ARIT ปลื้มสุดๆ !! ดันนักศึกษา ม.อ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โลก Microsoft Office Specialist World Championship 2026 โปรแกรม Microsoft Excel

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT Co., Ltd.) ในฐานะตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Certiport ประเทศไทย แสดงความยินดีกับ นายธนวิชญ์ ถาวรกาญจน์ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (2nd Place) ในการแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2026 ประเภท Microsoft Excel ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองอนาไฮม์ (Anaheim) รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก่อนก้าวสู่เวทีระดับโลก นายธนวิชญ์ได้รับการผลักดันและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผ่านการแข่งขันของ ARIT ตั้งแต่สมัยศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนสมบูรณ์กุลกันยา ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องจนสามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย และประสบความสำเร็จบนเวที World Championship ในปีนี้
การแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2026 จัดขึ้นเป็นปีที่ 24 โดยมีผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจำนวน 135 คน จาก 36 ประเทศทั่วโลก ซึ่งล้วนเป็นผู้ชนะการแข่งขันระดับประเทศและได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลก ถือเป็นเวทีแข่งขันทักษะการใช้ Microsoft Office ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของเยาวชนไทยด้านทักษะดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ Microsoft Excel ในระดับสูง ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของโลกการทำงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
การแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship จัดโดย Certiport ผู้ให้บริการสอบวัดทักษะและการรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีระดับโลก ภายใต้เครือ Pearson โดยผู้เข้าแข่งขันจากแต่ละประเทศต้องผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันระดับประเทศ ก่อนเดินทางเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับประเทศไทย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT Co., Ltd.) เป็นผู้จัดการแข่งขัน Microsoft Office Specialist National Championship เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยที่มีความสามารถด้าน Microsoft Office เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน World Championship ในทุกปี พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาจากทั่วประเทศได้พัฒนาทักษะดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล และสร้างโอกาสในการแข่งขันบนเวทีนานาชาติ
ทั้งนี้ ARIT เปิดรับสมัครการแข่งขัน Microsoft Office Specialist National Championship ประจำปี 2570 เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Championship ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่ www.aritcompetition.com