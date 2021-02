Mercedes-Benz E-class facelift ใหม่หน้า-จรดท้าย ขายราคาเดิมเริ่ม 3.19 ล้านบาท

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ขยับเปิดตัว “Mercedes-Benz E-Class” โฉม facelift2021 ปรับใหญ่ทั้งภายนอก-ภายใน พร้อมทางเลือกเครื่องยนต์ดีเซลและปลั๊กอินไฮบริด ใน3รุ่นย่อย ราคาเริ่มต้นที่ 3,190,000-3,770,000 บาทบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำ รถยนต์รุ่น E-Class โฉม facelift ที่มากับดีไซน์ภายนอกใหม่ ทั้งกระจังหน้า diamond radiator grille, ไฟหน้าแบบ MULTIBEAM LED และไฟท้ายแบบ Full-LED ที่ออกแบบให้เข้ากันกับกันชนท้ายและฝากระโปรงท้ายดีไซน์ใหม่ พร้อมชุดแต่ง AMG Body styling ที่ได้แรงบันดาลจาก AMG Performance models และล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด 19 นิ้วจาก AMG ผสานความหรูหราและความสปอร์ตเข้าด้วยกันอย่างลงตัว หลังคาแก้วแบบ Panoramic Sunroof ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าภายในห้องโดยสารโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่หรูหราและสะดวกสบาย ภายใต้การออกแบบใหม่ พร้อมชุดตกแต่งภายในแบบ AMG Interior package พวงมาลัยดีไซน์สปอร์ตใหม่แบบ 3 ก้านท้ายตัด ปุ่มควบคุมใหม่แบบ Touch control ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เบาะนั่งแบบสปอร์ตเพิ่มความกระชับในทุกรูปแบบการขับขี่ พร้อมคอนโซลหุ้มด้วยหนัง ARTICO ตลอดทั้งคัน ไฟล้อมรอบห้องโดยสารแบบ Premium Ambient light เลือกปรับได้ 64 เฉดสี พร้อม Animation เปลี่ยนสีอัตโนมัติแบบเคลื่อนไหวให้เลือกได้มากถึง 10 แบบ ระบบเสียงรอบทิศทางแบบ Burmester® surround sound system พร้อมลำโพงจำนวน 13 ตำแหน่งMercedes-Benz E-Class มากับขุมพลังเครื่องยนต์ 2 ทางเลือก ได้แก่ เครื่องยนต์เบนซินแถวเรียง 4 สูบขนาด 1,991 ซีซี ผสานพลังมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแบบปลั๊กอินไฮบริด เจเนอเรชันที่ 3 ให้กำลังสูงสุด 211 แรงม้า พร้อมอัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลาเพียง 5.7 วินาทีส่วนอีกหนึ่งทางเลือกคือ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบขนาด 1,950 ซีซี เทอร์โบ มาตรฐานไอเสีย EURO6 พละกำลังสูงสุด 194 แรงม้า พร้อมอัตราเร่งจาก 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเวลา 7.3 วินาที ระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ 9G-TRONIC ช่วยประหยัดน้ำมันได้มากถึง 6.5%ด้านระบบความปลอดภัยได้รับการติดตั้งระบบที่มีความล้ำหน้าอย่างครบครัน เช่น ระบบแจ้งเตือนขณะเปลี่ยนช่องจราจรแบบ Blind Spot Assist พร้อมระบบแจ้งเตือนก่อนเปิดประตูแบบ Exit Warning ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินแบบ Active Brake Assist ระบบช่วยเหลือก่อนเกิดอุบัติเหตุ PRE-SAFE® เซ็นเซอร์รอบคันจำนวน 12 จุด แบบ PARKTRONIC พร้อมระบบช่วยการนำรถเข้าจอดแบบ Active Parking Assist และกล้องแสดงภาพรอบคันแบบ 360 องศา ฯลฯ Mercedes-Benz The new E-Classเหนืออื่นใด ระบบ MBUX รุ่นล่าสุด แสดงผลผ่านหน้าจอแบบ Digital Widescreen cockpit ขนาด 12.3 นิ้วจำนวน 2 หน้าจอ รวมถึงฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ที่ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์ E-Class facelift ทุกรุ่น โดยเฉพาะฟังก์ชันการติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการได้โดยตรงทั้งการสั่งงานผ่านหน้าจอรถยนต์ หรือผ่านแอปพลิเคชัน Mercedes me ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้รถสามารถควบคุมรถยนต์จากระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยMercedes-Benz The new E-Class มีวางจำหน่าย 3 รุ่นย่อย ได้แก่• Mercedes-Benz E 300 e Avantgarde ราคา 3,190,000 บาท• Mercedes-Benz E 220 d AMG Sport ราคา 3,540,000 บาท• Mercedes-Benz E 300 e AMG Dynamic ราคา 3,770,000 บาท