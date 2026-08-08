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PMCU ดึงศิลปิน-คอมมูนิตี้ดัง สร้างสีสัน "จามจุรีสแควร์" ิต่อเนื่อง ดันผู้ใช้บริการเพิ่มกว่า 20%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



PMCU (สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ "จามจุรีสแควร์" อย่างต่อเนื่อง สู่การเป็น Community Lifestyle ของคนเมืองและนิสิต ผ่านการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงพื้นที่ ร้านค้า ศิลปะ และกิจกรรมเข้าด้วยกัน ล่าสุด จับมือกับ Fahfah ศิลปิน Illustrator ชื่อดังของไทย เป็นครั้งแรก เปิดตัวแคมเปญ Welcome Back Freshy พร้อมกระเป๋าผ้าลาย Limited Edition เพื่อสร้างสีสันต้อนรับเปิดเทอม และกระตุ้นให้ผู้คนกลับมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

โดยผลจากการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จามจุรีสแควร์มีจำนวนผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น โดยในเดือนกรกฎาคม 2569 มีผู้เข้าใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการเติบโตของ Traffic สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนความสำเร็จของการยกระดับจามจุรีสแควร์สู่การเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์คนเมือง ผ่านการปรับภาพลักษณ์พื้นที่ การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สามารถดึงดูดทั้งนิสิต คนทำงาน และประชาชนให้กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวมตั้งแต่ต้นปี 2569 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเกือบ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Welcome Freshy Postcard
ตลอดช่วงที่ผ่านมา PMCU ได้เดินหน้าปรับภาพลักษณ์จามจุรีสแควร์อย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งการดึงอีเวนต์ระดับประเทศอย่าง Pokémon GO Fest เข้ามาจัดในพื้นที่ การพัฒนา Student Lounge พื้นที่นั่งทำงานและพักผ่อนสำหรับนิสิต การเปิดกิจกรรมปีนผาภายในอาคาร ตลอดจนการจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ส่งผลให้จามจุรีสแควร์กลับมาคึกคักและมีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และการต่อยอดจากแนวคิดดังกล่าว PMCU ได้เปิดตัวแคมเปญ Welcome Back Freshy ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับ Fahfah ศิลปิน Illustrator ชื่อดัง เจ้าของลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อออกแบบ Welcome Back Shopping Bag กระเป๋าผ้าลาย Limited Edition ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Blooming Journey ถ่ายทอดเรื่องราวของการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านภาพนิสิตที่ถือดอกจามจุรี รายล้อมด้วยตัวอักษร "CU" และมวลดอกไม้ สื่อถึงการเติบโต มิตรภาพ และโอกาสใหม่ ๆ ที่กำลังผลิบาน โดยกระเป๋าผ้าดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจนหมดภายในเวลาเพียง 4 วันหลังเปิดแคมเปญ สะท้อนความสำเร็จของการสร้างกิจกรรมที่ไม่เพียงดึงคนเข้ามาใช้ชีวิตในพื้นที่ แต่ยังช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในจามจุรีสแควร์อีกด้วย


ด้าน Fahfah ศิลปิน Illustrator ผู้ออกแบบผลงาน ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ว่า "ผลงานชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศการเปิดเทอมและดอกจามจุรี สัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดผ่านภาพนิสิตที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย รายล้อมด้วยมวลดอกไม้และเหล่า FAHFAHS & lil Friends ที่เป็นตัวแทนของเพื่อนพ้องและกำลังใจ สื่อถึงโอกาส การเติบโต และมิตรภาพที่ค่อย ๆ เบ่งบาน หวังว่าผลงาน The Blooming Journey จะส่งต่อพลังใจและความอบอุ่น ให้ทุกคนพร้อมเติบโตและเบ่งบานในแบบของตัวเองนะคะ"

Fahfah ยังเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมออกแบบของที่ระลึกสำหรับ PMCU และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะเป็นโอกาสที่ทำให้งานศิลปะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและความทรงจำในช่วงเปิดภาคการศึกษา


แคมเปญ Welcome Back Freshy จึงไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสร้างสีสันให้พื้นที่และสนับสนุนผู้ประกอบการภายในจามจุรีสแควร์และ U-Center ผ่านการร่วมมือกับร้านค้าภายในโครงการ จัดโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บริการ โดยผู้ที่มียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขสามารถแลกรับ Welcome Back Shopping Bag ลาย Limited Edition ได้ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2569 ซึ่งแคมเปญนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนิสิตและผู้ใช้บริการ สะท้อนถึงความสนใจของผู้คนที่มีต่อการนำงานศิลปะมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์การใช้พื้นที่ และช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการเปิดเทอมใหม่


ขณะเดียวกัน PMCU ก็ยังเนรมิตพื้นที่ภายในจามจุรีสแควร์และโครงการ U-Center ด้วยจุดตกแต่งต้อนรับเปิดภาคการศึกษาในบรรยากาศสดใส เปิดให้ทุกคนเข้ามาเดินเล่น ถ่ายภาพ และร่วมสร้างโมเมนต์แห่งการเริ่มต้นเทอมใหม่ได้ตลอดเดือนสิงหาคม โดยเปิดให้เข้าชมและถ่ายภาพได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 พร้อมกิจกรรมแจกลูกโป่งดอกจามจุรี และกิจกรรม Welcome Freshy @ U-Center ภายใต้แนวคิด Playground ที่รวบรวมตลาดหนังสือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนหนังสือ เวิร์กชอปสร้างสรรค์ และพื้นที่สำหรับการพบปะของนิสิตและคนรุ่นใหม่

โดยก่อนหน้านี้ PMCU ยังได้เริ่มต้อนรับนิสิตใหม่ด้วยการแจก Welcome Freshy Postcard จำนวน 3 แบบ ได้แก่ Eat with PMCU แนะนำเว็บไซต์ Taste of Samyan ที่รวบรวมร้านอร่อยรอบจุฬาฯ พร้อมโปรโมชันจากร้านค้าต่าง ๆ, Play with PMCU รวบรวมกิจกรรมและอีเวนต์น่าสนใจที่จัดขึ้นรอบมหาวิทยาลัยในแต่ละเดือน และ Work with PMCU ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงผ่านโอกาสฝึกงานและการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำในพื้นที่รอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสะดวกและสนุกยิ่งขึ้น การ์ดพวกนี้พูดถึงกิจกรรมและแพลตฟอร์มที่pmcuพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะทำให้พื้นที่นี้คนเข้าาใช้ชีวิตจับจ่ายกันมากขึ้นทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ กิจกรรมดีๆตลอดทุกปี และเชื่อมโยงผู้เช่ามาสร้างโอกาสการทำงานดีๆแนวทางการร่วมมือปลุกย่านใหม่ๆ


กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Welcome Back Freshy ที่สะท้อนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของ PMCU ซึ่งมุ่งสร้างสีสันและประสบการณ์ใหม่ผ่านความร่วมมือกับศิลปินและผู้ประกอบการในพื้นที่ ไม่เพียงเพื่อดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมภายในพื้นที่ แต่ยังสร้างแรงจูงใจในการจับจ่ายใช้สอยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและของที่ระลึก Limited Edition เพื่อยกระดับจามจุรีสแควร์และ U-Center ให้เป็นจุดหมายที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิต และการจับจ่ายใช้สอยของนิสิต คนทำงาน และประชาชนทั่วไป พร้อมสร้างความคึกคักและสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ./