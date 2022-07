แนะนำ 2 ฟังก์ชันใหม่สุดคูล ที่จะเปลี่ยน BMW ของคุณ ให้เหนือกว่า BMW

"เดิม ๆ มันธรรมดาไป" เจ้าของรถส่วนใหญ่คิดแบบนี้ ดังนั้นสินค้าตกแต่งรถยนต์มากมายจึงถูกคิดค้นและวางจำหน่ายในท้องตลาด ทาง BMW เองก็มองเห็นปริมาณความต้องการดังกล่าว จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมออกมาขาย ตอบสนองทั้งสมรรถนะ ความสวยงาม และความสะดวกสบายวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ 2 ฟังก์ชันใหม่ ได้แก่และBMW เป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่องสมรรถนะและช่วงล่างที่ไว้ใจได้ กระนั้นหลายคนก็ยังไม่พอใจ บางคนบอกแข็งไป บางคนบอกนิ่มไป ความพึงพอใจจึงกลายเป็นโจทย์ที่ท้าทาย และเป็นที่มาของชุดช่วงล่างสมรรถนะสูง ที่เราสามารถปรับอ่อนแข็งได้จากในรถ หรือจะตั้งให้ปรับอัตโนมัติก็ได้ ระบบจะปรับตัวเองให้เหมาะสมกับตามสภาพถนนและลักษณะการขับขี่อยู่เสมอ โดยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคันและใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น ตอบโจทย์ได้ครบทั้งความสบาย สมรรถนะ และความปลอดภัย มั่นใจได้เลยอากาศร้อน ๆ อย่างเมืองไทย หลายคนอยากได้แบบก้าวขึ้นรถแล้วเย็นเลย ไม่ต้องรอสตาร์ทรถ เปิดแอร์ แล้วรออีกสักพักกว่าแอร์จะเย็น ... BMW จัดให้!!!ให้เราสตาร์ทรถเปิดแอร์รอไว้ก่อนได้เลย โดยสั่งผ่าน My BMW App ก้าวขึ้นรถปุ๊บ เย็นปั๊บ หรือหากมีกำหนดการที่แน่นอน จะตั้งเวลาสตาร์ทรถเปิดแอร์ไว้เลยก็ได้ สบายสุด ๆการสั่งซื้อบริการดิจิทัล ก็คือการสั่งซื้อคีย์สำหรับ Activate นั่นแหละ สามารถสั่งซื้อได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือผ่านเว็บ BMW Thailand โดยเข้าไปที่ Find & Buy แล้วเลือก Digital Services กับผ่าน My BMW App โดยเข้าไปที่ BMW Shopการเปิดใช้งานต้องทำผ่านจอแสดงผลกลาง (Control Display) ในรถเท่านั้น และจำเป็นต้องซิงค์ข้อมูลกับ My BMW App ด้วย เพราะฉะนั้นการติดตั้ง My BMW App ในโทรศัพท์มือถือจึงเป็นสิ่งจำเป็นคลิก https://www.bmw.co.th/th/topics/offers-and-services/my-bmw-app-overview.html ระบบ iOS คลิก https://apple.co/2Pg1eLg ระบบ Android คลิก https://bit.ly/3rGtF2h สำหรับฟังก์ชันให้เข้าไปที่เมนู Car บนจอแสดงผลกลาง ไปที่ Settings แล้วเลือก Driving Mode ซึ่งเราสามารถตั้งค่าโหมด Sport Individual และ Evo Pro Individual ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่าง พวงมาลัย หรือมอเตอร์ไฟฟ้า ส่วนฟังก์ชันสามารถใช้งานได้โดยกดปุ่ม BMW ที่รีโมท 3 ครั้ง หรือสั่งงานผ่าน My BMW Appคลิก https://www.facebook.com/MGROnlineFanClub/videos/454968806052200 คลิก https://www.facebook.com/MGROnlineFanClub/videos/1518650565271940/ ยังมีเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับ BMW อีกมากมาย ติดตามได้ที่เว็บไซต์ BMW Thailand , Facebook : BMW Thailand และ Youtube : BMW Thailand #BMW #BMWTH #BMWConnectedDrive #BMWDigitalServices #AdaptiveMSuspension #RemoteEngineStart #DrivewithJOY #JOYisBMW #สุนทรียภาพแห่งการขับขี่