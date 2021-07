เปิดตัวแล้ว ALL NEW MG5 รถสปอร์ตคูเป้ซีดานรุ่นใหม่ ด้วยบอดี้ที่ใหญ่กว่า เทคโนโลยีที่เหนือกว่า ในราคาเริ่มต้นเพียง 559,000 บาท

มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) 4,675 x 1,842 x 1,480 มม. ความยาวฐานล้อ 2,680 มม. มีความสวยงามตั้งแต่หัวจรดท้ายสไตล์รถสปอร์ตยุโรปชั้นดี หน้าตาโฉบเฉี่ยว ตาเหยี่ยวสวยคม กระจังหน้าขนาดใหญ่ลายเปลวเพลิง สอดรับกันดีกับไฟหน้าแบบ LED เปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมไฟเดย์ไลท์ สปอยเลอร์หน้าหลัง-สเกิร์ตข้าง-ดิฟฟิวเซอร์มาครบพื้นที่เหนือศีรษะสูงโปร่ง มีซันรูฟ เบาะหนัง เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง คอนโซลหน้าหันเข้าหาคนขับ พวงมาลัยสปอร์ต 3 ก้าน มัลติฟังก์ชัน ไม่มี Paddle Shift แต่เลือกเปลี่ยนเกียร์เองได้ด้วยการขยับเกียร์ขึ้นลงในโหมด Sportจอแสดงผลในเรือนไมล์ขนาด 7 นิ้ว มองเห็นได้ชัดเจน ระบบแอร์ดิจิตอล พร้อมช่องแอร์สำหรับเบาะหลัง เข้าออกสะดวกด้วย Smart Keyless Entry พร้อมปุ่มสตาร์ทแสดงผลระบบผ่านจอกลางขนาด 10 นิ้ว สีสวย คมชัด เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android เหนือชั้นด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะเอกสิทธิ์เฉพาะเอ็มจี สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุดเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นกุญแจรถ ปลดล็อกสตาร์ทรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจตัวจริง ช่วยแก้ปัญหาได้ดีมาก เวลาทำกุญแจรถหาย แถมยังแชร์กุญแจดิจิตอลให้กับคนอื่นได้ (จำนวนจำกัด) ผ่านแอปพลิเคชัน i-SMARTขับสนุกด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 114 แรงม้าที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 150 นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์ CVT 8 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหน้า บังคับเลี้ยวด้วยระบบพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ปรับความเบาได้ 3 ระดับ กระชับ แม่นยำ ทุกย่านความเร็ว ช่วงล่างด้านหน้าแบบแมกเฟอร์สันสตรัท ช่วงล่างด้านหลังแบบทอชันบีม หยุดมั่นใจด้วยดิสก์เบรก 4 ล้อ ล้อและยางมีให้เลือก 2 ขนาดขึ้นอยู่กับรุ่นรถ โดยรุ่น C เป็นล้อกระทะ รุ่น D เป็นล้ออัลลอยด์ ขนาด 16 นิ้ว ยาง 205/55/16 ส่วนรุ่น X เป็นล้ออัลลอยด์ ขนาด 17 นิ้ว ยาง 215/50/17เพราะถูกอัดแน่นไว้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ทั้งเทคโนโลยีช่วยขับขี่และเทคโนโลยีช่วยการทรงตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)- ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist)- ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection)- ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)- ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง RCW (Rear Collision Warning)- ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)- ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal)- กล้องมองภาพรอบทิศทาง 3 มิติ- สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS- ระบบกระจายแรงเบรก EBD- ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)- ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็ว XDS (Electronic Differential System)- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)- ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)- ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock)- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุดสำหรับเบาะคู่หน้า (แบบดึงรั้งกลับ พร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ)- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่งสำหรับเบาะหลัง- จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX- ถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัยหมายเหตุ : อุปกรณ์ที่ติดตั้งจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นมีสีให้เลือกทั้งหมด 6 สี ได้แก่ สีเหลือง (Nuclear Yellow), สีแดง (Scarlet Red), สีขาว (Arctic White), สีเงิน (Silver Metallic), สีเทา (Metal Ash Grey) และสีดำ (Black Knight) มี 3 รุ่นย่อย ได้แก่ C, D และ X มีราคาอยู่ที่ 559,000 บาท, 599,000 บาท และ 689,000 บาทตามลำดับ ผู้สนใจสามารถทดลองขับได้แล้ววันนี้ ที่โชว์รูมเอ็มจีกว่า 150 แห่งทั่วประเทศข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ MG Thailand , Facebook : MG Thailand , Youtube : MG Thailand , Instragram : MG Thailand และ Line : MG Thailand #ALLNEWMG5 #IamReadyToBeBeyond #MGThailand #MGCarsTH #PassionDrives