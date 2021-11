โตโยต้า เปิด คัมรี ไมเนอร์เชนจ์ ราคาเริ่ม 1,475,000-1,809,000 บาท เหลือเครื่องไฮบริดและ2.5 ลิตร

โตโยต้า คัมรี ได้รับการแนะนำเข้าสู่ตลาดรถยนต์ประเทศไทยครั้งแรกในปี 2536 ในรูปแบบรถยนต์นำเข้าสำเร็จรูป ด้วยภาพลักษณ์แห่งการเป็นรถยนต์หรูเหนือระดับสำหรับผู้นำ โดยได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างดี ส่งผลให้ คัมรี เจเนอเรชั่นที่ 4 ถูกนำมาประกอบ ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย เมื่อปี 2542เหนืออื่นใด เมื่อปี 2552โตโยต้าบุกเบิกระบบไฮบริดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดจำหน่ายสะสมรวมกว่า 224,000 คัน* (*ข้อมูลยอดขายสะสมปี 2542 - 2564)ในปี 2561 โตโยต้าได้แนะนำคัมรีใหม่ (All-New Camry) ภายใต้แนวคิด “Unprecedented Change” หรือ“ปรากฎการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่” เพื่อยกระดับเทคโนโลยีโตโยต้าขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการแนะนำแพลตฟอร์มใหม่ของโตโยต้า สถาปัตยกรรมยานยนต์ใหม่ TNGA และระบบไฮบริดเจเนอเรชั่นที่ 4 รวมถึงระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุดของโตโยต้าอย่างครบครัน ซึ่งประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมาย ด้วยยอดขายเกือบ 22,000 คัน ตั้งแต่เปิดตัวเข้าสู่ตลาดนายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า โตโยต้า คัมรี ถือเป็นรถรุ่น Flagship ของโตโยต้าในประเทศไทย โดย คัมรี รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ เปิดตัวภายใต้แนวคิดการสื่อสาร “The Absolute Perfection…ความสมบูรณ์แบบที่เป็นคุณ” ด้วยการปรับรูปลักษณ์ภายนอก และภายในใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย คงไว้ซึ่งความเงียบ ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบายตลอดการเดินทาง ควบคู่ไปกับสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมคัมรี รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ล่าสุด มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้สถาปัตยกรรมยานยนต์ TNGA โดยมีการเพิ่มระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของรถยนต์โตโยต้า “Toyota Safety Sense” เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดซึ่ง เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของToyota Safety Sense ได้รับการเพิ่ม ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) แบบใหม่ ที่เพิ่มระบบการตรวจจับคนเดินเท้าและคนขี่จักรยาน โดยระบบจะเตือนและช่วยเบรกอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) แบบ All-Speed สามารถลดความเร็วจนถึงจุดหยุดนิ่ง โดยมาพร้อมระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน และช่วยลดความเร็วขณะเข้าโค้ง (Curve Speed Reduction) อีกด้วยนอกจากนั้นยังมี ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและหลัง พร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะถอยรถ (Intelligent Clearance Sonar with Rear Cross Traffic Braking) ป้องกันอุบัติเหตุ ช่วยให้ขับถอยออกจากช่องจอดได้มั่นใจยิ่งขึ้น และติดตั้งกล้องมองรอบคัน 360 องศา (Panoramic View Monitor) ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยรอบด้าน ด้วยภาพที่คมชัด เพิ่มความอุ่นใจในการจอดรถ(เฉพาะรุ่น 2.5 HEV Premium Luxury)สำหรับ ดีไซน์ภายนอก กระจังหน้าแบบใหม่ มาพร้อมกับคิ้วโครเมียม ชุดโคมไฟหน้าใหม่ไร้สีฟ้าในดวงไฟ ปรับดีไซน์และเพิ่มขนาดล้ออัลลอยใหญ่ขึ้นเป็น 18 นิ้ว (ยกเว้นรุ่น 2.5 Sport จะเป็นล้อขนาด 17 นิ้ว) พร้อมระบบเปิดประตูอัจฉริยะฝั่งผู้โดยสารด้านวัสดุตกแต่งภายในลายไม้แบบใหม่ หนังหุ้มเบาะหนังแท้และวัสดุสังเคราะห์แบบนุ่มพิเศษ พร้อมการตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน พวงมาลัยหุ้มหนังใหม่แบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ เบาะนั่งคู่หน้า Ventilator พร้อมพัดลมจากใต้เบาะและพนักพิง หน้าจอแบบ Floating type ขนาดใหญ่ขึ้นถึง 9 นิ้ว แบบใหม่ สามารถเชื่อมต่อทุกความสะดวกผ่านระบบ Apple CarPlay และ Android Autoเบาะนั่งด้านหลัง หมอนพิงศีรษะเบาะหน้าปรับพับเก็บได้ เพิ่มทัศนวิสัยให้กับผู้โดยสารด้านหลัง พนักพิงเบาะสามารถปรับเอนด้วยระบบไฟฟ้าให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อต้องนั่งทางไกล พร้อมทั้งแผงควบคุมหน้าจอสัมผัสแบบดิจิทัล ควบคุมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้ตามต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัสโครงสร้างตัวถังยังใช้งานสถาปัตยกรรมยานยนต์ TNGA ช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างง่ายดาย ส่วนเครื่องยนต์ ลดเหลือเพียง 2 ทางเลือก คือ รุ่น2.5ไฮบริด และเครื่องยนต์ 2.5 ลิตร โดยตัดรุ่นเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรออกไปจากไลน์การขายสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริด มีขนาด 2.5 ลิตร Dynamic Force (A25A-FXS) เครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุด 178 แรงม้า ที่ 5,700 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 221 นิวตัน-เมตร ที่ 3,600 - 5,200 รอบ/นาที ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า(มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร) กำลังสูงสุด 88 กิโลวัตต์ / แรงบิดสูงสุด 202 นิวตัน-เมตรเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังสูงสุดรวม155 กิโลวัตต์ (211 แรงม้า) ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ E-CVT อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 23.8 กิโลเมตร/ ลิตร ส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดเป็นชนิด นิกเกิลเมตัลไฮดราย ความจุไฟฟ้า 6.5 แอมแปร์-ชั่วโมง บรรจุอยู่ในรุ่น 2.5 HEV Premium Luxury และรุ่น 2.5 HEV Premiumส่วนรุ่นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.5 ลิตร Dynamic Force (A25A-FKB) กำลังสูงสุด209 แรงม้า ที่ 6,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 250 นิวตัน-เมตร ที่ 5,000 รอบ/นาที ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ 8 สปีด อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 15.6 กิโลเมตร/ ลิตร บรรจุอยู่ในรุ่น 2.5 Premium และรุ่น 2.5 Sportกลุ่มลูกค้ารุ่น 2.5 HEV Premium Luxury และ รุ่น 2.5 HEV Premium สำหรับผู้บริหารระดับ Executive ด้วยห้องโดยสารที่ให้ความสะดวกสบาย กว้างขวาง ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีความปลอดภัยสูงสุดรุ่น 2.5 Premium สำหรับผู้บริหารที่ชื่นชอบการขับรถด้วยตัวเอง ด้วยพลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ 2.5 ลิตร Dynamic force และความปลอดภัยขั้นสุดจาก Toyota Safety Senseรุ่น 2.5 Sport สำหรับผู้ที่มองหาความคุ้มค่า ที่มาพร้อมฟีเจอร์ที่ครบครันในราคาที่จับต้องได้ ให้สมรรถนะแรงยิ่งขึ้น และประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องยนต์รุ่น 2.0 เดิมนอกจากนี้ ยังมีทางเลือกชุดแต่งสุดพิเศษ Modellista ที่ได้รับการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นที่นิยมและยอมรับในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ภายใต้แนวคิด Tokyo Style ตามแบบฉบับของแบรนด์ Modellista ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ความรู้สึกที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เสริมความโดดเด่นให้พรีเมียมมากยิ่งขึ้น ในราคาเพียง 41,000 บาท ซึ่งลูกค้าสามารถติดตั้งได้กับคัมรีใหม่นี้ทุกรุ่นทั้งนี้ Modellista package จะเป็นตัวช่วยในการเสริมภาพลักษณ์ความหรูหรา และสปอร์ตของคัมรี ตอกย้ำภาพลักษณ์แห่งความสำเร็จ และสร้างความภูมิใจที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของให้กับลูกค้าทุกท่านลูกค้า “คัมรี รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ทุกคัน” สามารถเข้าถึงประสบการณ์การใช้งานรูปแบบใหม่ New Usage Experience อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านแอปพลิเคชัน T-Connect by TOYOTA เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ได้ดียิ่งขึ้น Find My Car / ระบบติดตามการโจรกรรม (TheftTrack) / ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) / บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Concierge Services) / บริการช่วยเหลือฉุกเฉินอัตโนมัติ (Auto SOS) / บริการแจ้งเตือนการบำรุงรักษา (Maintenance Reminder) / ข้อมูลรถและการขับขี่ (Vehicle Information)ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของ “คัมรี รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่” ได้ง่ายยิ่งขึ้น โตโยต้าขอนำเสนอ ประสบการณ์การซื้อรูปแบบใหม่เพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ได้แก่โปรแกรมประกันภัย PHYD (Pay How You Drive) ขับดีลดให้ ที่จะช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย จากพฤติการขับขี่และระยะทาง โดยมอบส่วนลดค่าเบี้ย 10% สำหรับปีที่ 1ส่วนในปีที่ 2 นั้น ลูกค้าจะได้รับส่วนลดประวัติดี 20% และส่วนลดเพิ่มการขับขี่สูงสุด 25% ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและระยะทางในการขับขี่ จากส่วนลดดังกล่าว เมื่อคำนวณส่วนลดในปีที่ 1 + ปีที่ 2 แล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุดได้มากกว่า 15,000 บาทโปรแกรม KINTO ความชาญฉลาดใหม่ของการใช้รถจากโตโยต้า กับข้อเสนอใหม่ที่ให้ลูกค้าเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้นเมื่อครบสัญญา เลือกผ่อนต่อเป็นเจ้าของ หรือ เลือกรถคันใหม่* (*เมื่อครบสัญญา ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ โดยมีค่าผ่อนชำระใกล้เคียงเดิม) ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องดาวน์”คัมรี รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ มีสีภายนอก 6 สี และสีภายใน 2 สี (สีดำ และสีครีม)• Metal Stream Metallic (ใหม่)• Attitude Black• Graphite Metallic• Premium Red• Platinum White Pearl• Burning Black Crystal (เฉพาะรุ่น 2.5 HEV Premium Luxury)เลือกเป็นเจ้าของ คัมรี รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ ในราคาคุ้มค่ารุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด 2 รุ่น- รุ่น 2.5 HEV Premium Luxury ราคา 1,809,000 บาท** (เท่าเดิม)- รุ่น 2.5 HEV Premium ราคา 1,659,000 บาท** (เพิ่มขึ้นจากเดิม 10,000 บาท)รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 2 รุ่น- รุ่น 2.5 Premium ราคา 1,599,000 บาท** (เท่าเดิม)- รุ่น 2.5 Sport ราคา 1,475,000 บาท** (เพิ่มขึ้นจากเดิม 20,000 บาท)(สำหรับสีพิเศษ Platinum White Pearl เพิ่ม 10,000 บาท)**ราคาดังกล่าวเป็นราคารถยนต์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่ผลิตจากโรงงานเลือกเป็นเจ้าของ คัมรี รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่วันนี้! พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ ที่ง่ายในการเป็นเจ้าของกับประสบการณ์การซื้อรูปแบบใหม่ พิเศษสุดสำหรับลูกค้า ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.79%* พร้อมฟรี ประกันภัยชั้น 1 โตโยต้าแคร์ มูลค่า 33,000 บาท หรือ เลือกรับดอกเบี้ยต่ำสุด 1.19%*(*คำนวณจากดอกเบี้ยต้นงวดที่ดาวน์ 25% นาน 48 เดือน เช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่เข้าร่วมฯ)