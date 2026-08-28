สจล.เปิดเวที ทปอ.แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ ผนึกพลังยกระดับอุดมศึกษาไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดพื้นที่กลางให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมผลักดันนโยบายและแนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษา เสริมความเข้มแข็งให้ระบบอุดมศึกษาไทย และร่วมสร้างอนาคตการศึกษาที่ตอบโจทย์ประเทศและโลกอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2569 ร่วมกับการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2569 ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สจล. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วม
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. กล่าวต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจที่ สจล. ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประชุมครั้งสำคัญ โดยย้ำถึง “การอุดมศึกษาในวันนี้ไม่สามารถขับเคลื่อนโดยสถาบันใดสถาบันหนึ่งได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือและพลังของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการร่วมกันกำหนดทิศทางและสร้างการเปลี่ยนแปลง สจล. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร่วมกันหาแนวทางที่จะยกระดับการศึกษาไทยให้สามารถตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสร้างประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว”
การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อทิศทางการอุดมศึกษาไทย โดยมุ่งสร้างความร่วมมือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในหลายมิติ ได้แก่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาไทย พิจารณาผลการสัมมนา CUPT Strategic Retreat 2026 และกรอบการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของ ทปอ. รวมถึงผลการจัดงาน Thai University Presidential Forum 2026 การเลือกตั้งนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงสร้างของ ทปอ. พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ หารือข้อมูลเกี่ยวกับ German Academic Exchange Service (DAAD) และโอกาสความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและเยอรมนี
พร้อมพิจารณาข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา ร่วมพิจารณาแนวทางเชิงรุกในการดูแลสุขภาวะ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของนิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ และเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายอุดมศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ รับรองรายงานการประชุม และขับเคลื่อนภารกิจตามโครงสร้าง ทปอ. ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ