พม. x มจธ. ผนึกเครือข่ายคนพิการ เตรียมจัด “โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 18" ชูแนวคิด “Learning to Earning”

นางสาวสนธยา บุณยภูษิต อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมด้วย นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2569 (The 18th National Conference on Persons with Disabilities : NCPD 2026) ภายใต้แนวคิด “From Learning to Earning : Innovation for Persons with Disabilities in an Inclusive Society” หรือ “การเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนเข้าถึง มีส่วนร่วม และเท่าเทียม” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มุ่งเปลี่ยน “การเรียนรู้” สู่ “การสร้างรายได้” อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในยุคดิจิทัล ท่ามกลางผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายคนพิการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ Hall 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 18 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นเจ้าภาพ และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน
นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กล่าวว่า กองทุนฯ พร้อมสนับสนุนโครงการที่มุ่งยกระดับนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนพิการอย่างยั่งยืน โดยการผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในการขยายผลองค์ความรู้สู่ระดับประเทศ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มจธ. กล่าวว่า ความพิเศษของการจัดงานครั้งนี้คือเป็นครั้งแรกในรอบ 18 ปี ที่ย้ายสถานที่จัดงานจากภายในมหาวิทยาลัยสู่พื้นที่สาธารณะ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 58 ผลงาน และนวัตกรรมเพื่อคนพิการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า 70 ผลงานทั่วประเทศ พร้อมการนำเสนอผลงาน (Pitching) บนเวทีใหญ่ โดยมุ่งเน้นการนำไปใช้ได้จริงตามหลัก Universal Design และมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนร่วมจัดแสดงผลงานกว่า 60 บูธ
ด้าน ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มจธ. และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ Education for All, Technology for All เช่น หุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลและระบบ AI เพื่อช่วยเหลือคนพิการ และ Employment for All ผ่านงานวิจัยเชิงนโยบายและการส่งเสริมมาตรา 35 พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริง (Best Practice) และจัดเวิร์กช็อปฝึกอาชีพฟรีร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การเปิดนิทรรศการ Inclusive Innovation Expo การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Inclusive Design Challenge การประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ การเสวนาด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) การนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา การมีงานทำ และการสร้างรายได้ของคนพิการ ตลอดจนประเด็นการสูงวัยอย่างมีคุณภาพและการดูแลคนพิการสูงอายุ โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมจัดเสวนา พร้อมนิทรรศการจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่าย
การแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ นางสาวสนธยา บุณยภูษิต อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้แทนคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) นายชนินทร์ ธันดา ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม และนายธีรภัทร สุนทรชื่น วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยมีคุณอรปรียา งามสง่า เป็นผู้ดำเนินรายการ
การแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน "มหกรรม UD (Universal Design) เพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดี" ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ณ Hall 9-10 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อผลักดันแนวคิด Universal Design หรือการออกแบบที่เป็นสากล สร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือประชาชนทั่วไป
บรรยากาศพิธีเปิดเป็นไปอย่างคึกคัก เริ่มด้วยการแสดงพิเศษ "Able Opening Performance" จากเครือข่ายคนพิการ เยาวชนพิการ และศิลปินรับเชิญ พร้อมการฉายวีดิทัศน์สรุปผลการขับเคลื่อนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของประเทศไทย จากนั้น นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมในพิธี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "UD Hero Awards" จำนวน 15 รางวัล แก่บุคคลต้นแบบที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการออกแบบที่เป็นสากลและส่งเสริมสิทธิการเข้าถึงของคนพิการ โดยมีคุณเพลงรบ ฐิติกุลดิลก และคุณภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา เป็นผู้ดำเนินรายการ
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเท่าเทียมในสังคม โดยยึดหลัก Universal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทุกคน ที่เน้นเปลี่ยนผ่านจาก "กฎหมาย" สู่ "การใช้ชีวิตที่เข้าถึงได้จริง" เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและปิดช่องว่างในการเข้าถึงอาคาร สถานที่ท่องเที่ยว ระบบขนส่ง และบริการสาธารณะ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ควบคู่กับการผลักดันพระราชบัญญัติการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ ส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ และสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ภายหลังพิธีเปิด คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมนิทรรศการและนวัตกรรมด้าน Universal Design ภายในงาน อาทิ UD Exhibition, UD Clinic, Empathy Zone, UD Timeline Wall และบูทกิจกรรมจากภาคีเครือข่าย ซึ่งนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี และแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคน เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในทุกมิติ ./