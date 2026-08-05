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DAD อัดเงินลงทุนครึ่งปีแรก 477 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อาคารสรรพากร สุขุมวิท11
DAD เร่งขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐ กระจายเม็ดเงินผ่านการเบิกจ่ายงบลงทุน 6 เดือนแรกปี 2569 ได้กว่า 477 ล้านบาท ตามเป้าหมาย 100% ประกาศความพร้อมเดินหน้าโครงการอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยเต็มสูบ ด้านการก่อสร้างอาคารกรมสรรพากรคืบหน้าเกินแผน สะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับการลงทุนอย่างยั่งยืน

ดร.ธีธัช สุขสะอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development (DAD) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2569 (ม.ค.-มิ.ย.) สามารถกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผนคิดเป็นเงินกว่า 477 ล้านบาท คิดเป็น 31% ของงบลงทุนทั้งหมดของ DAD ในปีนี้ที่กระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรก ช่วยสนับสนุนภาคก่อสร้าง การจ้างงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องผ่านโครงการของภาครัฐ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development (DAD)
ทางด้านฐานะการเงิน DAD ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีกำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) 702 ล้านบาท และสร้างกำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) ได้ 855 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ระดับ 2.2330% สะท้อนศักยภาพในการบริหารสินทรัพย์และการลงทุนขององค์กร โดยมีความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันโครงการภาครัฐให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างต่อเนื่อง

กรรมการผู้จัดการ DAD ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของกรมสรรพากร สุขุมวิท 11 ที่มีความก้าวหน้าสะสมร้อยละ 2.23 สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 2.21 นับเป็นอีกหนึ่งโครงการลงทุนภาครัฐที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารราชการของประเทศ

รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือน DAD
อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco-Efficiency บริษัทฯ สามารถทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเสริมขีดความสามารถบุคลากร ใช้งบประมาณเพื่อการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาในประเทศไปแล้ว 68.62% ของแผน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคตอีกด้วย ./