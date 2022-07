เปิดฉาก ความสนุก “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022”

ประเดิมสนามแรกของการแข่งกัน โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022 ที่หาดบางแสน แข่งขับครบจบทั้ง 4 รุ่น วีออส , ยาริส, อัลติส และรีโว่ นักแข่งหน้าใหม่คว้าชัยสนุกสนานโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Pushing the limit to race your ambition” นั่นคือการ “ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ปลุกพลังนักสู้ในตัวคุณ” ไปกับการพิสูจน์ที่สุดแห่งขุมพลัง และที่สุดของสมรรถนะรถแข่งโตโยต้าอย่างใกล้ชิด กับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ One Make Race ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ Yaris One Make Race / Corolla ALTIS GR Sport One Make Race / VIOS Lady One Make Race และ Hilux REVO One Make Raceเริ่มต้นการแข่งขันวันเมคเรซสนามแรกในงาน บางแสน กรังด์ปรีซ์ โดยรุ่นแรก ยาริส วันเมคเรซ และ อีโค่ แฮทช์แบ็ก ดิวิชั่น 1 ขับเคี้ยวกันอย่างสนุกสนาน จบการแข่งขันแชมป์สนามแรกตกเป็นของ “นรรัศมิ์ อภิวาท” หมายเลข 25 ตามมาด้วยอันดับที่ 2 “นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์” หมายเลข 39 และอันดับที่ 3 “อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ” หมายเลข 26ในขณะที่รุ่น “ยาริส วันเมคเรซ ดิวิชั่น2” อันดับที่ 1 ตกเป็นของ “สหรัฐ กั้วนามน” หมายเลข 41 โดยมี “นครินทร์ นิ่มนวล” หมายเลข 20 คว้าอันดับที่ 2 ในขณะที่อันดับที่ 3 ตกเป็นของ “อรรถพล อิทธิรัตนะโกมล” หมายเลข 54ต่อมาในรุ่น วีออส เลดี้ วันเมคเรซ กับเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี ที่ให้การตอบสนองที่ดีในการขับขี่ โดยมีนักแข่งสาว มารี เบรินเนอร์ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข 192 ร่วมลงสนาม จบการแข่งขันผลปรากฎว่าอันดับที่ 1 ตกเป็นของ “กมลชนก บุญคร่ำ” หมายเลข 199 ตามมาด้วยอันดับที่ 2 “สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์” หมายเลข 193 และอันดับที่ 3 “ศิริภากรณ์ แยบยนต์” หมายเลข188สนุกกันต่อในรุ่น โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ที่มาพร้อมกับตัวถังที่มีความแข็งแรง และพลังของเครื่องยนต์ Dual VVT-i 1,800 ซีซี ตลอดจนโครงสร้าง TNGA ท่ามกลางการขับเคี้ยวที่ต้องวัดกันทั้งความสามารถ สมาธิ และความอึด โดยไม่มีใครยอมใคร ผลปรากฏว่าแชมป์สนามแรกตกเป็นของ “ณดล วัฒนธรรม” หมายเลข 23 ตามมาด้วย “เคนทาโร่ ชิบะ” หมายเลข 3 เป็นอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ได้แก่ “อณิวัฏ ล้อมมหาดไทย” หมายเลข 44ปิดท้ายการแข่งขันสนามแรกด้วยนักขับรุ่นใหญ่ ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ซึ่งจะแสดงสมรรถนะความแกร่ง จากเครื่องยนต์ GD Super Power 2,400 ซีซี ผลปรากฏว่าอันดับที่ 1 ตกเป็นของ “อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์” หมายเลข 44 อันดับ 2 ได้แก่ “ธีรพันธ์ พรมขำ” หมายเลข 22 และอันดับ 3 ได้แก่ “ปัณฑ์นลิน ทวยเดช” หมายเลข 28นอกจากการแข่งขันรถยนต์แล้ว ยังมีกิจกรรมสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตให้ได้ร่วมสนุกกันเต็มที่ อาทิ Motorsport Display Zone ที่นำรถแข่งไฮไลท์อย่าง Lexus RC-F GT3/ GR SUPRA / GR YARIS / ALTIS Nurburgring และ รถรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 60 ปี ของโตโยต้า มาจัดแสดงให้ร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมสนุกไปกับ Toyota Gazoo Racing GT Cup และ GR Simulator และกิจกรรม Meet & Greet Toyota Gazoo Racing Star Team กับ มารี เบรินเนอร์ และ ปังปอนด์ อัครวุฒิเหนืออื่นใด การรวมตัวกันของรถยนต์ Hilux REVO แต่งหลากหลายรูปแบบกว่า 70 คัน ขับเป็นขบวนพาเหรด Racing Mania พร้อมการแข่งขันแต่งรถยนต์เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท และลุ้นรับส่วนลดชุดแต่งซิ่งมูลค่ากว่า 100,000 บาทในงานอีกด้วยสำหรับ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022” สนามที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต