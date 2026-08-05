DAD อัดเงินลงทุนครึ่งปีแรก 477 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการรัฐ

DAD เร่งขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ กระจายเม็ดเงินผ่านการเบิกจ่ายงบลงทุน 6 เดือนแรกปี 2569 ได้กว่า 477 ล้านบาท ตามเป้าหมาย 100% ประกาศความพร้อมเดินหน้าโครงการอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยเต็มสูบ ด้านการก่อสร้างอาคารกรมสรรพากรคืบหน้าเกินแผน สะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการลงทุนอย่างยั่งยืน
ดร.ธีธัช สุขสะอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development (DAD) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.) สามารถกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนคิดเป็นเงินกว่า 477 ล้านบาท คิดเป็น 31% ของงบลงทุนทั้งหมดของ DAD ในปีนี้ที่กระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรก ช่วยสนับสนุนภาคก่อสร้าง การจ้างงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องผ่านโครงการของภาครัฐ
ทางด้านฐานะการเงิน DAD ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีกำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 702 ล้านบาท และสร้างกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ได้ 855 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ระดับ 2.2330% สะท้อนศักยภาพในการบริหารสินทรัพย์และการลงทุนขององค์กร โดยมีความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันโครงการภาครัฐให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างต่อเนื่อง
กรรมการผู้จัดการ DAD ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร สุขุมวิท 11 ที่มีความก้าวหน้าสะสมร้อยละ 2.23 สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 2.21 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการลงทุนภาครัฐที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารราชการของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency บริษัทฯ สามารถทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเสริมขีดความสามารถบุคลากร ใช้งบประมาณเพื่อการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาในประเทศไปแล้ว 68.62% ของแผน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคตอีกด้วย ./