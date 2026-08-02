จุฬาฯ จัดประชุมเภสัชศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 71 มุ่งสร้างเครือข่ายนักศึกษาเภสัชฯ ทั่วโลก สู่วิชาชีพเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 71 (71st IPSF World Congress 2026) ระหว่างวันที่ 1– 9 สิงหาคม 2569 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 ณ หอประชุมจุฬาฯ
พิธีเปิดการประชุมเริ่มด้วยนิสิตเภสัชศาสตร์ กฤตภาส มาณะศิลป์ และ Ms.Mancharee Sangmueang-Skallevold ประธานสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน รศ.ภก.ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน หลังจาก ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบนเวที
การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 71 (71st IPSF World Congress 2026) เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเภสัชศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาวะผู้นำ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมและระบบสุขภาพในอนาคต สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นำเสนอศักยภาพ บทบาท และความก้าวหน้าของเภสัชกรรมไทย รวมถึงระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการศึกษาและวิชาชีพเภสัชศาสตร์ระดับภูมิภาคและระดับโลก และการขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศไทยผ่านองค์ความรู้ บุคลากร และความร่วมมือด้านสุขภาพ
การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Building a Connected Future: Celebrating Diversity and Fostering Initiatives for the Next Era of Pharmacy” (สร้างอนาคต ที่เชื่อมโยงถึงกัน: ร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายและส่งเสริมพลังริเริ่มเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่แห่งวิชาชีพ เภสัชกรรม) โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างหลากหลายภาคส่วนในการสร้างอนาคต ผ่านการโอบรับความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านเชื้อชาติ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม และความคิด เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับวิชาชีพเภสัชกรรมและวงการสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนทางด้านสุขภาพและสุขภาวะของโลก
กิจกรรมต่างๆ ในการประชุมนานาชาติครั้งนี้แบ่งออกเป็น
- กิจกรรมด้านการศึกษาเภสัชศาสตร์ มุ่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะและองค์ความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์และสุขภาพ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต ผ่านการบรรยายเชิงวิชาการ การอบรมเชิงวิชาการในหัวข้อ “You Are What You Eat” และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และงานมหกรรมอาชีพและการฝึกงาน เชื่อมนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์กับองค์กรชั้นนำทางวิชาชีพช่วยนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์สำรวจเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต
- กิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางคลินิก การเตรียมตํารับยา ทักษะการให้คำปรึกษาผู้ป่วย ทักษะทางอุตสาหกรรม และการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์วิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งการศึกษาดูงานเรียนรู้การปฏิบัติงานของเภสัชกรในโรงพยาบาล โรงงานยา ร้านยา และบริษัทยา
- กิจกรรมด้านนโยบายสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ การอบรมออกแบบนโยบาย แคมเปญสาธารณสุขและสุขภาพ การอบรมด้านสาธารณสุข
- กิจกรรมด้านการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากนานาชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมไทย
นอกจากนี้ยังมีการอบรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำ การประชุมสมัชชาสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ (IPSF General Assembly) และกิจกรรมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
การประชุมวิชาการนานาชาตินิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 71 จึงเป็นเวทีสำคัญของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากประเทศไทยและนานาชาติกว่า 400 คน จาก 43 ประเทศ ได้พัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการ วิชาชีพ และความเป็นผู้นำในระดับสากล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากทั่วโลก เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งได้รับองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย และบทบาทของเภสัชกรในบริบทของระบบสาธารณสุขระดับโลก ./