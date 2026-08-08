PMCU ดึงศิลปิน-คอมมูนิตี้ดัง สร้างสีสัน "จามจุรีสแควร์" ิต่อเนื่อง ดันผู้ใช้บริการเพิ่มกว่า 20%

PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ "จามจุรีสแควร์" อย่างต่อเนื่อง สู่การเป็น Community Lifestyle ของคนเมืองและนิสิต ผ่านการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงพื้นที่ ร้านค้า ศิลปะ และกิจกรรมเข้าด้วยกัน ล่าสุด จับมือกับ Fahfah ศิลปิน Illustrator ชื่อดังของไทย เป็นครั้งแรก เปิดตัวแคมเปญ Welcome Back Freshy พร้อมกระเป๋าผ้าลาย Limited Edition เพื่อสร้างสีสันต้อนรับเปิดเทอม และกระตุ้นให้ผู้คนกลับมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยผลจากการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จามจุรีสแควร์มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น โดยในเดือนกรกฎาคม 2569 มีผู้เข้าใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการเติบโตของ Traffic สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนความสำเร็จของการยกระดับจามจุรีสแควร์สู่การเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์คนเมือง ผ่านการปรับภาพลักษณ์พื้นที่ การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สามารถดึงดูดทั้งนิสิต คนทำงาน และประชาชนให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวมตั้งแต่ต้นปี 2569 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเกือบ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ตลอดช่วงที่ผ่านมา PMCU ได้เดินหน้าปรับภาพลักษณ์จามจุรีสแควร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งการดึงอีเวนต์ระดับประเทศอย่าง Pokémon GO Fest เข้ามาจัดในพื้นที่ การพัฒนา Student Lounge พื้นที่นั่งทำงานและพักผ่อนสำหรับนิสิต การเปิดกิจกรรมปีนผาภายในอาคาร ตลอดจนการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ส่งผลให้จามจุรีสแควร์กลับมาคึกคักและมีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และการต่อยอดจากแนวคิดดังกล่าว PMCU ได้เปิดตัวแคมเปญ Welcome Back Freshy ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับ Fahfah ศิลปิน Illustrator ชื่อดัง เจ้าของลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อออกแบบ Welcome Back Shopping Bag กระเป๋าผ้าลาย Limited Edition ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Blooming Journey ถ่ายทอดเรื่องราวของการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านภาพนิสิตที่ถือดอกจามจุรี รายล้อมด้วยตัวอักษร "CU" และมวลดอกไม้ สื่อถึงการเติบโต มิตรภาพ และโอกาสใหม่ ๆ ที่กำลังผลิบาน โดยกระเป๋าผ้าดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจนหมดภายในเวลาเพียง 4 วันหลังเปิดแคมเปญ สะท้อนความสำเร็จของการสร้างกิจกรรมที่ไม่เพียงดึงคนเข้ามาใช้ชีวิตในพื้นที่ แต่ยังช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในจามจุรีสแควร์อีกด้วย
ด้าน Fahfah ศิลปิน Illustrator ผู้ออกแบบผลงาน ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ว่า "ผลงานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศการเปิดเทอมและดอกจามจุรี สัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดผ่านภาพนิสิตที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย รายล้อมด้วยมวลดอกไม้และเหล่า FAHFAHS & lil Friends ที่เป็นตัวแทนของเพื่อนพ้องและกำลังใจ สื่อถึงโอกาส การเติบโต และมิตรภาพที่ค่อย ๆ เบ่งบาน หวังว่าผลงาน The Blooming Journey จะส่งต่อพลังใจและความอบอุ่น ให้ทุกคนพร้อมเติบโตและเบ่งบานในแบบของตัวเองนะคะ"
Fahfah ยังเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมออกแบบของที่ระลึกสำหรับ PMCU และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเป็นโอกาสที่ทำให้งานศิลปะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและความทรงจำในช่วงเปิดภาคการศึกษา
แคมเปญ Welcome Back Freshy จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างสีสันให้พื้นที่และสนับสนุนผู้ประกอบการภายในจามจุรีสแควร์และ U-Center ผ่านการร่วมมือกับร้านค้าภายในโครงการ จัดโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ โดยผู้ที่มียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขสามารถแลกรับ Welcome Back Shopping Bag ลาย Limited Edition ได้ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2569 ซึ่งแคมเปญนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนิสิตและผู้ใช้บริการ สะท้อนถึงความสนใจของผู้คนที่มีต่อการนำงานศิลปะมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์การใช้พื้นที่ และช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการเปิดเทอมใหม่
ขณะเดียวกัน PMCU ก็ยังเนรมิตพื้นที่ภายในจามจุรีสแควร์และโครงการ U-Center ด้วยจุดตกแต่งต้อนรับเปิดภาคการศึกษาในบรรยากาศสดใส เปิดให้ทุกคนเข้ามาเดินเล่น ถ่ายภาพ และร่วมสร้างโมเมนต์แห่งการเริ่มต้นเทอมใหม่ได้ตลอดเดือนสิงหาคม โดยเปิดให้เข้าชมและถ่ายภาพได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 พร้อมกิจกรรมแจกลูกโป่งดอกจามจุรี และกิจกรรม Welcome Freshy @ U-Center ภายใต้แนวคิด Playground ที่รวบรวมตลาดหนังสือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือ เวิร์กชอปสร้างสรรค์ และพื้นที่สำหรับการพบปะของนิสิตและคนรุ่นใหม่
โดยก่อนหน้านี้ PMCU ยังได้เริ่มต้อนรับนิสิตใหม่ด้วยการแจก Welcome Freshy Postcard จำนวน 3 แบบ ได้แก่ Eat with PMCU แนะนำเว็บไซต์ Taste of Samyan ที่รวบรวมร้านอร่อยรอบจุฬาฯ พร้อมโปรโมชันจากร้านค้าต่าง ๆ, Play with PMCU รวบรวมกิจกรรมและอีเวนต์น่าสนใจที่จัดขึ้นรอบมหาวิทยาลัยในแต่ละเดือน และ Work with PMCU ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงผ่านโอกาสฝึกงานและการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำในพื้นที่รอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสะดวกและสนุกยิ่งขึ้น การ์ดพวกนี้พูดถึงกิจกรรมและแพลตฟอร์มที่pmcuพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะทำให้พื้นที่นี้คนเข้าาใช้ชีวิตจับจ่ายกันมากขึ้นทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ กิจกรรมดีๆตลอดทุกปี และเชื่อมโยงผู้เช่ามาสร้างโอกาสการทำงานดีๆแนวทางการร่วมมือปลุกย่านใหม่ๆ
กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Welcome Back Freshy ที่สะท้อนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของ PMCU ซึ่งมุ่งสร้างสีสันและประสบการณ์ใหม่ผ่านความร่วมมือกับศิลปินและผู้ประกอบการในพื้นที่ ไม่เพียงเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมภายในพื้นที่ แต่ยังสร้างแรงจูงใจในการจับจ่ายใช้สอยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและของที่ระลึก Limited Edition เพื่อยกระดับจามจุรีสแควร์และ U-Center ให้เป็นจุดหมายที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิต และการจับจ่ายใช้สอยของนิสิต คนทำงาน และประชาชนทั่วไป พร้อมสร้างความคึกคักและสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ./