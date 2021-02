โตโยต้า เปิด Yaris&ATIV “PLAY” รุ่นพิเศษ ขายแบบ Limited Edition 1,500 คันเท่านั้น

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำ อีโคคาร์แฮทช์แบ็ค YARIS และ อีโคคาร์ซีดาน ATIV รุ่นพิเศษ PLAY (Limited Edition) เพิ่มสีภายนอกใหม่ ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทนลายใหม่ ตกแต่งภายในห้องโดยสารด้วยโทนสีใหม่ พร้อมเทคโนโลยีเชื่อมต่อล้ำสมัย และฟังก์ชันความปลอดภัยครบครัน ขายจำกัดเพียง 1,500 คันหลังจากการแนะนำ “YARIS และ ATIV รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่” เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพื่อต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว จึงเปิดตัว YARIS และ ATIV รุ่นพิเศษ “PLAY” (Limited Edition) ภายใต้แนวคิดในการสื่อสาร “THIS IS WHAT WE PLAY… PLAY แบบที่เป็นเรา” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสนใจในรถยนต์อีโคคาร์มากขึ้นYARIS และ ATIV รุ่นพิเศษ “PLAY” (Limited Edition) มีความพิเศษทั้งด้านการออกแบบ ให้มีดีไซน์ที่โดดเด่นสะดุดตาทั้งภายนอกและภายใน เพิ่มฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่ความกังวลด้านมลภาวะทางอากาศเพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังมีการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีระหว่างคนกับรถที่ทันสมัย สามารถตอบสนองรูปแบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้นYARIS และ ATIV รุ่นพิเศษ “PLAY” (Limited Edition) ได้รับการดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายใน กระจังหน้าด้านบนสีดำเงา สัญลักษณ์ชื่อรุ่น “PLAY” ท้ายรถ ดีไซน์พิเศษเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพิ่มสีใหม่ “Ice Pink Metallic” ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน ดีไซน์ใหม่ โฉบเฉี่ยว สะดุดตา กระจกบังลมหน้าใหม่ “Acoustic Glass” แบบช่วยดูดซับพลังงานความร้อน (High Solar Energy Absorption) ช่วยลดความร้อนภายในห้องโดยสารภายในห้องโดยสาร ดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม ตกแต่งด้วยโทนสีใหม่ “Dark Mulberry” เบาะหนังสีทูโทนขาว-ดำ เพิ่มลูกเล่นความสนุกด้วยด้ายสี “Dark Mulberry” พร้อมออปชั่นพิเศษ ระบบปรับอากาศพร้อมแผ่นกรองอากาศใหม่ PM 2.5 หมดห่วงเรื่องฝุ่นพิษทำลายสุขภาพ Trunk Organizer ที่จัดเก็บสัมภาระท้ายรถใหม่ ใส่ของได้จุใจยิ่งกว่า และ Panoramic View Monitor กล้องมองรอบคัน 360 องศา ผ่านกล้อง 4 จุด แสดงภาพแบบเรียลไทม์PLAY CONNECT Car Telematics เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ขับกับตัวรถ ที่มีการใช้งานรูปแบบใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน Play Connect Car Telematics โดดเด่นด้วยฟังก์ชั่นหลักการใช้งาน1. Real-Time Location แสดงตำแหน่งรถยนต์และนำทางไปยังจุดจอดรถผ่าน Google Map2. Geo-fences กำหนดพื้นที่เข้าออก พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเข้าหรือออกพื้นที่ๆกำหนด3. สรุปรายงานการขับขี่ แสดงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ระยะเวลาและระยะทางการขับขี่ ความเร็วเฉลี่ย และรายงานการเดินทางย้อนหลัง4. วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ (Driving Analysis) ในกรณีมีการเร่งความเร็ว เบรก หรือหักเลี้ยวกะทันหัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย5. แสดงสถานะการทำงานของรถยนต์เบื้องต้น เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ อุณหภูมิหม้อน้ำ6. ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยเมื่อรถมีการสั่นสะเทือน และถูกเคลื่อนที่ออกนอกขอบเขตพื้นที่ๆกำหนดเพื่อป้องกันการโจรกรรม(หมายเหตุ ฟังก์ชั่นดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Play Connect Car Telematics ได้ทั้งระบบ iOS และ Android)โดยมีให้เลือก 2 รุ่นย่อย4 สี ดังต่อไปนี้****- สีชมพูหลังคาดำ Ice Pink Metallic with Black Roof ใหม่- สีขาวหลังคาดำ Platinum White Pearl with Black Roof****- สีชมพู Ice Pink Metallic ใหม่- สีขาวมุก Platinum White Pearl- สีเทา Gray Metallic- สีดำ Attitude Black Mica****ราคาดังกล่าวเป็นราคารถยนต์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่ผลิตจากโรงงาน และรวมราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษจากบริษัท TAC จำกัด- สีชมพู Ice Pink Metallic ใหม่- สีขาวมุก Platinum White Pearl- สีเทา Gray Metallic- สีดำ Attitude Black Mica- ATIV “PLAY” รุ่น LIMITED EDITION 2 รุ่น ราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและเครื่องปรับอากาศ)***************ราคาดังกล่าวเป็นราคารถยนต์พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่ผลิตจากโรงงาน สีชมพู Ice Pink Metallic และสีขาวมุก Platinum White Pearl ราคาบวกเพิ่ม 7,000 บาทสัมผัสประสบการณ์การซื้อรูปแบบใหม่ New Buying Experienceแนะนำบริการเพิ่มเติมสุดพิเศษเพื่อเปิดประสบการณ์การซื้อรูปแบบใหม่ New Buying Experience สำหรับลูกค้า ATIV และ YARIS เปลี่ยนรูปแบบการซื้อรถจากรูปแบบเดิม และฟังก์ชั่นพิเศษที่จะช่วยในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ให้เป็นเจ้าของรถง่ายยิ่งขึ้น- Connected Auto Loan (CAL) โปรแกรมเพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ง่ายขึ้นกว่าที่เคย- โปรแกรมสบายดี (Sabuy :D) มิติใหม่ ทางเลือกใหม่ในการเช่าซื้อ ด้วยการผ่อนต่ำลงถึง 20% เมื่อเทียบกับการเช่าซื้อปกติ พร้อมรวมแพ็คเกจเช็กระยะ และบำรุงรักษา ณ ศูนย์บริการ โตโยต้า มูลค่า 25,600 บาท และการรับประกันราคาสำหรับการแลกเปลี่ยนรถในอนาคต- Convini-Ext แพ็กเกจประกันภัยพร้อมขยายระยะเวลารับประกัน สิทธิประโยชน์สุดคุ้ม ที่ให้ลูกค้าครบจบในแพ็กเกจเดียว รวมประกันภัยชั้น 1 จาก โตโยต้าแคร์ 1 ปี ซ่อมศูนย์ โตโยต้าทั่วไทยอะไหล่แท้ พร้อมส่วนลด 20% สำหรับการต่ออายุประกันภัย ปี 2 และบริการขยายเวลารับประกัน Extended Warranty จาก 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร ไม่ต้องใช้เงินสด จ่ายค่าผ่อนรวมกับการเช่าซื้อรถยนต์ เพิ่มเพียงเดือนละ 332 บาท**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด (คำนวณจากรุ่น ATIV PLAY รุ่น Sport, เช่าซื้อนาน 84 เดือน)สัมผัสและสั่งจองเป็นเจ้าของ YARIS และ ATIV รุ่นพิเศษ “PLAY” (Limited Edition) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ