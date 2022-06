นิสสัน เผยโฉม “นิสสัน นาวารา ใหม่ รุ่นปี 2022” เติมความปลอดภัย เสริมรุ่น “แบล็ค อิดิชั่น” อัพราคา10,000-40,000บาท ดึง”ณเดชน์” โกยยอด

นิสสัน แนะนำปิกอัพ “นาวารา ใหม่ รุ่นปี 2022” ปรับไลน์การขายใหม่ ตัดรุ่นย่อย V-VL ออก เพิ่มออปชันความปลอดภัย ขยับราคา 10,000-40,000 บาท เสริมรุ่นพิเศษ แบล็ค อิดิชั่น พร้อมแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุด “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ภายใต้แนวคิด Live for the Unexpectedนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดตัว “นิสสัน นาวารา ใหม่ รุ่นปี 2022” พร้อมเผยโฉมใหม่ “นิสสัน นาวารา แบล็ค อิดิชั่น” ที่เสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และความสะดวกสบาย ยกระดับประสบการณ์ใหม่ในการขับขี่ ให้ผู้เป็นเจ้าของภาคภูมิใจและมั่นใจในทุกการเดินทางพร้อมกันนี้ นิสสันยังให้ “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ดารานักแสดงขวัญใจชาวไทย เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ นิสสัน นาวารา ใหม่ สร้างกระแสแคมเปญเปิดตัวชวนผู้บริโภคไทย “ใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีใครกล้าคิด” หรือ Live for the Unexpected กับนิสสัน นาวารา โดยจัดงานเปิดตัวยิ่งใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นด้วยความเข้าใจถึงความต้องการของตลาดเป็นอย่างดีว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันกำลังมองหารถที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป และต้องการรถกระบะที่ให้ทั้งคุณภาพ และประสบการณ์การขับขี่ที่ดีเยี่ยม นิสสัน นาวารา รุ่นปี 2022 จึงมาพร้อมกับ “360° Safety Shield” เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงรอบคัน สำหรับรุ่นตัวถังแบบ Double Cab และ King Cab เกือบทุกรุ่น รวมทั้งยังให้ความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงหรือ Advance Driver Assistance System (ADAS) ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย มั่นใจ และเพลิดเพลินกับทุกช่วงของการเดินทาง เช่นเดียวกับ นาวารา แบล็ค อิดิชั่น ใหม่ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครัน และเสริมความแกร่ง เข้ม ด้วยชุดตกแต่งวัสดุคุณภาพสูงโทนสีดำอิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลอด 70 ปีที่นิสสันอยู่คู่คนไทย เราได้วางรากฐานธุรกิจที่มั่นคงในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานการผลิตระดับโลกที่สำคัญแห่งหนึ่งของนิสสันสำหรับรถกระบะ และส่งออกรถกระบะคุณภาพสูงไปยังตลาดต่างๆ ทั่วโลก นิสสัน นาวารา ที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านคุณภาพ ความทนทาน ความแข็งแกร่ง รูปลักษณ์สไตล์สปอร์ตบึกบึน ขณะเดียวกันก็ให้ความสะดวกสบาย และปลอดภัย”นิสสัน นาวารา รุ่นปี 2022 มาพร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ขับขี่ได้สบาย มีความมั่นใจ และปลอดภัยมากขึ้น ในรุ่น PRO-Series นิสสันได้เพิ่มเบาะที่นั่งผู้ขับขี่ปรับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง ช่วยให้การปรับองศาเบาะ ทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วกด รวมทั้งเบาะนั่งพรีเมี่ยม Quole Modureใหม่ ไม่สะสมความร้อน ทำให้นั่งสบายตลอดการเดินทางในรุ่น Double Cab รุ่น PRO-4X, PRO-2X และ King Cab Calibre V 7AT* นิสสันเติมเต็มความสะดวกสบายและความปลอดภัยด้วยช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงหรือ Advance Driver Assistance System (ADAS) ทั้งเทคโนโลยีเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนอัจฉริยะ (Intelligent Forward Collision Warning - IFCW) ที่จะส่งสัญญาณเสียงพร้อมสัญลักษณ์เตือนบนหน้าปัด หากพบความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนด้านหน้า ก่อนที่เทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (Intelligent Emergency Braking – IEB) จะช่วยลดความเร็วและเบรกเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุ เทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (Lane Departure Warning: LDW) จะเตือนผู้ขับขี่หากระบบจับทิศทางได้ว่ารถกำลังเบี่ยงออกนอกช่องทางโดยไม่ได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยว และหากรถยังคงออกนอกเส้นทาง เทคโนโลยีช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทางอัจฉริยะ(Intelligent Lane Intervention - ILI) จะทำงานโดยส่งสัญญาณให้ระบบเบรกทำงานและส่งแรงเบรกเพื่อดึงรถกลับสู่ช่องทางให้ผู้ขับขี่รู้ตัว เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตา (Blind Spot Warning – BSW) จะส่งเสียงสัญญาณพร้อมไฟกระพริบที่กระจกมองข้างเตือนให้รู้ว่าขณะนั้นกำลังมีรถคันอื่นอยู่ในช่องทางขับขี่ด้านข้างซึ่งผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็น ซึ่งทำงานร่วมกับ เทคโนโลยีป้องกันการชนจากจุดอับสายตาอัจฉริยะ (Intelligent Blind Spot Intervention - IBSI) ที่จะส่งแรงเบรกดึงรถกลับสู่ช่องทางอย่างนุ่มนวล การถอยรถออกจากช่องจอด เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอย (Rear Cross Traffic Alert – RCTA) จะส่งสัญญาณเตือนพร้อมไฟกระพริบเตือน หากตรวจพบรถที่กำลังเคลื่อนเข้ามาทางด้านหลังทั้งซ้ายและขวา สัญญาณเตือนพร้อมไฟกระพริบที่กระจกมองข้างด้านเดียวกันกับที่มีรถกำลังเคลื่อนมา นอกจากนี้ ยังมีระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (High Beam Assist - HBA) จะปรับระดับไฟสูงลงมาเป็นไฟหน้าธรรมดาทันทีที่ระบบตรวจจับได้ว่ามีรถสวนมาทางด้านหน้าสำหรับ นิสสัน นาวารา แบล็ค อิดิชั่น ใหม่ มาในโฉมที่เข้ม แกร่ง มากขึ้นกับชุดแต่งสีดำ ให้อารมณ์สปอร์ตทั้งภายนอกภายในการตกแต่งด้านนอก นิสสัน นาวารา แบล็ค อิดิชั่น จัดเต็มกับชุดแต่งสีดำสุดเท่ตั้งแต่กระจังหน้า แบบ interlock กระจกข้าง มือจับประตู กันชนหน้าด้านล่าง มือจับประตูท้าย และซุ้มล้อ นอกจากนี้ ยังติดตั้งเสาอากาศแบบครีบฉลามที่ดูทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และสติ๊กเกอร์ตกแต่งสีดำรอบคัน รวมถึง ล้ออัลลอยสีดำเข้มลายใหม่ขนาด 18 นิ้ว เพิ่มสไตล์เท่ และสะท้อนคุณสมบัติแกร่งที่พร้อมขับขี่แบบสปอร์ตในทุกเส้นทาง เสริมจุดเด่นของการเป็นรถกระบะที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีใครกล้าคิดภายในของนิสสัน นาวารา แบล็ค อิดิชั่น ใหม่ ได้รับการตกแต่งให้รับกับรูปลักษณ์สไตล์สปอร์ตภายนอก ด้วยการตกแต่งภายในด้วยโทนสีดำ ได้แก่ ช่องแอร์ มือจับประตู ที่วางแก้ว ฐานเกียร์ ที่พักแขนที่ประตู และขอบประตูนิสสัน นาวารา รุ่นปี 2022 ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความแข็งแกร่ง และการบรรทุกหนักด้วยโครงสร้างแบบ โมโนเฟรมแชสซีทำจากเหล็กกล้าชิ้นเดียวตลอดคัน (Fully Boxed Frame) ที่มีชื่อเสียงของนิสสัน และมีพื้นที่บรรทุกของได้อย่างจุใจ รวมทั้งยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ในด้านประโยชน์การใช้งาน และความสะดวก เช่น บันไดที่กันชนหลังซึ่งทำให้เข้าออกและขนของที่กระบะได้สะดวก รวมถึงการการปรับตำแหน่งตะขอยึดใหม่ เพื่อตอบโจทย์การบรรทุกสัมภาระทั้งขนาดใหญ่และเล็กนิสสัน นาวารา รุ่นปี 2022 มาพร้อมสมรรถนะเครื่องยนต์ YS23DDTT แบบ 4 สูบ ความจุ 2.3 ลิตร DOHC เทอร์โบคู่ ที่ให้กำลังสูงสุด 190 hp (Ps) และแรงบิดสูงสุด 450 นิวตันเมตร (Nm) เกียร์อัตโนมัติแบบ 7 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล (M mode) ให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่แบบธรรมดา เพื่อความเพิ่มความสนุกในการขับขี่ที่ควบคุมได้ดังใจ นาวารายังให้การประหยัดเชื้อเพลิงโดยรองรับน้ำมันดีเซลทุกแบบทั้ง B7, B10 และ B20ขณะที่รุ่น King Cab Calibre และ Double Cab เกียร์ธรรมดา 6 สปีด มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล YS23DDT 2.3 ลิตร แบบ 4 สูบ DOHC VGS พร้อมเทอร์โบชาร์จที่ให้กำลังสูงสุด 163 Hp และแรงบิดสูงสุด 403 Nmพร้อมกับการเปิดตัวรถกระบะยอดนิยมโฉมใหม่ นิสสันยังได้เติมสีสันและความตื่นเต้นให้กับตลาด ด้วยการให้นักแสดงยอดนิยมขวัญใจชาวไทย “ณเดชน์ คูกิมิยะ” เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ให้กับ นิสสัน นาวารา ด้วยความมีเสน่ห์ บุคลิกที่เป็นคนเปิดเผย ชอบกิจกรรมกลางแจ้งของณเดชน์ จะช่วยส่งให้นิสสัน นาวารา มีบุคลิกที่ชัดเจนขึ้น สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้กว้างมากขึ้น และยังตอกย้ำสปิริตของรถที่มาพร้อมความสนุกในการขับขี่ การใช้ชีวิต ผจญภัย ด้วยความแกร่ง ความทนทานของนิสสัน นาวาราราคาจาหน่ายนิสสัน นาวารา ใหม่ รุ่นปี 2022PRO-4X 4WD 7AT ราคา 1,160,000 บาท เพิ่มขึ้น 31,000 บาทPRO-2X 2WD 7AT ราคา 1,030,000 บาท เพิ่มขึ้น 11,000 บาทตัวถัง Double CabCALIBRE E 7AT Black Edition ราคา 934,000บาทCALIBRE E 6MT Black Edition ราคา 884,000 บาทCALIBRE E 7ATราคา 899,000 บาทCALIBRE E 6MTราคา 849,000 บาท*ตัดรุ่นย่อย VL และ Vตัวถัง King cabCALIBRE V 7AT ราคา 889,000 บาท เพิ่มขึ้น 30,000 บาทCALIBRE E 7AT Black Edition ราคา 849,000 บาทเท่าเดิมCALIBRE E 6MT Black Edition ราคา 799,000 บาทเท่าเดิมCALIBRE E 7AT ราคา 815,000 บาทเท่าเดิมCALIBRE E 6MT ราคา 765,000 บาทเท่าเดิมE 6MT ราคา 689,000 บาทเท่าเดิมSL 6MT ราคา 649,000 บาท เพิ่มขึ้น 40,000 บาท*ตัดรุ่นย่อย VL, V และ Sหัวเดี่ยว Single cab4WD SL 6MT ราคา 659,000 บาท เพิ่ม 10,000 บาทSL 6MT ราคา 595,000 บาท เพิ่มขึ้น 20,000 บาทนาวารา Double Cab และ King Cab มาพร้อมการรับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 ก.ม.** และข้อเสนอพิเศษอื่นๆ มากมาย เพื่อเป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้นได้แก่• นิสสัน นาวารา 2022 PRO-4X และ PRO-2X รับข้อเสนอดอกเบี้ย 0.79% นาน 48 เดือน• นิสสัน นาวารา 2022 Double Cab, King Cab Calibre, และ Black Edition: รับข้อเสนอดอกเบี้ย 0%• นิสสัน นาวารา 2022 King Cab: ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 21,900 บาท หรือ ผ่อนชำระในอัตรา 6,299 บาทต่อเดือน• นิสสัน นาวารา 2022 Single Cab: ดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 21,900 บาท หรือ ผ่อนชำระในอัตรา 5,799 บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้จำหน่ายนิสสัน 177 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการลูกค้านิสสัน โทร. 02 401 9600 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย*รายละเอียดของแต่ละรุ่นแตกต่างกัน กรุณาติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ผู้แทนจำหน่ายนิสสันทั่วประเทศ** ขยายรับประกันคุณภาพรถใหม่จาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน / บริหารโปรแกรมโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)