เปิดประสบการณ์การขับขี่สไตล์ลักชัวรี่ไปกับ ‘A Journey Through Heritages’

ในช่วงที่ยุ่งกับการทำงานหนัก คงไม่มีอะไรดีไปกว่า One Day Trip เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนกับสถานที่ใกล้เมืองกรุงฯ และล่าสุดนิตยสารร่วมกับจัดกิจกรรมพร้อมพาเซเลบริตี้ 11 ครอบครัวไปเปิดประสบการณ์การขับขี่สไตล์ลักชัวรี่ กับและโดยช่วงเช้า เราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย และผู้บริหารจากนิตยสาร HELLO! ร่วมให้การต้อนรับเหล่าเซเลบริตี้อย่างอบอุ่น หลังถ่ายรูปรวมกันแล้ว เราก็ออกเดินทางจากจุดสตาร์ทที่ออลซีซันส์ เพลส โดยมีจุดหมายปลายทางแรกอยู่ที่สำหรับยนตกรรม 2 รุ่นที่นำมาเป็นไฮไลต์ในวันนี้ อย่างเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัว เรียกได้ว่าเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ BMW Thailand เลยก็ว่าได้ ภายในมีพื้นที่กว้างขวาง สามารถวาง Car Seat สำหรับเด็ก ๆ และจุของจำนวนมากได้อย่างสบาย ถึงแม้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นอื่น ๆ มาก ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการขับขี่แต่อย่างใด เพราะขับง่าย ทำให้ผู้ขับรู้สึกปลอดภัย แม้แต่การขับด้วยความเร็วสูงคุณเจย์ และคุณเปิ้ล – จริยดี สเปนเซอร์เมื่อมาถึงจุดหมายแรก ณเหล่าเซเลบริตี้ก็ได้ร่วมถ่ายภาพคู่กับรถ BMW X7 พร้อมฉากหลังเป็นวิวพระปรางค์เก่าแก่แห่งมรดกโลก โดยมีมาช่วยทำหน้าที่เป็น Acting Coach ช่วยดูท่าโพสให้กับเซเลบริตี้ทุกท่านอีกด้วยคุณอ๊อด – คงศักดิ์ ชาครวิโรจน์นอกจาก BMW X7 แล้ว ยังมีที่เป็นมากกว่า Executive Car เหมาะสำหรับลุคโฉบเฉี่ยว คล่องตัวกับทริปส่วนตัวที่ผู้ร่วมเดินทางจำนวนน้อย ไม่เพียงแต่จะขับสนุก ขับง่ายแล้ว แต่ยังกว้างขวางไม่แพ้รถใหญ่ ๆ เลยทีเดียว ด้วยที่นั่ง กัปตันซีท หรือตำแหน่งเบาะด้านหลังฝั่งซ้ายมือ ที่สามารถปรับเอนได้เหมือนที่นั่งบนเครื่องบินระดับ Business Classคุณมุก – เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ และคุณแจ็ค – ปริญญา รุ่นประพันธ์หลังถ่ายภาพและเดินเล่นชมพระปรางค์กันเรียบร้อย ทั้ง 11 ครอบครัวก็ออกเดินทางไปยังปลายทางที่ THANN Wellness เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และผ่อนคลายไปกับกิจกรรมที่รออยู่ ไม่ว่าจะเป็น Thai Massage , Facial Workshop หรือ Aromatherapy ขณะเดียวกัน เด็ก ๆ ก็ได้เพลิดเพลินกับ Ceramic Painting , สานปลาตะเพียน และแต่งหน้าไอศกรีมกันอย่างสนุกสนานคุณยุ้ย – อรวรรณ อิงคสิทธิ์ปิดท้ายกิจกรรม One Day Trip ไปกับประสบการณ์การขับขี่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่แสนสะดวกสบาย กับยานพาหนะคู่ใจอย่าง BMW X7 และ BMW 7 Series ที่พาเหล่าเซเลบริตี้ทั้ง 11 ครอบครัวกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขและได้พักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม