เปิดฉากสุดอลังการ ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10

สิ้นสุดการรอคอย! งานฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ครั้งที่ 10 “เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่” กระหึ่มแล้ววันนี้ 9 บริษัทรถยนต์รวมพลรถรุ่นใหม่-รุ่นท็อปฮอตฮิตคับคั่ง ประชันรถยนต์ใช้แล้วจากผู้ประกอบการระดับพรีเมียม 12 ราย พรั่งพร้อมด้วย ไลฟ์สไตล์โซน ที่เอาใจทุกกลุ่มเป้าหมายให้เพลิดเพลินตลอดระยะเวลาการชมงาน อาทิ โซนมอเตอร์สปอร์ต รถแต่งสุดปัง สำหรับคนรัก อี-สปอร์ต ตื่นตากับการจัดแสดงรถยนต์โบราณครั้งแรก และร่วมชมโซนนวัตกรรมรอบด้านทุกองศาของรถยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) จาก OR พร้อมจัดหนักจัดเต็มโปรโมชั่นดีลพิเศษ ในแคมเปญเด็ด ทุกยอดจ่าย 100,000 บาท คว้าคูปอง ชิงโชคบัตรเติมน้ำมัน พีทีที สเตชั่น พริวิลเลจ การ์ด สูงสุด 100,000 บาท พิเศษ จัดสินเชื่อรถยนต์กับกรุงศรี ออโต้ จะได้รับคูปองเพิ่มอีกเท่าตัว อย่าพลาดแวะชมงานตั้งแต่วันที่ 6-10 กรกฎาคม นี้ ฮอลล์ EH102-104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนานายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 กล่าวว่า งาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ ครั้งที่ 10 เป็นปีที่เรามีความพร้อมที่จะจัดงานอย่างมาก หลังจากต้องเลื่อนการจัดงานออกไปในปีที่ผ่านมา ซึ่งความพิเศษเริ่มตั้งแต่พื้นที่ จากเดิมที่จัดแสดงคนละฮอลล์ ในปีนี้เราจัดแสดงในฮอลล์เดียวกัน บนพื้นที่ 15,000 ตรม. ที่ฮอลล์ EH102-104 โดยไฮไลท์ในปีนี้มีทั้ง รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว นิทรรศการรถยนต์ตกแต่ง อี สปอร์ต นิทรรศการรถโบราณ โซนกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนที่มาร่วมงาน อาทิ บูธกรมการขนส่งทางบก พร้อมให้บริการต่อทะเบียนรถยนต์ จำหน่าย พ.ร.บ. ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริการของกรมการขนส่งทางบก โซนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) สัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงสถานีชาร์จไฟ และระบบนิเวศต่างๆ ที่จาก OR หรือ ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้วางแผนไว้ และสินค้าไลฟ์สไตล์หลากหลาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ ไดสัน, สมาร์ทวอชท์ การ์มิน, และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคาร์ซีท จาก บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด อาทิ แบรนด์ Chicco (คิคโค่), Graco (เกรโก้), Recaro (เล็คคาโร่) ที่จะช่วยให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถเลือก เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ภายในงานยังมี พันธมิตรทางการเงิน กรุงศรี ออโต้ ที่ร่วมงานกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งปีนี้จัดโปรโมชั่นผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน อนุมัติภายใน 15 นาที อีกด้วยนายพัฒนเดช กล่าวว่า งานฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ตั้งเป้าหมายยอดจองรถยนต์ 2,600 คัน แบ่งออกเป็นรถยนต์ใหม่ 1,800 คัน รถยนต์ใช้แล้ว 800 คันนายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 กล่าวว่า ในปีนี้มีผู้ประกอบการรถใหม่เข้าร่วมงาน 9 แบรนด์ ได้แก่ HONDA, ISUZU, MAZDA, MG, MITSUBISHI, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA และ VOLVO โดยแต่ละแบรนด์ได้นำรถยนต์รุ่นใหม่ รุ่นพิเศษ ทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในปกติ รถยนต์ปลั๊ก-อิน ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า EV 100% มานำเสนอ พร้อมกันนี้ยังมีข้อเสนอทางการเงิน และโปรโมชั่นที่น่าสนใจเฉพาะภายในงาน อีกด้วย"ตลาดเริ่มฟื้นตัวหลังมาตรการต่างๆ เริ่มควบคุมได้และมีความผ่อนคลาย ดังนั้นเชื่อว่างานปีนี้คึกคัก ในส่วนของรถใหม่ที่ร่วมงานมีความน่าสนใจ ทั้งแบบเครื่องยนต์ปกติ รวมไปถึงรถปลั๊ก-อิน และรถยนต์ไฟฟ้า ที่ล่าสุดหลายค่ายประกาศปรับลดราคาจำหน่ายลงอีกด้วย" นายชลัทชัย กล่าวนายอัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ รองประธานจัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้มีพันธมิตรผู้ประกอบการรถยนต์มือสองเข้าร่วมงาน จำนวน 12 ราย ได้แก่ DDS คาร์เซ็นเตอร์. THE ONE Pattanakarn, เก่ง พระราม9, เบนซ์ อมรรัชดา, โย รัชดา, ดา ศรีนครินทร์, รถเศรษฐี Sethi Premium Used Car, ศูนย์รถยนต์ 54 นิวัฒน์, CarDeeSure OK, เบสท์ เซอร์วิส และ NBP CAR ซึ่งทุกค่ายที่กล่าวมานี้จะเป็นผู้ประกอบการรายเดิมที่เข้าร่วมงานกับเรามาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีประสบการณ์ในการคัดเลือกรถคุณภาพ และกำหนดราคาพร้อมโปรโมชั่นที่ดีที่สุดพร้อมกำหนดเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับผู้ซื้อภายในงานทุกปี อาทิ ฟรีเงินดาวน์ ดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มระยะรับประกันคุณภาพของรถสูงสุดถึง 3 ปี อีกทั้งยังสามารถนำรถใช้แล้วภายในงานเข้ารับบริการหลังการขายที่ศูนย์รถยนต์ของแบรนด์ต่างๆ ได้ทั่วประเทศ และปีนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่ CARS24 บริษัทซื้อขายรถมือสองออนไลน์รายใหญ่ ร่วมจัดจำหน่ายภายในงานเป็นปีแรกอีกด้วยสำหรับจุดแข็งของการซื้อรถยนต์มือสองหรือรถยนต์ใช้งานในปีนี้ยังคงรักษามาตฐานการรับประกันการซื้อคืน 100% ตามเงื่อนไข 5 ข้อ ได้แก่ 1. ไม่ไฟไหม้ 2. ไม่จมน้ำ 3. ไม่มีการตัดต่อ 4. โอนทะเบียนได้ถูกกฎหมาย 5. ไม่มีการชนหนัก และพิเศษผู้ที่จองรถยนต์ใช้แล้วภายในงานทุกคันจะได้รับบัตรกำนัลจาก บี-ควิก มูลค่า 3,000 บาท"ตลาดรถยนต์ใช้แล้ว – รถยนต์มือสองในปีนี้คาดว่าจะเติบโต เพราะผู้บริโภคมองหารถยนต์ส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ ขณะเดียวกันรถใหม่ในท้องตลาดบางรุ่นตอนนี้ ขาดแคลน รอนาน เนื่องจากปัญหาการผลิต ทำให้ผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถทันทีต้องมองหารถยนต์มือสอง ซึ่งภายในงานของเรามีรถยนต์นับพันคันมาให้เลือก พร้อมทั้งข้อเสนอโปรโมชั่นเด็ดและที่สำคัญเรามีจุดแข็งนั่นก็คือ รับประกันการซื้อคืน 100% หากรถยนต์ที่ซื้อไปมีปัญหาตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้" นายอัษฎาวุธ กล่าวนายอโณทัย เอี่ยมลำเนา รองประธานจัดงาน ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 กล่าวว่า ในปีนี้ GPE Racing ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขัน Digital Motorsport ในประเทศไทย ได้นำเครื่องเล่นเกม Gran Turismo Sport มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบการแข่งขัน Digital Motorsportภายในโซนอุปกรณ์ตกแต่ง โมดิฟายด์ ยังมีไฮไลต์ที่นำมาโชว์ ได้แก่ รถในการ์ตูนที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น Initial D จะได้พบกับ AE 86 ของทาคุมิ กับ RX 7 เรียวสุเกะ ทีม RedSuns หรือในการตูนเรื่อง Cars ตัวเด่นอย่าง Lightning Mcqueen ก็นำมาโชว์ภายในงานด้วย และทีเด็ดที่จะได้เห็นในงานคือการจอดคู่กัน ครั้งแรก ระหว่าง Lightning Mcqueen ของ คุณเบียร์ ใบหยก กับ Lightning Mcqueen Artist Series Aviator By Jay Shuster ของ Heng’s Garage และอีกหนึ่งความพิเศษที่จะได้เห็นในงานคือ Bosozoku กับรถ Skyline R30 Grachanโปรโมชั่นพิเศษในปีนี้ อาทิ แอดไลน์กลุ่ม Line FAST AUTO SHOW Official เพื่อรับรางวัล และรับข่าวสารต่างๆภายในงาน ส่วนผู้ที่จองรถยนต์ภายในงานทุกๆ 100,000 บาท จะได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน พีทีที สเตชั่น พริวิลเลจ การ์ด มูลค่า 1,000 บาท วันละ 5 รางวัล และ 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พิเศษสุดจัดสินเชื่อรถยนต์กับกรุงศรี ออโต้ จะได้รับคูปองเพิ่มอีกเท่าตัวห้ามพลาด! งาน " ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ 2022 ” ครั้งที่ 10 เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH102-104 เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย