเปลี่ยนเร็วกว่าปกติ ด้วยการเล็งเห็นปัญหาจุดนี้ น้ำมันเครื่องของ พีทีที ลูบริแคนท์ส จึงเข้ามาช่วยด้วยการผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษสูตรเถ้าต่ำ ซึ่งช่วยปกป้องตัวกรองอนุภาคไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล (DPF) ไปด้วยในตัวนอกจากนี้ ปัญหากวนใจอีกอย่างที่สามารถเกิดกับรถคันโปรดของทุกคน ก็คือ คราบเขม่าเครื่องยนต์ ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถ เพราะเวลาสตาร์ทจะมีการจุดระเบิดเพื่อสร้างพลังงานให้รถขับเคลื่อนได้ โดยการจุดระเบิดแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดคราบเขม่า และเมื่อสะสมต่อเนื่องจะทำให้เกิดยางเหนียวในเครื่องยนต์ ส่งผลให้เครื่องยนต์ไม่สะอาด ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานต่ำลงและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องไดนามิค เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ดีอีกเช่นกัน ด้วยการเพิ่มคุณสมบัติการทำความสะอาดเครื่องยนต์ ขจัดคราบเขม่า รวมทั้งป้องกันการเกิดคราบยางเหนียว ให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ปกป้องการสึกหรอของโลหะ ตลอดจนลดการเผาผลาญที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสุดท้ายแล้ว ก็ต้องบอกว่า สำหรับคนที่รักและรู้จักรถอย่างถ่องแท้แล้วนั้น น้ำมันเครื่อง ถือเป็นหัวใจของเครื่องยนต์ทั้งระบบ และเป็นจุดเริ่มต้นของขุมพลังเครื่องยนต์ทุกประเภท ทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลงานหนักอย่างการบรรทุก และวิ่งทางไกลกว่ารถทั่วไปด้วยแล้ว น้ำมันเครื่องดี ๆ เท่านั้นคือสุดยอดปรารถนา ซึ่งน้ำมันเครื่องในกลุ่มของไดนามิคก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดี โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือน้ำมันเครื่องเกรดรวมคุณภาพสูงที่มาพร้อมกับมาตรฐานใหม่ API CI-4 ผสานเทคโนโลยี DDL Booster เพื่อทำให้เครื่องยนต์สะอาด ควบคุมเขม่า ป้องกันการเกิดโคลน ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักสมรรถนะสูงทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เช่น รถบรรทุก รถลาก รถทัวร์ และเครื่องจักรกลหนักที่ไม่ติดตั้ง DPF รองรับได้สูงสุดถึงเครื่องยนต์ยูโร 4 ให้การหล่อลื่นดีเยี่ยม เพิ่มสมรรถนะ ลดการสูญเสียกำลังเนื่องจากความฝืดของชิ้นส่วน ฟิล์มน้ำมันมีความแข็งแรงและคงตัว เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ ลดปัญหาการกินน้ำมันเครื่อง และยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเกรดรวมคุณภาพสูง กลุ่มน้ำมันแร่ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักรุ่นใหม่ รองรับเครื่องยนต์ยูโร 5 ที่กำลังมาถึงในประเทศไทย รวมทั้งรองรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งระบบบำบัดไอเสียประเภท DPF ด้วยเทคโนโลยี EVOTEC ผสาน ULTRA Shield Molecules ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษสูตรเถ้าต่ำ ช่วยปกป้องตัวกรองอนุภาคไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล (DPF) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการทำความสะอาดเครื่องยนต์และป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานยิ่งขึ้นการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ประกอบธุรกิจและคนใช้รถจำเป็นต้องรู้ ซึ่ง น้ำมันเครื่องไดนามิคทั้งสองรุ่นนี้ คือตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้รถใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก เพราะยิ่งน้ำมันหล่อลื่นดีมีคุณภาพ ก็จะยิ่งส่งผลให้กิจการลื่นไหลไปได้ดี หรือแม้กระทั่งคนใช้รถทั่ว ๆ ไปก็ตามที การมีน้ำมันเครื่องดี ๆ คือสิ่งที่ดีต่อรถและดีต่อใจอย่างไม่อาจปฏิเสธ